صورة معبرة

الموضوع في 'منتدى السياسة والأخبار الجزائرية' نشر بواسطة عماد خطاب, 30 سبتمبر 2017.
والله عندك الحق
الخاسر غي الشعب
مطفرة ق في الشعب
كلمة ابتكرها الشعب الجزائري وبقا فيها
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
طفرت !!!!!!!
هههههه
وهذا موضوع معبر
سلسلة لتصرفات لا تناقض الاعتقادات { الشكوى من غلاء المعيشة/التبذير}
يزيد 05
يا اخي الشعب هو لي راه راضي بهذه الحالة
يعرف غي اعطيني
اي وي
سرني مرورك
عندك الحق شعبنا يزيد علي النار المازوط
ربي يكون في عونا
أمين يارب
ربي يستر
قانون جديد زيادة اسعار النقل
ان شاء الله تتغير الاحوال
و الشعب فيه الغني و الفقير فماهي صورة الفقير
الأحوال رايحة للأسوء
حنا نتفاءلوا خير عسى الله ان لا يآخذنا بما فعل السفهاء منا و يفتح علينا
صورة الفقير هاهي هه
تمعني صورة جيدا
ربما
تناسب مخيلتك وترضي قلبك
أسف لن اتفائل كرهت التفائل
كل مرة اتفائل اجد الشر
قررت نخليها علي ربي لي جي من عندو مرحبا بيها اخرتها موت
ربي يفرج
يخلص الزوالي برك
كلنا في نفس الدوامة لكن ربي ما ينسى حتى واحد و الابتلاء لي يجي مرحبا بيه زيادة في الميزان و كما قلت اخرتها موت لكن يبقى الامل و الشدة في ربي
الفرج
=
الموت
=
عملك للخير
=
الجنة
بارك الله فيك
عندك كلام كثير حلو مثل قلبك الطيب حوااااء
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).