أتحداك تكمل القصة... إقرأها كلها

هههههههههه



آه يا خويا يعطيك عام ربح ....



ضرك نقولك واش درت بيهم في هاذيك الليلة ولاه شهر مارس بالذات ...



خيرت شهر مارس لاني زدت فيه ....



وخيرت الغرفة 39 ميش صدفة ابدا... لاني زدت في تسعة مارس ويمكنك تتأكد من ملفي الشخصي وبالضبط اضغط على معلومات....



والخيط نتاع الحرير نڨي بيه سنيا بعد العشاء ...

والموس باه نڨطع بيه تفاحة جبتها معايا وجبت ماكلتي لاخاطر ما نحبش ماكلة الفنادق ....



والخبيط هاذاك نحب نلعب السبور فالليل نجري ننڤز ،نسوطي نخبط البالو فالحيط باه نهبط الكاملة.....



اما الأهم وهي حبة البرتقال واللي توزن 72 غرام

.... نلهي فيه برك هههه باه ندخل معايا ماكلتي كي يبقى يوزن فالبرتقال نطلع الماكلة ونهبط بلا ما يفوق بيا.....



ولاه كل عام نرجع في نفس التوقيت لاخاطر نجي نروح لميمتي تحب تديرلي عيد ميلادي عندها ( زعما حنا ريش ههههه)

عرفت ضرك لاه



بارك الله فيك

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