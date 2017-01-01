سلام عليكم ...أول مرة أكتب خواطري هنا ....يعني مايخالجني من أحاسيس وضعته بين أيديكم وأتقبل انتقاداتكم واعجاباتكم بصدر رحب......

تفضلو....



أغار من القميص الذي ترتديه ...



أغار من الكوب الذي تشرب فيه ...أغار من الأرض التي تمشي



عليها....أغار من المرآة التي تنظر إليها....أغار من الساعة التي



التي ترتديها.......نعم إني أغا من كل شيء حولك ...أتذكر أول



مرةالتقينا ...ألم نتبادل النظرات بخجل...ألم تكن تتبعني



كاخيالي ودون ملل....ألم تعطني وردة حمراء وقلت أحبك أمام



العلن...ألم تعهدني بالوفاء ..ألم



نأخذ تصميم بيتنا معا...لماذا تركتني...أنسيت أنك وعدتني أنك



ستظل معي دائما....أم أنك تتنسى...هجرتني وأنا في أمس



الحاجة إليك....



..لماذا تركتني ...لم تجبني...



..نعم لا أنكر أنك رجعت إلي ...لكنني لم أسامحك...ليس لأنني



أكرهك...وإنما ظننت أنك ستعود ..وتعود.....وتعود...صدمت



عندما رأيتك تبتسم وأنت راحل....وكأنك تود اخباري أنك حر



طليق ......وكأنك تود اخباري أنك لعبت بمشاعري ...



وبنيت حياتك مع أخرى... وكأنك تود إخباري أنك ذاهب معها



في نزهة....إذهب حيث تشاء فأنا



قلبي صار موحشا وفيه ظلام...والمشاعر دفنت فيه ...يوم



تبسمت وأنت راحل....للأسف حسبتك رجلا....