أخبار سارّة عن الجزائر

• أخبار سارّة : • انطلاق أول حافلة ذكية "smart bus" التي ستشغل خط ( الجزائر ↔ غرداية ↔ تمنراست ) بمعدل حافلة واحدة يوميا. • هذه الحافلة المزودة بشبكة WIFI و شاحن للهواتف النقالة بالإضافة إلى منصات الفليكسي لجميع المتعاملين "جازي - موبيليس - أوريدو " ، كما أنها تتوفر على خاصية Géolocalisation التي تستطيع من خلالها معرفة مكان تواجد الحافلة ، مع الإشارة إلى أن الحافلة مزودة بثلاجة ومرحاض وميكروايف لتسخين الأكل . • في انتظار تعميم هذه الفكرة كي تشمل جميع الخطوط ، ندعو المسافرين والمواطنين إلى الحفاظ على هذا المكسب واستغلاله بروح حضارية وسلوك متحضر ! • منقول