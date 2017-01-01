للأسف حسبتك رجلا...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 04:06.

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  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام عليكم ...أول مرة أكتب خواطري هنا ....يعني مايخالجني من أحاسيس وضعته بين أيديكم وأتقبل انتقاداتكم واعجاباتكم بصدر رحب......
    تفضلو....

    أغار من القميص الذي ترتديه ...

    أغار من الكوب الذي تشرب فيه ...أغار من الأرض التي تمشي

    عليها....أغار من المرآة التي تنظر إليها....أغار من الساعة التي

    التي ترتديها.......نعم إني أغا من كل شيء حولك ...أتذكر أول

    مرةالتقينا ...ألم نتبادل النظرات بخجل...ألم تكن تتبعني

    كاخيالي ودون ملل....ألم تعطني وردة حمراء وقلت أحبك أمام

    العلن...ألم تعهدني بالوفاء ..ألم

    نأخذ تصميم بيتنا معا...لماذا تركتني...أنسيت أنك وعدتني أنك

    ستظل معي دائما....أم أنك تتنسى...هجرتني وأنا في أمس

    الحاجة إليك....

    ..لماذا تركتني ...لم تجبني...

    ..نعم لا أنكر أنك رجعت إلي ...لكنني لم أسامحك...ليس لأنني

    أكرهك...وإنما ظننت أنك ستعود ..وتعود.....وتعود...صدمت

    عندما رأيتك تبتسم وأنت راحل....وكأنك تود اخباري أنك حر

    طليق ......وكأنك تود اخباري أنك لعبت بمشاعري ...

    وبنيت حياتك مع أخرى... وكأنك تود إخباري أنك ذاهب معها

    في نزهة....إذهب حيث تشاء فأنا

    قلبي صار موحشا وفيه ظلام...والمشاعر دفنت فيه ...يوم

    تبسمت وأنت راحل....للأسف حسبتك رجلا....
     
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    صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 04:06
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    و عليكم السلام
    جميل أن نرى قلما آخرا يكتب بهذا القسم ^^
    "صفاء" لا بأس إن تركك و رحل فهو لا يستحقك .. ها قد وجدت طريقا آخر و صرت تكتبين خواطرك هنا ☺ أبشري ^^ واصلي الكتابة و أنا في المتابعة بإذن الله لحروفك الجميلة و الصادقة ..
    تحياتي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:20
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لك ....راقني مرورك...
     
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    صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:39
    #3
  4. أغاثا

    أغاثا :: عضو منتسِب ::

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    أفْرطتِ في الغيرة !
    تمنيتُ لو أنكِ أنتِ من ابتسمتِ ورحلتِ "
    .
    .
    واصلي الكتابة ​
     
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    أغاثا, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:38
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    مشكووووور...وانا أيضا تمنيت ....لكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن....
     
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    صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:59
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    sétif
    إضافة علي منشورك
    يا ريت أنهيتي المنشور هكذا كان يكون أحسن قصف له
    تقبلي إضافتي
    (كنت مخطئة عندما حسبتك رجلا مرتفعا ، مختلفا عنهم .. فعندما ترفعت عنك .. رأيتك صغيرا جدا ، وأصغر منهم ..)
     
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    عماد خطاب, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:06
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    شكرا لمرورك أخي ....أنت قصفته في مكاني....مشكور أخي عماد...هذه الخواطر لم أحضر لها وأنما أمس وأنا أجول في منتدى الخواطر قررت أنا أكتب ما أحس به ....لا أريد أن أرحل على شخص عاهدته بالوفاء أتركه هو يرحل لأنه سيمثل نفسه فقط....مشكووور(y)
     
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    صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:11
    #7
  8. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    لقد غرست في قلوبنا خناجر ورغم ذلك لم نتهم
    وشربنا من كاس الحزن حتى الثمالة ولم نشر بأصابع إلا لأنفسنا لأن ثقتنا كانت زائدة
    فأصبحنا قليلي الثقة ولانقدم كل ماعندنا
    اظن ان على المرء مراجعة نفسه
    ربما هو من أعطى ذلك أكبر من قدره
    لقد رأيت النساء يتهمن الرجال لكن لم ار إلا النادر من الرجال من يتهمن النساء
    تقبلي مروري
     
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    السحاب العابر, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:14
    #8
  9. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أخي الفاضل ...أنا لا أقصد جميع الرجال ...وإنما هذه تجربة عشتها أنا ....وهذه الخواطر لشخص الذي حسبته رجلا...مشكووور أخي تقبل احترامي.(y)
     
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    صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:18
    #9
  10. الصحافية الساخرة

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    Jijel
    هههه نعم لكن ما عساها تفعل ..
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:52
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    @السحاب العابر هههههه أيها الضبابة الكحلاء لأن الرجال قلوبهم كحجر تذهب واحدة يأتي بأربعة خخهههه و نحن النساء القوارير (تخرب في القلب تخرج المشاعر متهمة إياكم أمام الحميع نياهاهاها
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 16:56
    #11
  12. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    هههه
    أتونسيوا
    راه فيك حلف كبير يالصحارية الفونتسابل ....ههههه
    هههههه
    أنتن النساء راني ندير إنقلاب ونخرج كل النساء ونبقو غير حنا[وكان يسمعون فسوف يطردنني من المنتدى أيا نهرب افضل] قالك وكان يحلفوا فيك النسا عمرك ماتنسا
    هههههه @الصحافية الساخرة
     
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    السحاب العابر, ‏7 أكتوبر 2017 على 17:59
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    هههههههه هذا وين فهمت بلي تقصد الحلف ماشي السوفياتي ههخخ
    نعم إحذر فما إن تصاب المرأة بخدش من أحد كان تثق فيه إلا و اشعلت النيران في جميع أنحاء العالم المهم لازم توصل الميساج و تحرق اللي قاسها :alien: :ROFLMAO:
    إياك أن تحلف ضبابة كحلاء قبل امرأة و إلا زاد اصرارها في الانتقام أكثر ههخخخ
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:24
    #13
  14. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    احيانا تكون الغيره مطلوبه وضروره كي تدوم وتيرة الحب ...
     
    aljentel, ‏8 أكتوبر 2017 على 01:44
    #14

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