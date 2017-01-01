شاركوني فرحتي~~~~~:-)

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة حلم كبير, ‏7 أكتوبر 2017 على 11:42.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,899
    الإعجابات المتلقاة:
    6,402
    نقاط الجوائز:
    671
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

    إخوتي أخواتي لم يتسنى لي ان اخبركم قبلا

    حصل معي شيء هنا في بلاد الغربة

    منذ أن وطأت قدماي هذه البلاد وانا احلم به واخيرا حصل

    شيء ركضت عليه كثرا

    قد يبدو للبعض تافها والاخر لم يحلم به اصلا

    لقد رشحت لادرس العربية والقرآن كمتطوع في مسجد قريب من بيتي
    في العطلة الاسبوعية....

    الان يمكن ان اقول ان بقائي في هذه البلاد بدأ يصبح له معنى وهدف نبيل

    درست الاحد الماضي مساءا ثلاث ساعات ساعتين عربية وساعة قرآن

    نطقهم للعربية صعب لكن بالتدريب يصبح الامر اسهل باذن الله

    لا أستطيع ان أصف حجم سعادتي :D:D:D

    لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال : << خيركم من تعلم القرآن وعلمه>>

    ويارب يقدرني نكون فالمستوى المطلوب

    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)

     
    ميسم منصور, الأفق البعيد, الأزرق الملكي و 12 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 أكتوبر 2017 على 11:42
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    13,842
    الإعجابات المتلقاة:
    38,188
    نقاط الجوائز:
    751
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    السلام عليكم
    الله يبارك مشاء الله
    ألف مبروك أخي افضل عما هو أن تعلم غيرك القران و لغة القران
    بالتوفيق لك أنه عمل نبيل و يستهل أن تفتخر به
    أسأل الله أن يوفقك لما فيه خير
    مبارك لك
     
    Malika Tlm, السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:03
    #2
  3. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    18
    الإعجابات المتلقاة:
    60
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم
    الله يبارك .الف مبروك اخي .انت فخر للامة العربية في بلاد الغربة
    وفقك الله في مشوارك و ثبت خطاك يااااارب
     
    السحاب العابر, habchisalaheddin, عآشقة الجنـة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    طيب الكلام, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:18
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,899
    الإعجابات المتلقاة:
    6,402
    نقاط الجوائز:
    671
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    الله يبارك فيك اختي الكريمة
    شكرا على مشاركتي الفرحة التي انا فيها
    وإن شاء الله اكون عند حسن ضن خالقي بي وؤأدي رسالتي بما يمكنني
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    بشرى ملاك, السحاب العابر و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:39
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    7,156
    الإعجابات المتلقاة:
    24,218
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم
    و الله ق حاجة زينة هذي
    يعطيك الصحو خونا حليم
    بارك الله فيك و ربي يعاونك
    راها راسالة كبيرة أنك تعلّم القرآن ثما و ربي يجعل ذاك في ميزان حسناتك
    ربي يكون معاك خونا
     
    صفاءdz, السحاب العابر, Malika Tlm و 3 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:39
    #5
  6. قيس 23

    قيس 23 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏15 جانفي 2016
    المشاركات:
    522
    الإعجابات المتلقاة:
    1,451
    نقاط الجوائز:
    51
    الإقامة:
    .عنابة .
    السلام عليكم
    ما شاء الله اخي اوكلت لك اعظم و انبل مهنة
    مبروك عليك صحيبي و ربي يجعلها في ميزان حسناتك
    ربي يوفقك و يعطيك ما تتمنى
    سلام
     
    حلم كبير, السحاب العابر و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    قيس 23, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:42
    #6
  7. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    897
    الإعجابات المتلقاة:
    2,490
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    اولا الف الف مبروك
    وثانيا من قال لك ان التعليم او التدريس تافه بل على العكس مهنة سامية وراقية جدا فمابلك بتعليم القران الحنيف كلام الله عزوجل واللغة العربية لغة الاسلام والقران بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"... الزخرف..
    بالتوفيق ان شاء الله ومزيدا من التالق والنجاح وتحقيق المراد وتشرف العرب والاسلام عامة وبلدك خاصة...
     
    السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:49
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,899
    الإعجابات المتلقاة:
    6,402
    نقاط الجوائز:
    671
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    اهلا اختي الكريمة
    ليس لهذه الدرجة
    فقد بدأت لتوي وارجو أن اكمل مشواري واحقق باقي احلامي البسيطة إن شاء الله
    شكرا على مشاركتي فرحتي
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    طيب الكلام, السحاب العابر و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 أكتوبر 2017 على 12:57
    #8
  9. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أفريل 2015
    المشاركات:
    478
    الإعجابات المتلقاة:
    1,077
    نقاط الجوائز:
    41
    الف الف الف مبروووووك
    شئ لابد أن تفتخري به
    مبروك عليك مرة اخرى موفقة ان شاء الله
     
    السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    wissam 47, ‏7 أكتوبر 2017 على 13:07
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,899
    الإعجابات المتلقاة:
    6,402
    نقاط الجوائز:
    671
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    اهلا بخونا المير ( مليحة هاذي خويا المير :cool:)

    اكيد وعندي شحال وانا نستنى يعيطولي وبعثت لڤداه من مسجد وهاذي المرة جابها ربي فالصواب والحمد لله
    اللي نقر فيهم كامل تقريبا والديهم مخلطين ڤور وعرب وصعاب فالنطق ههه
    ربي يعيننا ان شاء الله...
    شكرا لمشاركتك لي فرحتي
    تقبل مني احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)

     
    السحاب العابر و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 أكتوبر 2017 على 13:19
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,899
    الإعجابات المتلقاة:
    6,402
    نقاط الجوائز:
    671
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    اهلا خويا الكريم قيس

    الله يبارك فيك
    وانشاء الله لي ولكم يا رب شكرا على الدعاء الطيب
    ربي يقدرنا نادي الرسالة
    شكرا على مشاركتك لي فرحتي
    تقبل فائق احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    قيس 23 و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 أكتوبر 2017 على 13:25
    #11
  12. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    10,874
    الإعجابات المتلقاة:
    40,243
    نقاط الجوائز:
    1,901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم
    ماشاء الله والله أجمل شي وأجمل خبر
    ماكانش أحسن من تعليم الآخرين يعني اي علم بسيط تقدموا للغير فيه أجر
    فمابالك بتعليم القرآن ولغة القرآن
    ربي يقدرك ان شاء الله وربي يوفقك باه تتقدم أكثر
    وربي يجعهالك صدقة جارية إن شاء الله
    بالتوفيق ^^
     
    السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 أكتوبر 2017 على 13:33
    #12
  13. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 أكتوبر 2011
    المشاركات:
    1,710
    الإعجابات المتلقاة:
    4,293
    نقاط الجوائز:
    71
    السلام عليكم

    الله يبارك و مبرووووك عليك وبالتوفيق ان شاء الله .. خيرا ما فعلت الأخ :)
     
    السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    prince of love, ‏7 أكتوبر 2017 على 13:34
    #13
  14. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    3,258
    الإعجابات المتلقاة:
    9,122
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم اخي
    فرحتلك من قلبي خويا والله تستاهل كل خير
    ربي يجازيك ويقدرك يارب
    تحياتي
    بالتوفيق
     
    السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏7 أكتوبر 2017 على 13:40
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,899
    الإعجابات المتلقاة:
    6,402
    نقاط الجوائز:
    671
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    اهلا بالاخت بشرى
    يبارك فيك ويهنيك بأولاد ان شاء الله
    أجل هي مهنة شريفة ولذلك سعيت اليها بكل ما أوتيت منذ وصولي الى هنا
    والتجارة مع الله مربحة أكثر من اي تجارة اخرى اليس كذلك
    شكرا على مشاركتي فرحتي
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير (y)
     
    السحاب العابر و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 أكتوبر 2017 على 13:43
    #15
  16. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    4,676
    الإعجابات المتلقاة:
    14,235
    نقاط الجوائز:
    1,291
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    شيء رائع وخير كثير
    رب يوفقك ويجعله في ميزان حسناتك
     
    Malika Tlm و حلم كبير معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:03
    #16
  17. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    44,190
    الإعجابات المتلقاة:
    56,420
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    الف مبارك اخي
    الله يوفقك ان شاء الله في توصيل هذه الرسالة النبيلة
     
    Malika Tlm و حلم كبير معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:03
    #17
  18. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ماي 2017
    المشاركات:
    497
    الإعجابات المتلقاة:
    2,598
    نقاط الجوائز:
    41
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    مبروك عليك....صدقني اقشعر بدني من هدفك النبيل...وفقك الله وجعلها في ميزان حسناتك...تقبل احترامي لك...(y)
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏7 أكتوبر 2017 على 15:13
    #18
  19. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    748
    الإعجابات المتلقاة:
    1,784
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    sétif
    لم أفهم
    هل انت عربي أم فرنسي
     
    حلم كبير و صفاءdz معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏7 أكتوبر 2017 على 18:51
    #19
  20. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 أوت 2016
    المشاركات:
    891
    الإعجابات المتلقاة:
    2,662
    نقاط الجوائز:
    151
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم
    ايدا كان هذا الخبرليس بالمفرح و تافه اذن ما الشيء الذي سيفرح به الانسان
    أجمل و أرقى شيء ممكن يعمله الانسان هو أن يعلم القرآن
    وفقك الله و أعانك​
     
    حلم كبير و صفاءdz معجبون بهذا.
    طموحة, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:05
    #20
الصفحة 1 من أصل 2

مشاركة هذه الصفحة