حفلة نجاحي في بكالوريا 2017

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة MAROUA HAIBER, ‏19 سبتمبر 2017.

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  1. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم يا لمة
    اليوم رايحة نشاركم فرحتي باحتفالي بنجاح بكالوريا 2017:coffee::coffee: اللي كنت وعدتكم بيها حيت ماقعدتش معاكم مليح مليح في رمضان وقلتلكم غير ندي الباك تسالوني حفلة نجاح متواضعة نفرحو شوية مع بعضانا ونضحكو وتكون فرصة قيمة باش نتبادلو الكلام الراقي اللي يريح البال ودرتها قبل الدخول المدرسي برك ماكفانيش الوقت كامل باش ندير الموضوع راكم معروضين كامل تفضلوا معايا مرحبا بيكم:giggle::giggle:

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    ليكم الشهادة ديالي
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    وهذا أجمل ديكور وطني لأجمل لمة كنتعلق بيها في حياتي

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    تفضلوا اقعدوا راكم في داركم آ لحباب

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    لاتارت ديال الحفلة
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    تفضلوا القاطوا

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    واش بغيتو تشوفوا أنواع الحلويات واخا هانا جايا

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    وهذا الرفيس القسنطيني بالمكسرات واللبن
    وهكذا نكونوا مانسيناش التقاليد ديالنا فالحفلة


    [​IMG]

    وهاذي كيس الفال نهديه لكل أهل اللمة و لكل المقبلين على شهادة البكالوريا حتى يربحوا عليها
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    [​IMG]
    بغيت نقول ليكم في هاذ المناسبة شكرا ليكم بززاف على الدعم والتشجيع ديالكم
    وشكررا اللي فرحولي وسقساو عليا واهتمولي يوم النتائج
    نتمنى نكونوا ديما متعاطفين:kiss::kiss: ومتحابين:giggle::Love::Love: في أحلى لمة


    [​IMG]

    سلام:):)
     
    التعديل الأخير: ‏19 سبتمبر 2017
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    MAROUA HAIBER, ‏19 سبتمبر 2017
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    مرة اخرى مبروك نجاحك في البكالوريا
    ههه
    ولو عندها مدة
    و الله يحفظط على القاطو و الحلوى
    ههه
    راكي و الله شوقتينا للزفيطي و الحلويات
    ههه
    و
    شكرا كي شاركتينا فرحتك
    ...
    و بالتوفيق في مشوارك الجامعي

     
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    habchisalaheddin, ‏19 سبتمبر 2017
    #2
  3. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    ماشاء الله حفلة رائعة
    وكلشي تبارك الله خمسة وخموس
    وشكرا على العرضة الزينة
    وبصحتكم...وبالتوفيق لك حبيبتي​
     
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    *amani*, ‏19 سبتمبر 2017
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    ماشاء الله ألف مبروك حبيبتي لعقوبة لليسانس و الماستر والدوكتوراه ان شاء الله
    ان شاء الله مزيد من النجاحات وربي يدوم افراحكم يارب
    حفلة هايلة وكلشي فيها هايل
    كملاحظة فقط علب الحلوى لي درتيهم نفس علب علب الحلوى لي درتهم نهار السوتنونس تاعي هههه
    ان شاء الله تلحقي كذلك للسوتنونس ومزيد من النجاحات يارب
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏19 سبتمبر 2017
    #4
  5. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ماشاء الله تبارك الرحمان كلش هايل يعطيك الصحة
    ومبروك عليك و لعقيبة لم كثر ان شاء الله
    ان شاء الله حياتك كامل من نجاح لآخر​
     
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    طموحة, ‏19 سبتمبر 2017
    #5
  6. MAROUA HAIBER

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    وعليكم السلام و رحمة الله
    مرحبا بيك
    الله يبارك فيك يعيشك
    ربي يعزك
    وحتى انا تمنيت كن قدمت ليكم هاذ الحلوى فالحقيقة
    كتستاهلوا ما كثر
    فرحة كبيرة اني شاركتكم هاذ الحفلة بسك عارفة بلي نلقى فرحة اكبر
    بمباركاتكم لي
    إن شاء الله ربي يعيشك قدرك عالي
     
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    MAROUA HAIBER, ‏19 سبتمبر 2017
    #6
  7. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    تفضلي أماني فرحتينا بحضورك
    وملي عجباتك الحفلة راه ذوقك اللي باهي وعطوف
    العفو آ حبيبة الله يسلمك وكل التوفيق ليك شرفتي
     
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    MAROUA HAIBER, ‏19 سبتمبر 2017
    #7
  8. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    بنت الجسور المعلقة و مدينة الثقافة العربية نورتي القعدة
    الله يبارك فيك غاليتي
    إن شاء الله نفرح بدعائكم و ننجح بتشجيعاتكم
    يعيشك يا نور اللؤلؤ وحتى ردك هايل بززاف مين فيه كلمة هايل
    أأأأوووووووه بالصح مالا رانا متشابهين فالذوق راكي درتيلي الفال إن شاء الله نوصل يارب
    في أمان الله آ الغزالة
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏19 سبتمبر 2017
    #8
  9. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام
    الله يبارك فيك و يسلمك الأخت
    مرورك راح عطر بركة فهاذ الصفحة شكرا بزاف
     
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    MAROUA HAIBER, ‏19 سبتمبر 2017
    #9
  10. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    بسكرة الحلوة
    السلام عليكم يا لمة
     
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    جمال باتو, ‏20 سبتمبر 2017
    #10
  11. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    الف الغ مبروك عقبال لنجاحات كبري يارب
    ماشاء الله الحفلة شابة
    بالتوفيق
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏20 سبتمبر 2017
    #11
  12. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    مرة اخرى مبروك نجاحك في البكالوريا
     
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    إلياس, ‏20 سبتمبر 2017
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الله يبارك ماشاءالله حفلة وعليها الكلام
    قمتي بينا واستضفتينا في داركم
    الله يحفظك
    ربي يوفقك ان شاءلله في مسارك الجامعي حبيبتي
     
    MAROUA HAIBER معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏20 سبتمبر 2017
    #13
  14. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    ألف مبروك لك
    عقبال لنجاحات أخرى
     
    MAROUA HAIBER معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏20 سبتمبر 2017
    #14
  15. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    السلام عليكم
    الف الف مبروووووك اختي
    العاقبة لنجاحات اخرى في حياتك
    الله يبارك كلش يشهي و يهبل ههه
     
    MAROUA HAIBER معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏20 سبتمبر 2017
    #15
  16. Mårőųā Řāhïł

    Mårőųā Řāhïł :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    في مكان ما
    سلااام مرواريتا :)
    ههههه انا اخر وحدة جات بصح والله هدا وين شفت الموضوع مليون مبروك
    ماشاء الله كلش يهبل ومشكورة عالاستضافة
    وربي يوفقك اختي في المشوار الجامعي
     
    MAROUA HAIBER معجب بهذا.
    Mårőųā Řāhïł, ‏22 سبتمبر 2017
    #16
  17. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام يا أخ شرفتنا تفضل
     
    MAROUA HAIBER, ‏23 سبتمبر 2017
    #17
  18. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    آلله يبارك فيك مليكة آمين يارب
    الله يعيشك و يبهيك مرسي اختي
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏23 سبتمبر 2017
    #18
  19. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    آلله يبارك فيك خويا يعزك و يفرحك إن شاء الله
     
    إلياس معجب بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏23 سبتمبر 2017
    #19
  20. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    الله يبارك فيك وفي والديك ربي ينورك
    وهذا الشي قليل بززاف في حقكم
    تمنيت كن جا عدنا مقر للمة نتلاقو فيه ونديرلكم ما اكثر
    الله يعيشك حبيبة أم عطور الياسمين شرفتيني بكلماتك العطرة
     
    MAROUA HAIBER, ‏23 سبتمبر 2017
    #20
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