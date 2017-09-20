✖ [ مْلُتْقٌﮯ تْلُآمْيُڏ السنًَة الاولى ثُانوي 1as 2̲̣̣̣̥0̲̣̣̥1̣̣̝̇̇8̣̝̇] ✖

fifioo

fifioo

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
20 سبتمبر 2017
المشاركات
37
الإعجابات
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
بَعٍدِ بَسم آلُِلُِهـ آلُِرٍحٍمآن آلُِرٍحٍيم

آلُِسلُِآم عٍلُِيڪم وُرٍحٍمة آلُِلُِهـ وُ بَرٍڪآتهـ



ملُِتقٌـﮯ تلُِآميذَ آلُِسنة الاولى ثانوي (( 2018̣̣̣̝̇̇̇ ))



أعٍلُِم أنّ آلُِخـوُفُ سيطُرٍ عٍلُِيڪم


فُهـَمُّنآ آلُِآوُلُِ وُآلُِآخـيرٍ هـوُ آلُِآفُآدِة وُآلُِآستفُآدِة


وُهـدِفُنآ هـوُ آلُِنجٍآحٍ فُي آجٍتيآزْ مرٍحٍلُِة آلُِثانوية بَآذَنهـ تعٍآلُِـﮯ

احمد الله حمد كثيرا على اتمامنا العام الدراسي في المتوسطة بسلام وخير


لذا ارتأيتُ ان اطرح هذا الموضوع ليكون ملتقانا خلال هذا العام الدراسي باذن الله


نستفيد ونفيد به بعضنا البعض وذلك بطرح التمارين والدروس والاجابة على استفسارات الاعضاء
و دروس مصورة

الدراسة على الابوابَ ، لم يبقَ سوى يوم

وُفُقٌنآ آلُِلُِهـ وُآيآڪم آلُِـﮯ آعٍلُِـﮯ آلُِدِرٍجٍآت



⊱في حفظ الله و رعايته⊰

 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم

بارك الله فيكي
اختي على فتح هذه المساحة
و س اكون بالقرب ان احتجتموني

..يثبت..
بالتوفيق
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#6
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,158
الإعجابات
13,879
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#6
يوجد استاذ بالمتوسط يقدر يساعدكم
هنا و ثاني كاين طلاب جامعة هنا و مجتازين
جدد لشهادة الباكلوريا رح يساعدو كذلك.
 
اكرام براءة

اكرام براءة

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
1,783
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71
محل الإقامة
عالمنا البائس
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم و رحمة الله

أنا أيضا تلميذة في السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

وفقنا الله و إياكم
 
fifioo

fifioo

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
20 سبتمبر 2017
المشاركات
37
الإعجابات
51
النقاط
503
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#13
شكرا لكم اكرام و اخرون الفلاووض على ابواب لذا من لديه فرووض مصورة فيضعها هنا
 
الفتى المغامر

الفتى المغامر

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
31 مارس 2016
المشاركات
2,995
الإعجابات
4,509
النقاط
191
#16
قال اكرام براءة:
كيف أبليتم إخوتي لحد الآن ؟
إضغط للتوسيع...
لم افلح في جميع الفروض الا الرياضيات
ان شاء الله نتحسن
وانا اعلم الاسباب
انشاء الله ابليت جيدا
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#19
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,651
الإعجابات
18,324
النقاط
2,457
العمر
17
محل الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#19
سلامو ندرس ثانية
اي مساعدة ني هنا خبروني
 
soso ana

soso ana

:: عضو منتسِب ::
#20
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
2
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0
النقاط
2
العمر
15
محل الإقامة
..بلاد المجانين..
الجنس
أنثى
#20
ارجوكم انا عضوة جديدة
اريد منكم طلب:cry::cry::cry:
بلييييييييييييييز ساعدوني في حل النشاط ص 185 فيزياء جذع مشترك علوم بلييييييييييييييييييييييييز مسحقاتوا الان:cry:
 
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