صرخة قلم ...

أعود لأوراق لطالما مزقها الألم و أكتب لصوابي الذي فقدته في لحظات خوف يوم غفلت نفسي و لم يتجرأ قلمي عن الكلام فكان البوح صمتا و عجزا أعود لمشاعر لطالما أرهقها السفر في الحزن و الملل و أكتب .. أكتب لدموع الندم و العتاب و يا حزنها على من جرحها فازدادت قساوة و حقدا أكتب لجديد أيامي و دقاتي أبدا لا تكسر أحرفي فدائما تبقى بعض الكلمات يبقى منها ما يقوي إيماني و يجدد عزيمتي فلست ضعيفة المشاعر لأعيش على الشفقات لا القلم عاجز و لا أنا حتى تسجنني الجدران و تضربني في كل زاوية مع صمت رهيب أتقلب بين يأس أفكاري لا يزال هناك من الكلمات لا يزال منها ما يجعلني أضرب كل الجدران بصرخة قلم تزلزل كل الأحوال "يتبع" ... بقلمي "فطوم" ^^