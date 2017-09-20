✖ [ مْلُتْقٌﮯ تْلُآمْيُڏ السنًَة الاولى ثُانوي 1as 2̲̣̣̣̥0̲̣̣̥1̣̣̝̇̇8̣̝̇] ✖

fifioo
:: عضو منتسِب ::
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بَعٍدِ بَسم آلُِلُِهـ آلُِرٍحٍمآن آلُِرٍحٍيم
آلُِسلُِآم عٍلُِيڪم وُرٍحٍمة آلُِلُِهـ وُ بَرٍڪآتهـ
ملُِتقٌـﮯ تلُِآميذَ آلُِسنة الاولى ثانوي (( 2018̣̣̣̝̇̇̇ ))
أعٍلُِم أنّ آلُِخـوُفُ سيطُرٍ عٍلُِيڪم
فُهـَمُّنآ آلُِآوُلُِ وُآلُِآخـيرٍ هـوُ آلُِآفُآدِة وُآلُِآستفُآدِة
وُهـدِفُنآ هـوُ آلُِنجٍآحٍ فُي آجٍتيآزْ مرٍحٍلُِة آلُِثانوية بَآذَنهـ تعٍآلُِـﮯ
احمد الله حمد كثيرا على اتمامنا العام الدراسي في المتوسطة بسلام وخير
لذا ارتأيتُ ان اطرح هذا الموضوع ليكون ملتقانا خلال هذا العام الدراسي باذن الله
نستفيد ونفيد به بعضنا البعض وذلك بطرح التمارين والدروس والاجابة على استفسارات الاعضاء
و دروس مصورة
الدراسة على الابوابَ ، لم يبقَ سوى يوم
وُفُقٌنآ آلُِلُِهـ وُآيآڪم آلُِـﮯ آعٍلُِـﮯ آلُِدِرٍجٍآت
⊱في حفظ الله و رعايته⊰
آلُِسلُِآم عٍلُِيڪم وُرٍحٍمة آلُِلُِهـ وُ بَرٍڪآتهـ
ملُِتقٌـﮯ تلُِآميذَ آلُِسنة الاولى ثانوي (( 2018̣̣̣̝̇̇̇ ))
أعٍلُِم أنّ آلُِخـوُفُ سيطُرٍ عٍلُِيڪم
فُهـَمُّنآ آلُِآوُلُِ وُآلُِآخـيرٍ هـوُ آلُِآفُآدِة وُآلُِآستفُآدِة
وُهـدِفُنآ هـوُ آلُِنجٍآحٍ فُي آجٍتيآزْ مرٍحٍلُِة آلُِثانوية بَآذَنهـ تعٍآلُِـﮯ
احمد الله حمد كثيرا على اتمامنا العام الدراسي في المتوسطة بسلام وخير
لذا ارتأيتُ ان اطرح هذا الموضوع ليكون ملتقانا خلال هذا العام الدراسي باذن الله
نستفيد ونفيد به بعضنا البعض وذلك بطرح التمارين والدروس والاجابة على استفسارات الاعضاء
و دروس مصورة
الدراسة على الابوابَ ، لم يبقَ سوى يوم
وُفُقٌنآ آلُِلُِهـ وُآيآڪم آلُِـﮯ آعٍلُِـﮯ آلُِدِرٍجٍآت
⊱في حفظ الله و رعايته⊰