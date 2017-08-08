تنظيف اواني الطبخ ولا اسهل...

سلام لبنات واش راكم مع كوزينة في يوم شفت في النت طريقة لغسل اواني الطبخ المحروقة من برا بسبب النار جربتها والله مفيييييييييدة لاقصى درجة وانفع من جميع مواد التنظيف انا كنت نستعمل فورس اكسبرس ينحي لكن تفقد اواني لون تاعها وتشهاب امالا هاد طريقة لي جبتلكم ترجع لمعة الاواني نبدو باسم الله: تشرو صابون طرف وتبشروه وديروه مع لما فوق نار قليلة حتى يدوب كامل في هاد الوقت تكونو حطيتو خميرة الخبز ذوب في شوية ماء كي يذوب صابون مباشرة ضيفوله الخميرة المذابة وتحركو مليح حتى تولي مثل كريمة تطلو بيها طنجرة لي حابين تغسلوها كي تبدو تطلو كريمة تبدا تنشف تم تم معليش كملو حتى تغطو كامل الاماكن المحروقة وتخلوها ساعة فاكثر انا الحق خليتهم حتى لصباح عاد غسلتهم المهم تكبو عليهم ماء سخون باش شوية يذوب وتحكو باجاكس ورايح تشوفو النتيجة.... والله يعينا على هاد لكوزينة