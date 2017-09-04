بعض الإختصارات التي يستعملونها الأمريكيون في الدردشة

السلام عليكم



في هذا الموضوع سأعرض لكم بعض الكلمات و معانيها التي يستخدمنها الأمريكيون و الإنجليز في الدردشة و التي تسمى بالإنجليزية ​

Chat slang ​

و هي وسيلة لكتابة كلمات طويلة والعبارات بطريقة مختصرة مثل `Are` تصبح ' r '

الأن نبدء بتقديم أمثلة أخرى





عن شيئ ABT > About



بعيد عن لوحة الكتابة - AFK > Away from keyboard

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المعروف أيضا ب... AKA > Also known as



مع كل حبي - للتوديع - AML > All my love



العودة إلى العمل B2W > Back to work



أعز صديق BF > Best friend



أعز الأصدقاء إلى الأبد BFF > Best friends forever



شكراا TY > Thank you



إنتظر لدقيقة WAM > Wait a minute



حقاا !!! RLY > Really



شخص مهم جداا VIP > Very important person



مرحبا بعودتك WB > Welcome back



ماذا عنك ؟ ? WBU > What about you



مستعد للدهاب WTG > Way to go



كيف الحال ? WU > What’s up



قبلة - تعبر عن الإعجاب - X > Kiss



عناق و قبلات - تعبر عن المودة و الحنين - XOXOXO > Hugs & Kisses



أمزح معك فقط OJ > Only joking



سأنام OTB > Off to bed



لا يهم NVM > Never mind



لا مشكلة NP > No problem



يجب أن أدهب GTG > Got to go



أراك لاحقا CYA > See you



بالمناسبة ... BTW > By the Way



سأعود حالا BRB > Be right back

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