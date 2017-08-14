" أفكَـآر لعرآئس اللمة لحـرآر -2- " - حَــــلويـآت العـرسْ

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعـالى و بركـاته
هذا ثاني عدد في سلسلة " افكار لعرائس اللمة الاحرار "
في هذا العدد رح نحط صور لحلويات الاعراس الجزائرية
و طريقة تزيينهم في العلب و الصحــون
مع بعض الافكـــــــار لي نتمنى تعجبـــــــــــكم
باش عرائس اللمة و حتى زائرات القسم يستفادو و لي ندعوهم بالمناسبة للانضمام الينا
كونوا في المتابعة
- الموضوع متجدد -
و يحق لجميع العضوات المشاركة لكي تعم الفائدة
في امان الله
هذا ثاني عدد في سلسلة " افكار لعرائس اللمة الاحرار "
في هذا العدد رح نحط صور لحلويات الاعراس الجزائرية
و طريقة تزيينهم في العلب و الصحــون
مع بعض الافكـــــــار لي نتمنى تعجبـــــــــــكم
باش عرائس اللمة و حتى زائرات القسم يستفادو و لي ندعوهم بالمناسبة للانضمام الينا
كونوا في المتابعة
- الموضوع متجدد -
و يحق لجميع العضوات المشاركة لكي تعم الفائدة
في امان الله