تنظيف اواني الطبخ ولا اسهل...

الموضوع في 'ركن الديكور والعناية المنزلية' نشر بواسطة بشرى ملاك, ‏8 أوت 2017.

  1. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    سلام لبنات
    واش راكم مع كوزينة o_O
    في يوم شفت في النت طريقة لغسل اواني الطبخ المحروقة من برا بسبب النار جربتها والله مفيييييييييدة لاقصى درجة وانفع من جميع مواد التنظيف (y) انا كنت نستعمل فورس اكسبرس ينحي لكن تفقد اواني لون تاعها وتشهاب (n) امالا هاد طريقة لي جبتلكم ترجع لمعة الاواني نبدو باسم الله:

    تشرو صابون طرف وتبشروه وديروه مع لما فوق نار قليلة حتى يدوب كامل في هاد الوقت تكونو حطيتو خميرة الخبز ذوب في شوية ماء كي يذوب صابون مباشرة ضيفوله الخميرة المذابة وتحركو مليح حتى تولي مثل كريمة تطلو بيها طنجرة لي حابين تغسلوها كي تبدو تطلو كريمة تبدا تنشف تم تم معليش كملو حتى تغطو كامل الاماكن المحروقة وتخلوها ساعة فاكثر انا الحق خليتهم حتى لصباح عاد غسلتهم المهم تكبو عليهم ماء سخون باش شوية يذوب وتحكو باجاكس ورايح تشوفو النتيجة.... :kiss:
    والله يعينا على هاد لكوزينة
     
    التعديل الأخير: ‏8 أوت 2017
    قمر الوادي, Ryry_Ndj و "viola" معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏8 أوت 2017
    #1
  2. Samness

    Samness :: عضو منتسِب ::

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    شكرا يعطيك صحة
     
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    Samness, ‏27 نوفمبر 2017
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    سييتها...ناجحة وفعالة
    تسلمي الزينة
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏27 نوفمبر 2017
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    يعطيك الصحة حنونة راح نجربها ان شاءالله
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏27 نوفمبر 2017
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    شكرا بشرى على المعلومة باذن الله انا نطبقها
    صراحة انا اندير صابون الطرف مع السينيال و نحك تخرج تشعل.و لا الخزم انتاع.الحديدفي بلاصة السينيال
    و اذا حبيتي متتعبيش دوشيها و كيسيها و هي سخو نة في دقيقة تنظاف يعني حكيها.و هي سخونة
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ميلينا, ‏27 نوفمبر 2017
    #5
  6. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    بار ك الله فيك على المعلومة
     
    Ryry_Ndj, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:37
    #6

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