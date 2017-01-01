إقتباس لمشاركة الصحافية الساخرة:

يوم غفلت نفسي و لم يتجرأ قلمي عن الكلام فكان البوح صمتا و عجزا إضغط للتوسيع...

على



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كقارئ، استمتعتُ بكلّ حرفٍ وجملة من هذا النصّ.



أمّا جانبي النّاقد فلم يفعل، لسببين:



أوّلها أنّ النصّ شبه خالٍ من الأخطاء الّتي أبني عليها معظم ردودي، وهذا يحسب لكِ بالطّبع.



وثانيها، على عكس موضوعيكِ السّابقين - إن لم تخنّي الذاكرة - هذا النصّ مائل للبساطة أكثر منه للتّجديد.



لا أنكر أنّ فيه معاني جديدة كصرخة القلم، والألم الممزّق للأوراق، لكنّها فوق قلّتها تفتقد للـ wow factor أو عامل الدّهشة.



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ومن جهة أخرى، أحثّك على استخدام علامات التّرقيم من فواصل ونقاط، ليس تقيّدًا بالقواعد وحسب، بل كدليلٍِ لمساعدة القارئ



على سبر أغوار النصّ واستخلاص معانيه من أول قراءة، فالانطباع الأول لا يزول.



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هذا نصّ جيّد مقارنة بما يطرح في هذا القسم، لكنّه مقارنة بما سبق منكِ، نصّ OK، مقبول. أو بعبارة أخرى



يمكنكِ كتابة أفضل من هذا بكثير.



ولا أنسى التّنويه بجمال العنوان "صرخة قلم"



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شكرًا على الطّرح، في انتظار ما تجودين به دائما.​