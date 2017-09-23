ما هو موقفك إذا نزلت دموع أمك ؟؟

السلام عليكم اخي الياس

حفظ الله أمهاتنا ورحم الميتات واسكنهن فسيح جنانه

لا أحب أن ارى دموع أمي ابدا وان نزلت اعانقها بشدة واضحكها مهما كان الموقف مبكي ولكنني اعرف انها تبكي في الخفاء عني من اجل مرضي واعتذارها مني عدة مرات على انها لم تستطع ان تعالجني يؤكد لي بكائها ولكنتي دائما اخفف عنها اخبر انه امر الله. الله يجعل يومي قبل يومها ولا ارى دمعة من دموعها.

شكرا على الموضوع الجميل