صورة معبرة

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الموضوع في 'منتدى السياسة والأخبار الجزائرية' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏30 سبتمبر 2017.

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  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    عماد خطاب, ‏30 سبتمبر 2017
    #1
  2. Mårőųā Řāhïł

    Mårőųā Řāhïł :: عضو مُتميز ::

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    في مكان ما
    والله عندك الحق
    الخاسر غي الشعب
     
    حلم كبير و عماد خطاب معجبون بهذا.
    Mårőųā Řāhïł, ‏30 سبتمبر 2017
    #2
  3. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجلفة
    مطفرة ق في الشعب
     
    صفاءdz, حلم كبير, Mårőųā Řāhïł و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏30 سبتمبر 2017
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    كلمة ابتكرها الشعب الجزائري وبقا فيها
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    طفرت !!!!!!!
    هههههه
     
    صفاءdz, حلم كبير, Mårőųā Řāhïł و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏30 سبتمبر 2017
    #4
  5. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

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    حلم كبير و عماد خطاب معجبون بهذا.
    يزيد 05, ‏30 سبتمبر 2017
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    صفاءdz و حلم كبير معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏30 سبتمبر 2017
    #6
  7. halima2

    halima2 :: عضو مُشارك ::

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    نقاط الجوائز:
    507
    يا اخي الشعب هو لي راه راضي بهذه الحالة
    يعرف غي اعطيني
    اي وي
     
    عماد خطاب, صفاءdz و حلم كبير معجبون بهذا.
    halima2, ‏2 جانفي 2018
    #7
  8. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
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    موزمبيق
    سرني مرورك
    عندك الحق شعبنا يزيد علي النار المازوط

     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏2 جانفي 2018
    #8
  9. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

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    ربي يكون في عونا
     
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    Amani nani, ‏3 جانفي 2018
    #9
  10. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
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    موزمبيق
    أمين يارب
    ربي يستر
    قانون جديد زيادة اسعار النقل


     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏13 جانفي 2018
    #10
  11. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    Algérie
    ان شاء الله تتغير الاحوال
     
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    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 09:11
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    الجزائر
    و الشعب فيه الغني و الفقير فماهي صورة الفقير
     
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    ميلينا, ‏22 جانفي 2018 على 15:17
    #12
  13. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الأحوال رايحة للأسوء

     
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    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 17:35
    #13
  14. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    Algérie
    حنا نتفاءلوا خير عسى الله ان لا يآخذنا بما فعل السفهاء منا و يفتح علينا
     
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    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 17:36
    #14
  15. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    موزمبيق
    صورة الفقير هاهي هه
    gg11.png
    تمعني صورة جيدا
    ربما
    تناسب مخيلتك وترضي قلبك


     
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    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 17:39
    #15
  16. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    موزمبيق
    أسف لن اتفائل كرهت التفائل
    كل مرة اتفائل اجد الشر
    قررت نخليها علي ربي لي جي من عندو مرحبا بيها اخرتها موت
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 17:41
    #16
  17. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    عالمي الخاص
    ربي يفرج
    يخلص الزوالي برك
     
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    ♥نجلاء♥, ‏22 جانفي 2018 على 17:42
    #17
  18. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    Algérie
    كلنا في نفس الدوامة لكن ربي ما ينسى حتى واحد و الابتلاء لي يجي مرحبا بيه زيادة في الميزان و كما قلت اخرتها موت لكن يبقى الامل و الشدة في ربي
     
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    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 17:44
    #18
  19. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    الفرج
    =
    الموت
    =
    عملك للخير
    =
    الجنة
    :Love:

     
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    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 17:44
    #19
  20. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    بارك الله فيك
    عندك كلام كثير حلو مثل قلبك الطيب حوااااء


     
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    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 17:46
    #20
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