بعض الإختصارات التي يستعملونها الأمريكيون في الدردشة

السلام عليكم في هذا الموضوع سأعرض لكم بعض الكلمات و معانيها التي يستخدمنها الأمريكيون و الإنجليز في الدردشة و التي تسمى بالإنجليزية Chat slang و هي وسيلة لكتابة كلمات طويلة والعبارات بطريقة مختصرة مثل `Are` تصبح ' r ' الأن نبدء بتقديم أمثلة أخرى عن شيئ ABT > About بعيد عن لوحة الكتابة - AFK > Away from keyboard المعروف أيضا ب... AKA > Also known as مع كل حبي - للتوديع - AML > All my love العودة إلى العمل B2W > Back to work أعز صديق BF > Best friend أعز الأصدقاء إلى الأبد BFF > Best friends forever شكراا TY > Thank you إنتظر لدقيقة WAM > Wait a minute حقاا !!! RLY > Really شخص مهم جداا VIP > Very important person مرحبا بعودتك WB > Welcome back ماذا عنك ؟ ?WBU > What about you مستعد للدهاب WTG > Way to go كيف الحال ?WU > What’s up قبلة - تعبر عن الإعجاب - X > Kiss عناق و قبلات - تعبر عن المودة و الحنين - XOXOXO > Hugs & Kisses أمزح معك فقط OJ > Only joking سأنام OTB > Off to bed لا يهم NVM > Never mind لا مشكلة NP > No problem يجب أن أدهب GTG > Got to go أراك لاحقا CYA > See you بالمناسبة ... BTW > By the Way سأعود حالا BRB > Be right back متأسف جداا SS > So sorry إلى هنا ينتهي الموضوع اتمنى أن ينال إعجابكم دمتم في رعاية الله