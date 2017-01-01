دواء نبوي يطرد عنك الشيطان في صلاتك



عن عثمان ابن العاص رضي الله عنه أنه أَتى النبي ﷺ فقال : يا رسول اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قد حالَ بيني وبين صلاتي وقراءَتِي ؛ يلبِسُها عليَّ ،



فقال رسول الله ﷺ :

( ذاك شيطانٌ يُقال له خَنْزَبٌ ، فإذا أَحسَسْتَه فتعوَّذْ بالله منه ، و اتْفِلْ على يسارك ثلاثًا ) ، قال : ففعلْتُ ذلك فأذهبَهُ اللَّهُ عني . - رواه مسلم (٢٢٠٣) -



قال الإمام ابن القيم رحمه الله :



( العبد إذا تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتَفَلَ عن يساره ؛ لم يضُرَّه ذلك ، و لا يقطعُ صلاته ، بل هذا مِن تمامها وكمالها ) .



زاد المعاد (٣/٦٠٢)



اللهمَّ أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ولاتجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين