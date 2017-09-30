صورة معبرة

كلنا في نفس الدوامة لكن ربي ما ينسى حتى واحد و الابتلاء لي يجي مرحبا بيه زيادة في الميزان و كما قلت اخرتها موت لكن يبقى الامل و الشدة في ربي

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