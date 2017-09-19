حفلة نجاحي في بكالوريا 2017

السلام عليكم

مرة اخرى مبروك نجاحك في البكالوريا

ههه

ولو عندها مدة

و الله يحفظط على القاطو و الحلوى

ههه

راكي و الله شوقتينا للزفيطي و الحلويات

ههه

و

شكرا كي شاركتينا فرحتك

...

و بالتوفيق في مشوارك الجامعي



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