شاركوني فرحتي~~~~~:-)

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته إخوتي أخواتي لم يتسنى لي ان اخبركم قبلا حصل معي شيء هنا في بلاد الغربة منذ أن وطأت قدماي هذه البلاد وانا احلم به واخيرا حصل شيء ركضت عليه كثرا قد يبدو للبعض تافها والاخر لم يحلم به اصلا لقد رشحت لادرس العربية والقرآن كمتطوع في مسجد قريب من بيتي في العطلة الاسبوعية.... الان يمكن ان اقول ان بقائي في هذه البلاد بدأ يصبح له معنى وهدف نبيل درست الاحد الماضي مساءا ثلاث ساعات ساعتين عربية وساعة قرآن نطقهم للعربية صعب لكن بالتدريب يصبح الامر اسهل باذن الله لا أستطيع ان أصف حجم سعادتي لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال : << خيركم من تعلم القرآن وعلمه>> ويارب يقدرني نكون فالمستوى المطلوب تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير حلم كبير