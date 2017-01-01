صرخة قلم ...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 أوت 2017 على 11:59.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    أعود لأوراق لطالما مزقها الألم و أكتب لصوابي الذي فقدته في لحظات خوف

    يوم غفلت نفسي و لم يتجرأ قلمي عن الكلام فكان البوح صمتا و عجزا


    أعود لمشاعر لطالما أرهقها السفر في الحزن و الملل و أكتب ..


    أكتب لدموع الندم و العتاب و يا حزنها على من جرحها فازدادت قساوة و حقدا


    أكتب لجديد أيامي و دقاتي أبدا لا تكسر أحرفي فدائما تبقى بعض الكلمات


    يبقى منها ما يقوي إيماني و يجدد عزيمتي فلست ضعيفة المشاعر لأعيش

    على الشفقات


    لا القلم عاجز و لا أنا حتى تسجنني الجدران و تضربني في كل زاوية


    مع صمت رهيب أتقلب بين يأس أفكاري لا يزال هناك من الكلمات

    لا يزال منها ما يجعلني أضرب كل الجدران بصرخة قلم تزلزل كل الأحوال


    "يتبع" ...




    بقلمي "فطوم" ^^
     
    DMomo و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 أوت 2017 على 11:59
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    رائع ما جاد به يمينك اختااه
    شكرا و بارك الله فيك
     
    الامين محمد, ‏7 أوت 2017 على 12:25
    #2
  3. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    على

    ~

    كقارئ، استمتعتُ بكلّ حرفٍ وجملة من هذا النصّ.

    أمّا جانبي النّاقد فلم يفعل، لسببين:

    أوّلها أنّ النصّ شبه خالٍ من الأخطاء الّتي أبني عليها معظم ردودي، وهذا يحسب لكِ بالطّبع.

    وثانيها، على عكس موضوعيكِ السّابقين - إن لم تخنّي الذاكرة - هذا النصّ مائل للبساطة أكثر منه للتّجديد.

    لا أنكر أنّ فيه معاني جديدة كصرخة القلم، والألم الممزّق للأوراق، لكنّها فوق قلّتها تفتقد للـ wow factor أو عامل الدّهشة.

    ~

    ومن جهة أخرى، أحثّك على استخدام علامات التّرقيم من فواصل ونقاط، ليس تقيّدًا بالقواعد وحسب، بل كدليلٍِ لمساعدة القارئ

    على سبر أغوار النصّ واستخلاص معانيه من أول قراءة، فالانطباع الأول لا يزول.

    ~

    هذا نصّ جيّد مقارنة بما يطرح في هذا القسم، لكنّه مقارنة بما سبق منكِ، نصّ OK، مقبول. أو بعبارة أخرى

    يمكنكِ كتابة أفضل من هذا بكثير.

    ولا أنسى التّنويه بجمال العنوان "صرخة قلم"

    ~

    شكرًا على الطّرح، في انتظار ما تجودين به دائما.​
     
    DMomo, ‏7 أوت 2017 على 12:27
    #3

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