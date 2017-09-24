اريد مساعدتك من فضلكم

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

في سنة 2015 دخلت الى موفع VIABUY وعملت طلب بطاقة ماستر كارد VIABUY لانهم كتبو انها مجانية وصلتني البطاقه بعد شهر احتقضت بها. بارحة دخلت الى موقعهم وقمت بتنشيط البطاقة بادخ ال رقمها و الرقم السري. ومن ثم وجدت رسالة انه يجب ان ادخل فيها مبلغ 90 يورو في غضون 14 يوم وهي حقوق الاشتراك والتنسيط لمدة ثلاث سوانت ......... ليس لدي هذا المبلغ وغير متعامل بها بالجزائركما نعرف لاني عندما طلبتها على اساس مقيم بفرنسا وانا لست مقيم هناك ولم اذهب اليها قط ... دخلت اليوتيب وجدت انهم يقولون ان من لم يضع فيها 90 يورو في غضون 14 من تنشيطها سوف تصله غرامات ماليه ... انا خائف والله ... ماذا افعل هل اتجاهلهم