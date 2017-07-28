بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من طرائف وغرائب وحِيَل بائعي الكتب ومقتنيها، ما ذكره صاحب مكتبة المثنى ببغداد قاسم محمد الرجب في مذكراته:



١. كان أكبر زبون للسوق وللكتاب هو عباس العزاوي المحامي، فكان يتردد إلى السوق أربع مرات أو أكثر في كل يوم فلا يفوته كتاب مطبوع أم مخطوط. وإذا ما وقع كتاب خطي ولم يشتره العزاوي، فإنه يبقى سنوات دون أن يباع. ص٥٠



٢. كان محمد سعيد الجركجي يرتدي الجِزِّية أو اليشماغ أحياناً مع الصاية والعباءة، وهو مداوم لا ينقطع، يطالع كتب الحديث والفقة وتراجم الرجال في الجرح والتعديل ومصطلح الحديث وكتب الخلاف والجدل وغير ذلك؛ وبالرغم من كثرة ما يطالعه وما يقتنيه من كتب لا أظنه قد جنى شيئًا من مطالعاته، بل لم يحسّن قراءة سطر واحد على الوجه الصحيح ! ص٥٠



درس بعنوان:

" طرائف وغرائب وحِيَل بائعي الكتب ومقتنيها "



فضيلة الشيخ:

" فهد بن عبدالله الجريوي "

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة

ترسم لنا " طرائف وغرائب وحِيَل بائعي الكتب ومقتنيها "

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