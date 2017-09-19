حفلة نجاحي في بكالوريا 2017

السلام عليكم يا لمةاليوم رايحة نشاركم فرحتي باحتفالي بنجاح بكالوريا 2017 اللي كنت وعدتكم بيها حيت ماقعدتش معاكم مليح مليح في رمضان وقلتلكم غير ندي الباك تسالوني حفلة نجاح متواضعة نفرحو شوية مع بعضانا ونضحكو وتكون فرصة قيمة باش نتبادلو الكلام الراقي اللي يريح البال ودرتها قبل الدخول المدرسي برك ماكفانيش الوقت كامل باش ندير الموضوع راكم معروضين كامل تفضلوا معايا مرحبا بيكم ليكم الشهادة ديالي وهذا أجمل ديكور وطني لأجمل لمة كنتعلق بيها في حياتي تفضلوا اقعدوا راكم في داركم آ لحباب لاتارت ديال الحفلة تفضلوا القاطوا واش بغيتو تشوفوا أنواع الحلويات واخا هانا جايا وهذا الرفيس القسنطيني بالمكسرات واللبن وهكذا نكونوا مانسيناش التقاليد ديالنا فالحفلة وهاذي كيس الفال نهديه لكل أهل اللمة و لكل المقبلين على شهادة البكالوريا حتى يربحوا عليها بغيت نقول ليكم في هاذ المناسبة شكرا ليكم بززاف على الدعم والتشجيع ديالكم وشكررا اللي فرحولي وسقساو عليا واهتمولي يوم النتائج نتمنى نكونوا ديما متعاطفين ومتحابين في أحلى لمة سلام