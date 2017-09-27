صِفَاْتُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ /شعر

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏27 سبتمبر 2017.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


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    يا مَنْ عَزَمْتَ عَلَى الزَّوَاجِ وَلَسْتَ تَدْرِي مَا هِيَه
    وَتَعِيشَ حُرًّا مُسْتَقِرًّا فِي حَيَاةٍ رَاضِيَه

    فَاخْتَارَهَا لِدِيْنِهَا وَذَاتَ أَخْلَاقِ عَالِيَه
    ورُوحُهَا جَمِيلةٌ وَذَات نَفْسٍ سَامِيَه

    قَصيرةٌ لِسَانُها لِلسِّرِّ لَيْسَتْ فَاشِيَه
    قَوِيَّةٌ عَزْمُهَا فِي الدّين لَيْسَتْ وَاهِيَه

    صَبُورةٌ لِحَالِهَا عَنِ الْحَرَامِ لَاهِيَه
    غَيُوْرَةٌ لِزَوْجِهَا وَلِلأمور دَارِيَه

    قَليلةٌٌ خُروجُها وَلَا تَكُونُ شَاكِيَه
    قَصِيرَةٌ طَرْفُهَا عَنِ التَّطَلُّعِ عَامِيَه

    رَقِيقةٌ كَلَامُهَا للمشكلات ناسِيَه
    طَيّبٌ سَمتُها وَفِى الحديثِ دَاْهِيَه

    تَقِيَّةٌ لِربِّهَا فِى الليل دَايْمًا بَاكِيَه
    مُعينةٌ لَزَوْجِهَا حَتىَّ يَكُونَ دَاعِيَه

    حَنُونةٌ أمُها لها نَصَائحٌ غالِيَه
    قَليلةٌ طَلَبَاتُهَا وَلَا تَكونُ قَاسِيَه

    حَفيظةٌ لبعدك وَهي لَكَ مُوَالِيَه
    بَريرةٌ لِأَمرك وَإن حَزنت فَمُوَاسِيَه

    وَلودةٌ وَدودةٌ في الحكم لَيْسَتْ قَاضِيَه
    كَريمةٌ عَؤُدَةٌ تَكُون أُمًّا وَافِيَه

    فَحُجْرَةٌ صَغِيرَةٌ تَكُونُ عِيشَةً هَانِيَه
    وَمِهْنَةٌ بَسِيطَةٌ تَكْفِي الحيَاةَ الحَالِيَه

    وَلُقْمَةٌ هَنِيئةٌ تكون للجوع كافِيَه
    وَشَرْبَةٌ مَريئةٌ تَأْخُذُهَا بَيدٍ صَافِيَه

    وَزَوْجَةٌ مطيعةٌ للأمر لَيْسَتْ عَاصِيَه
    وَابْنَةٌ بَريئةٌ للجنة صَارتْ جَارِيَه

    وَنَظْرَةٌ قَرِيرَةٌ مِنْ زَوْجَةٍ حَانِيَه
    وَبَسْمَةٌ لَطِيفَةٌ تُعِيدُ لَكَ الْعَافِيَه

    فَهَذِي خَيْرُ مَتَاعِهَا وَهِيَ لَعَمْرِي فَانِيَه
    ذَاك لمنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَى حَيَاةً ثَانِيَه


    ◇◇◇◇◇◇◇◇
    و إنما هي نفس واحدة لا أغرر بها ، و زوجة واحدة لا اغرر بها أيضااا ^____'^،،
     
    أغاثا, طيب الكلام و إلياس معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏27 سبتمبر 2017
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
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    إلياس, ‏27 سبتمبر 2017
    #2
  3. أغاثا

    أغاثا :: عضو منتسِب ::

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    وهل نستطيع أن نقول " تنتهي تربية الأبناء بإهمال الأب لآل بيته"
    ماهي صفات الزوج الصالح ياترى ..؟
     
    التعديل الأخير: ‏8 أكتوبر 2017 على 00:35
    أغاثا, ‏8 أكتوبر 2017 على 00:28
    #3

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