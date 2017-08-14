" أفكَـآر لعرآئس اللمة لحـرآر -2- " - حَــــلويـآت العـرسْ

السلام عليكم و رحمة الله تعـالى و بركـاته



هذا ثاني عدد في سلسلة " افكار لعرائس اللمة الاحرار "

في هذا العدد رح نحط صور لحلويات الاعراس الجزائرية

و طريقة تزيينهم في العلب و الصحــون

مع بعض الافكـــــــار لي نتمنى تعجبـــــــــــكم

باش عرائس اللمة و حتى زائرات القسم يستفادو و لي ندعوهم بالمناسبة للانضمام الينا

كونوا في المتابعة



- الموضوع متجدد -



و يحق لجميع العضوات المشاركة لكي تعم الفائدة



في امان الله ​