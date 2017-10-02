حصرياً، علمتني الغربة

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2017.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن إهتدى بهداه
    نحييكم أحبتنا الكِرام بتحية الإسلام
    فـ
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نطل عليكم هذه المرة بفكرة مميزة وجديدة على منتدانا اللمة الجزائرية
    فكرة الموضوع واضحة من العنوان

    علمتني الغربة

    ففي وقتنا الحالي أصبح هناك الكثير من المغتربين
    وكما أن هناك الكثير من السلبيات في الغربة
    فهناك الكثير من الإيجابيات والتي ربما لن يلاحظها المغترب

    دعوة إلى كل مغترب، أنثر لنا بعض مما علمتك الغربة

    أرجوا أن ينال الموضوع إستحسانكم

    ملاحظة: يمنع منعاً باتاً الدردشة وكل رد خارج الموضوع سيحذف دون العودة الى صاحبه!

    إبدأو تعليقاتكم بـعبارة
    (( علمتني الغربة ))

     
    Malika Tlm, فارس البوح, السحاب العابر و 5 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2017
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    علمتني الغربة
    أن أقول ( أنا عربي ) لمن يسأل عن أصلي
    فبلاد المسلمين واحدة
     
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    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2017
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    علمتني الغربة
    أن الأذان نعمة لم أشعر بها يوماً إلا حين فقدتها
    لا إله إلا الله​
     
    Malika Tlm, فارس البوح, السحاب العابر و 4 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2017
    #3
  4. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو فعّال ::

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    سلام

    علمتني الغربة
    ان لااتق في اي شخص مهما كان
    ان البلد الدي ولدت فيه ليس وطنك
    ان الحياة لاتقف عند شخص ما
    ان انسى العباراة الوطنية المغفلة التي يعلموها لنا في المدارس



     
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    Mustapha Bita, ‏2 أكتوبر 2017
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    علمتني غربتي
    أشياء سأحكيها لكم هنا بإذن الله

    شكرا على الصرح المتاح لنا
     
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    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017
    #5
  6. الصحافية الساخرة

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله
    موضوع جمييل بارك الله فيك أخيتي ^^


     
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    الصحافية الساخرة, ‏2 أكتوبر 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    علمتني غربتي
    بادىء ذي بدء
    أن أراقب فقط ولا أتكلم عندما اكون في جو جديد علي
    وعلمتني أن
    الأحمق هو من يكشف اوراقه للغريب قبل ان يكتشف معدنه ......
    ......
     
    Malika Tlm, فارس البوح, عآشقة الجنـة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017
    #7
  8. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    الوادي
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    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2017
    #8
  9. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    الوادي
    علمتني الغربة

    أن بلادي بحاجة إلي وأنا أنبض بالحياة وليست بحاجة إلى جثتي
    فقد إكتفت بالجثث!
     
    الصحافية الساخرة, Malika Tlm, فارس البوح و 3 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏2 أكتوبر 2017
    #9
  10. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو فعّال ::

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    علمتني الغربية

    ان لااجرح الناس بالكلام
    ان اواجه اي شخص مهما كان
    اني ولدت عند لحظة وصولي اليها
     
    الصحافية الساخرة, Malika Tlm, فارس البوح و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Mustapha Bita, ‏2 أكتوبر 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    علمتني غربتي
    أن هويتي هي تاج فوق رأسي
    وأني بدونها لا اساوي شيئا
     
    الصحافية الساخرة, Malika Tlm, فارس البوح و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أكتوبر 2017
    #11
  12. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    علمتني الغربة
    أن الحر بحق هو من إلتزم بدينه ولم يتنازل عن مبادئه وأخلاقه
     
    الصحافية الساخرة, Malika Tlm, فارس البوح و 2 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏3 أكتوبر 2017 على 06:09
    #12
  13. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    شكرا لك على الموضوع القيم
    لكن الغريب هو غريب الأخلاق والشيم
    ليس الغريب غريب الديار ولكن من تاه قلبه ولم يعرف الطريق الموصل إلى الله
     
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    السحاب العابر, ‏3 أكتوبر 2017 على 07:19
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    علمتني غربتي
    ان الناس حيث لا تنتمي ينظرون اليك كائن غريب والقليل من يراك انسان
     
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    حلم كبير, ‏3 أكتوبر 2017 على 08:01
    #14
  15. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الأرض
    ليس الغريب غريب الديار والوطن ولكن الغريب من كان غريبا بين أهله
     
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    السحاب العابر, ‏3 أكتوبر 2017 على 17:33
    #15
  16. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    علمتني الغربة
    ليس هناك أحد في هذه الدنيا يحترم المواعيد كما يفعل الإنسان الملتزم والذي يخاف الله
    ليست اوروبا ولا امريكا من لها الحق في تعليمنا احترام الوقت
    فالمسلم الحق هو من علمهم احترام الوقت.​
     
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    سكون الفجر, ‏5 أكتوبر 2017 على 00:42
    #16
  17. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    علمتني الغربة
    أن ذاك الشاب الذي يقبل فتاته في الشارع لا يحبها ولا يعشقها بل هو يفعل كما تفعل الحيوانات
    وأن الحب الحقيقي يجسده مشهد لرجل تمشي بحانبه إمرأة متجلببة محتشمة

     
    Skor m@k, الصحافية الساخرة, Malika Tlm و 3 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏5 أكتوبر 2017 على 11:52
    #17
  18. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    سلام الله عليكم..

    علّمتني الغربة....
    أنّ الغربة في بلاد الناس.. صعبة ومؤلمة..
    لكن.. أصعب منها.. وأشدّ إيلاما..
    أن تكون غريبا في وطنكَ..
    هذا ما قاله بعض الحكماء..
    وهذا الكلام عصيّ عن الفهم.. على الدهما    ء..
     
    Skor m@k, الصحافية الساخرة, صفاءdz و 3 آخرون معجبون بهذا.
    فارس البوح, ‏5 أكتوبر 2017 على 19:56
    #18
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    علمتني الغربة

    أنني أفرطت في الحزن و لا أحد يستحق ..

     
    Skor m@k معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 أكتوبر 2017 على 22:56
    #19

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