بعض الإختصارات التي يستعملونها الأمريكيون في الدردشة

السلام عليكم



في هذا الموضوع سأعرض لكم بعض الكلمات و معانيها التي يستخدمنها الأمريكيون و الإنجليز في الدردشة و التي تسمى بالإنجليزية ​

و هي وسيلة لكتابة كلمات طويلة والعبارات بطريقة مختصرة مثل `Are` تصبح ' r '

الأن نبدء بتقديم أمثلة أخرى





عن شيئ ABT > About



بعيد عن لوحة الكتابة - AFK > Away from keyboard

​