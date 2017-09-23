ما هو موقفك إذا نزلت دموع أمك ؟؟

إلياس
:: عضو بارز ::
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كل إنسان تطغى عليه ظروف الحياة...
والإنسان ليس خالي من المشاعر ..
بل يوجد في قلبة الكثير من الاحاسيس..
أخواني واخواتي..
عندما تسقط دموعكم فتأخذكم
والدتكم بالاحضان منذ الصغر..
ولكن هل رأيتها تبكي؟؟
فما شعوورك عندما ترى والدتك
الذي تعبت عليك من الصغر للكبر وهي تبكي؟؟
فهل تخفف عن آلامها ؟؟
ام تبتعد لتبكي بحرقة عما يختلج في صدرك؟؟
ام توقف امامها حائرا خاضعا لهذا الامر..
بإختصااار ماهو احساسك عندما ترى امك تبكي؟؟؟
وماذا تفعل؟؟؟ ما هو موقفك إذا نزلت