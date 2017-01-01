أَطْفَالٌ مِنْ خَشَب

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة habchisalaheddin, 7 أكتوبر 2017 على 22:48.
والله فكرتني في ايام الدراسة
بارك الله فيك اخي
ياخي واش من سنة هاذي والله غير نسيت ؟؟؟؟
هذي سنة سادسة أساسي
يبارك فيك اختي شكرا
مشكووووووور
العفو ...
السلام عليكم
ياحسراااه يازماان هههه
يعطيك الصحة صلاح رجعتنا للزمن الجميل
و عليكم السلام
شكرا زكية
راه كاين الخير شوفي زين برك في الاركان الاخرى
ههه
لمت رأيت أن الكل عرفها
حسبتني أصبت بالزهايمر
و في الأخير هي للسنة السادسة و لست ممن درسها
على كل فيها رائحة الزمن الجميل
ههه
أخت طموحة ..لو نقولك ..انا ايضا درست سنة خامسة فقط و منها للمتوسط
يعني ما درستش سنة سادسة اساسي
لكن هذا ما منعنيش اني نقرا هذا الكتاب الرائع
ههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).