حصرياً، علمتني الغربة



بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن إهتدى بهداه

نحييكم أحبتنا الكِرام بتحية الإسلام

فـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نطل عليكم هذه المرة بفكرة مميزة وجديدة على منتدانا اللمة الجزائرية

فكرة الموضوع واضحة من العنوان



علمتني الغربة





ففي وقتنا الحالي أصبح هناك الكثير من المغتربين

وكما أن هناك الكثير من السلبيات في الغربة

فهناك الكثير من الإيجابيات والتي ربما لن يلاحظها المغترب



دعوة إلى كل مغترب، أنثر لنا بعض مما علمتك الغربة



أرجوا أن ينال الموضوع إستحسانكم



ملاحظة: يمنع منعاً باتاً الدردشة وكل رد خارج الموضوع سيحذف دون العودة الى صاحبه!

