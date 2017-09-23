ما هو موقفك إذا نزلت دموع أمك ؟؟

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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كل إنسان تطغى عليه ظروف الحياة...
والإنسان ليس خالي من المشاعر ..

بل يوجد في قلبة الكثير من الاحاسيس..


أخواني واخواتي..

عندما تسقط دموعكم فتأخذكم

والدتكم بالاحضان منذ الصغر..

ولكن هل رأيتها تبكي؟؟

فما شعوورك عندما ترى والدتك

الذي تعبت عليك من الصغر للكبر وهي تبكي؟؟

فهل تخفف عن آلامها ؟؟

ام تبتعد لتبكي بحرقة عما يختلج في صدرك؟؟

ام توقف امامها حائرا خاضعا لهذا الامر..

بإختصااار ماهو احساسك عندما ترى امك تبكي؟؟؟

وماذا تفعل؟؟؟ ما هو موقفك إذا نزلت
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم اخي الياس
حفظ الله أمهاتنا ورحم الميتات واسكنهن فسيح جنانه
لا أحب أن ارى دموع أمي ابدا وان نزلت اعانقها بشدة واضحكها مهما كان الموقف مبكي ولكنني اعرف انها تبكي في الخفاء عني من اجل مرضي واعتذارها مني عدة مرات على انها لم تستطع ان تعالجني يؤكد لي بكائها ولكنتي دائما اخفف عنها اخبر انه امر الله. الله يجعل يومي قبل يومها ولا ارى دمعة من دموعها.
شكرا على الموضوع الجميل
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,897
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اخي الياس
حفظ الله أمهاتنا ورحم الميتات واسكنهن فسيح جنانه
لا أحب أن ارى دموع أمي ابدا وان نزلت اعانقها بشدة واضحكها مهما كان الموقف مبكي ولكنني اعرف انها تبكي في الخفاء عني من اجل مرضي واعتذارها مني عدة مرات على انها لم تستطع ان تعالجني يؤكد لي بكائها ولكنتي دائما اخفف عنها اخبر انه امر الله. الله يجعل يومي قبل يومها ولا ارى دمعة من دموعها.
شكرا على الموضوع الجميل
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عاشقة الإحسان

عاشقة الإحسان

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 جوان 2016
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر
السلام عليكم

من منا يقدر على تحمل مثل هذا الموقف الصعب ، يؤلمنا رؤية دمعة الغريب فمابالك بالقريب و ليست أي قريب ،غالية الغواي و ست الحبايب و سبب وجودنا ،أكيد لن نرضى ان تشاك بالشوكة و لا ان يتألم قلبها و لا حتى ان تدمع عينها.

اللهم احفظ أمي و اجعلها من نساء الجنة آمين و جميع أمهات المسلمين.
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,897
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال عاشقة الإحسان:
السلام عليكم

من منا يقدر على تحمل مثل هذا الموقف الصعب ، يؤلمنا رؤية دمعة الغريب فمابالك بالقريب و ليست أي قريب ،غالية الغواي و ست الحبايب و سبب وجودنا ،أكيد لن نرضى ان تشاك بالشوكة و لا ان يتألم قلبها و لا حتى ان تدمع عينها.

اللهم احفظ أمي و اجعلها من نساء الجنة آمين و جميع أمهات المسلمين.
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