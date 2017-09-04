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بعض الإختصارات التي يستعملونها الأمريكيون في الدردشة

الموضوع في 'منتدى كلية الآداب واللغات' نشر بواسطة Mr•MohaMed, ‏4 سبتمبر 2017.

الكلمات الدلالية:
?

An entertaining question- Did u had some conservations with native speakers from england or USA ?

  1. Yes

    1 صوت
    50.0%

  2. No

    0 صوت
    0.0%

  3. I hope so

    1 صوت
    50.0%
  1. Mr•MohaMed

    Mr•MohaMed :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم

    في هذا الموضوع سأعرض لكم بعض الكلمات و معانيها التي يستخدمنها الأمريكيون و الإنجليز في الدردشة و التي تسمى بالإنجليزية
    Chat slang

    و هي وسيلة لكتابة كلمات طويلة والعبارات بطريقة مختصرة مثل `Are` تصبح ' r '
    الأن نبدء بتقديم أمثلة أخرى
    عن شيئ ABT > About

    بعيد عن لوحة الكتابة - AFK > Away from keyboard
    المعروف أيضا ب... AKA > Also known as

    مع كل حبي - للتوديع - AML > All my love

    العودة إلى العمل B2W > Back to work

    أعز صديق BF > Best friend

    أعز الأصدقاء إلى الأبد BFF > Best friends forever

    شكراا TY > Thank you

    إنتظر لدقيقة WAM > Wait a minute

    حقاا !!! RLY > Really

    شخص مهم جداا VIP > Very important person

    مرحبا بعودتك WB > Welcome back

    ماذا عنك ؟ ?WBU > What about you

    مستعد للدهاب WTG > Way to go

    كيف الحال ?WU > What’s up

    قبلة - تعبر عن الإعجاب - X > Kiss

    عناق و قبلات - تعبر عن المودة و الحنين - XOXOXO > Hugs & Kisses

    أمزح معك فقط OJ > Only joking

    سأنام OTB > Off to bed

    لا يهم NVM > Never mind

    لا مشكلة NP > No problem

    يجب أن أدهب GTG > Got to go

    أراك لاحقا CYA > See you

    بالمناسبة ... BTW > By the Way

    سأعود حالا BRB > Be right back

    متأسف جداا SS > So sorry


    إلى هنا ينتهي الموضوع اتمنى أن ينال إعجابكم
    دمتم في رعاية الله
     
    secret de coeur, طيب الكلام, Yasmineyasmina و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Mr•MohaMed, ‏4 سبتمبر 2017
    #1
  2. Yasmineyasmina

    Yasmineyasmina :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أكتوبر 2017
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    الجزائر
    مرسي موضوع جميل
    بارك الله فيك
     
    Yasmineyasmina, ‏20 أكتوبر 2017
    #2
  3. secret de coeur

    secret de coeur :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Incheon.SK
    BRB Be Right Back
    ROFL Rolling On the Floor Laughing
    BTW By The Way
    IDK I don't know
    Ikr I know right


    This kind of typing called texting language
    I hope Forumers can make a dictionary here ^^
     
    secret de coeur, ‏17 جانفي 2018 على 15:26
    #3

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