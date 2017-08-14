" أفكَـآر لعرآئس اللمة لحـرآر -2- " - حَــــلويـآت العـرسْ -

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,918
الإعجابات
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13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعـالى و بركـاته

هذا ثاني عدد في سلسلة " افكار لعرائس اللمة الاحرار "
في هذا العدد رح نحط صور لحلويات الاعراس الجزائرية
و طريقة تزيينهم في العلب و الصحــون
مع بعض الافكـــــــار لي نتمنى تعجبـــــــــــكم
باش عرائس اللمة و حتى زائرات القسم يستفادو و لي ندعوهم بالمناسبة للانضمام الينا
كونوا في المتابعة

- الموضوع متجدد -

و يحق لجميع العضوات المشاركة لكي تعم الفائدة

في امان الله
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,918
الإعجابات
39,355
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
قال LINA LOLO:
السلام عليكم
ايه فكرة مليحة ختي نستفادو كامل
في المتابعة
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و عليكم السلام حبيبتي
ان شاء الله حبيبتي
نورتي
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#9
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,918
الإعجابات
39,355
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#9
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#10
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,918
الإعجابات
39,355
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#10
قال Lovely ღ smile:
السلآم عليكم

تسلمي أسومتي .. لي عودة ان شا الله ربي يفرحك الزينة
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و عليكم السلآم
اللهم آمين ولك بالمثل حبيبتي
نورتي هدهد​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#12
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,918
الإعجابات
39,355
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#12
ف

فيتامين سي

:: عضو فعّال ::
#14
إنضم
1 فيفري 2016
المشاركات
2,291
الإعجابات
5,541
النقاط
611
محل الإقامة
كوكب الارض
#14
هذوك العلب سيفري شابين مي كون تبعيهم تلقي حطيتي فيهم بزااااف دراهم ههه اليوم نحكي غير بالدراهم
من افضل الواحد يدير على حسابه علب سامبل و شابين
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#15
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,918
الإعجابات
39,355
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#15
قال فيتامين سي:
هذوك العلب سيفري شابين مي كون تبعيهم تلقي حطيتي فيهم بزااااف دراهم ههه اليوم نحكي غير بالدراهم
من افضل الواحد يدير على حسابه علب سامبل و شابين
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هههههه انتي اقتصادية حنونتي هههه
ايه لازم الواحد يكون قيسو قيس روحو ميتكلفش بزاف
 
ف

فيتامين سي

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
1 فيفري 2016
المشاركات
2,291
الإعجابات
5,541
النقاط
611
محل الإقامة
كوكب الارض
#16
هههههه عقلي عقلي على اقتصادية
لا ماشي اقتصادية مي بلاك عندكم رخاس مي عندنا غاليين بزاف
كي تجي تشري تلقي روحك حطيتي بزاف في شكلة هكدا
اوموا تسيي في هذو ديريهم سامبل و رخاس و شابين و لي يبقالك تزيديه لبسة الله الله تاع الهمة
درك تقولي عندي مليون متجيب والو ههههه سيرتو تقشف 5 دج راها تسوا و عغلا عندي
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
#18
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12 مارس 2016
المشاركات
4,047
الإعجابات
6,670
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691
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AtlãnTã
الجنس
أنثى
#18
السلام عليكم

شكراً اختي


جبتلكم. طريقة تزيين المقروط تاع العرس FB_IMG_1503234782832.jpg
 

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