دواء نبوي يطرد عنك الشيطان في صلاتك عن عثمان ابن العاص رضي الله عنه أنه أَتى النبي ﷺ فقال : يا رسول اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قد حالَ بيني وبين صلاتي وقراءَتِي ؛ يلبِسُها عليَّ ، فقال رسول الله ﷺ : ( ذاك شيطانٌ يُقال له خَنْزَبٌ ، فإذا أَحسَسْتَه فتعوَّذْ بالله منه ، و اتْفِلْ على يسارك ثلاثًا ) ، قال : ففعلْتُ ذلك فأذهبَهُ اللَّهُ عني . - رواه مسلم (٢٢٠٣) - قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ( العبد إذا تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتَفَلَ عن يساره ؛ لم يضُرَّه ذلك ، و لا يقطعُ صلاته ، بل هذا مِن تمامها وكمالها ) . زاد المعاد (٣/٦٠٢) اللهمَّ أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ولاتجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين