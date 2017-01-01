أَطْفَالٌ مِنْ خَشَب

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 22:48.

  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 22:48
    #1
  2. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    والله فكرتني في ايام الدراسة
    بارك الله فيك اخي
    ياخي واش من سنة هاذي والله غير نسيت ؟؟؟؟
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏7 أكتوبر 2017 على 22:59
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    هذي سنة سادسة أساسي
    يبارك فيك اختي شكرا
     
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    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 23:02
    #3
  4. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    مشكووووووور
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏7 أكتوبر 2017 على 23:04
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    العفو ...
     
    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 23:09
    #5
  6. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    ياحسراااه يازماان هههه
    يعطيك الصحة صلاح رجعتنا للزمن الجميل
     
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    حروف تائهة, ‏7 أكتوبر 2017 على 23:25
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    و عليكم السلام
    شكرا زكية
    راه كاين الخير شوفي زين برك في الاركان الاخرى
    ههه
     
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    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 23:26
    #7
  8. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    لمت رأيت أن الكل عرفها
    حسبتني أصبت بالزهايمر
    و في الأخير هي للسنة السادسة و لست ممن درسها
    على كل فيها رائحة الزمن الجميل
     
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    طموحة, ‏7 أكتوبر 2017 على 23:32
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    ههه
    أخت طموحة ..لو نقولك ..انا ايضا درست سنة خامسة فقط و منها للمتوسط
    يعني ما درستش سنة سادسة اساسي
    لكن هذا ما منعنيش اني نقرا هذا الكتاب الرائع
    ههه
     
    طموحة معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 23:33
    #9

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