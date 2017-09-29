أخبار سارّة عن الجزائر

الموضوع في 'منتدى السياسة والأخبار الجزائرية' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏29 سبتمبر 2017.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    748
    الإعجابات المتلقاة:
    1,784
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    sétif
    • أخبار سارّة :

    • انطلاق أول حافلة ذكية "smart bus" التي ستشغل خط
    ( الجزائر [​IMG]↔ غرداية [​IMG]↔ تمنراست ) بمعدل حافلة واحدة يوميا.
    • هذه الحافلة المزودة بشبكة WIFI و شاحن للهواتف النقالة بالإضافة إلى منصات الفليكسي لجميع المتعاملين "جازي - موبيليس - أوريدو " ، كما أنها تتوفر على خاصية Géolocalisation [​IMG] التي تستطيع من خلالها معرفة مكان تواجد الحافلة ، مع الإشارة إلى أن الحافلة مزودة بثلاجة ومرحاض وميكروايف لتسخين الأكل .
    • في انتظار تعميم هذه الفكرة كي تشمل جميع الخطوط ، ندعو المسافرين والمواطنين إلى الحفاظ على هذا المكسب واستغلاله بروح حضارية
    وسلوك متحضر !
    • منقول
    22046488_1285013754942577_3599901887517233769_n.jpg 22007810_1285013794942573_1716205452558280568_n.jpg 22046483_1285013821609237_3190184806343870717_n.jpg
     
    SOFIANE020, habchisalaheddin, MAROUA HAIBER و 2 آخرون معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏29 سبتمبر 2017
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    897
    الإعجابات المتلقاة:
    2,490
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    يخدم ايام قليلة وروح شوف كيفاش يولي....
     
    MAROUA HAIBER و عماد خطاب معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏29 سبتمبر 2017
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    748
    الإعجابات المتلقاة:
    1,784
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    sétif


    عندك الحق كيما TGV رجعوه زبالة حشاك شعبنا ميحبش يتحضر يحب يبقي في العهد الحجري
     
    بشرى ملاك, habchisalaheddin و MAROUA HAIBER معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏29 سبتمبر 2017
    #3
  4. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أوت 2014
    المشاركات:
    1,410
    الإعجابات المتلقاة:
    2,537
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر-سطيف
    وكتا يجي عدنا هذا ندير معاه السيلفي ههههه ههه سي با فري
     
    بشرى ملاك و عماد خطاب معجبون بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏30 سبتمبر 2017
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    748
    الإعجابات المتلقاة:
    1,784
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    sétif
    MAROUA HAIBER
    تالقايني شيفور هههه منخليكش ديري السيلفي
     
    بشرى ملاك و MAROUA HAIBER معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏30 سبتمبر 2017
    #5
  6. SOFIANE020

    SOFIANE020 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أكتوبر 2012
    المشاركات:
    3,705
    الإعجابات المتلقاة:
    12,296
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الشلف
    مبادرة مشجعة لاكن
    انا واثق انها لن تنجح
    نحن نعاني مشكلة شعب
     
    بشرى ملاك و عماد خطاب معجبون بهذا.
    SOFIANE020, ‏7 أكتوبر 2017 على 20:31
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    748
    الإعجابات المتلقاة:
    1,784
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    sétif


    هههههههه والحل نروحو نعيشو في الهند شعبهم متربي عايشين مع الفأر
     
    SOFIANE020 و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏7 أكتوبر 2017 على 21:23
    #7
  8. SOFIANE020

    SOFIANE020 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أكتوبر 2012
    المشاركات:
    3,705
    الإعجابات المتلقاة:
    12,296
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الشلف
    مستقبلنا ضاع و الهربة لمن استطاع
     
    SOFIANE020, ‏7 أكتوبر 2017 على 21:45
    #8

مشاركة هذه الصفحة