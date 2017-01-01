دواء نبوي يطرد عنك الشيطان في صلاتك

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏7 أكتوبر 2017 على 08:37.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    دواء نبوي يطرد عنك الشيطان في صلاتك

    عن عثمان ابن العاص رضي الله عنه أنه أَتى النبي ﷺ فقال : يا رسول اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قد حالَ بيني وبين صلاتي وقراءَتِي ؛ يلبِسُها عليَّ ،

    فقال رسول الله ﷺ :
    ( ذاك شيطانٌ يُقال له خَنْزَبٌ ، فإذا أَحسَسْتَه فتعوَّذْ بالله منه ، و اتْفِلْ على يسارك ثلاثًا ) ، قال : ففعلْتُ ذلك فأذهبَهُ اللَّهُ عني . - رواه مسلم (٢٢٠٣) -

    قال الإمام ابن القيم رحمه الله :

    ( العبد إذا تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتَفَلَ عن يساره ؛ لم يضُرَّه ذلك ، و لا يقطعُ صلاته ، بل هذا مِن تمامها وكمالها ) .

    زاد المعاد (٣/٦٠٢)

    اللهمَّ أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ولاتجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏7 أكتوبر 2017 على 08:37
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك اخي و نفع بك
    جعلها الله في ميزان حسناتك
     
    عآشقة الجنـة, ‏7 أكتوبر 2017 على 09:06
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    تقبل الله منك الدعاء
    و فيك
     
    *حزن النبلاء*, ‏7 أكتوبر 2017 على 09:30
    #3
  4. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    آميييين...بوركت...اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها وما بطن....وتقبل صلاتنا فهي عماد ديننا....
     
    صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 09:39
    #4

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