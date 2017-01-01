فِي دُكَّانِ الْحَلَّاق

( دخلتُ قبل أن أراك تشير إلي...فعجبتُ أن اسمي هنا ) ههه ما أريد قوله...كنت سأدخل موضوعك بدون دعوة...وراق لي بعدها أن أجدني مدعوة ) ^ ^الموضوع طبعاً راق لي جداً لنفس الأسباب التي ذكرتُها في شبيهه..( كونه صفحة من كتاب...وقديم...وبلغة بليغة فصيحة )إلا أن فحوى هذه القصة ومحتواها مختلف...اولاً ..الوصف دقيق...( حتى و كأني أرى المشهد حقيقة .. رؤي العين..وليست مجرد كتابة وقراءة..فلا شك أبدع الكاتب هنا..وأعجبني جدا جدا في دقة وصفه حتى أبسط الأشياء )ثم نأتي لموضوع القصة ولبها..لا أخفيك...تساءلت في البداية: أي موضوع هذا الذي قد يُكتب عن الحلاق؟ وفي بداية قراءتي..اعطيتُ حكماً مسبقاً أولي..ولم يكن بذاك الإيجابي...وقلتُ : ماعساه يكون المغزى وهدف القصة..!حتى وصلتُ إلى نهايتها..فتغير حكمي بشكلي جذري...واختلف اختلافاً كلي..( ووقف فكري مصدوماً ومتعجباً لوهلة )..إتضح فعلاً..أن هذه القصة...وهذه الفصاحة والبلاغة والإبداع في الوصف...لم تكن ( عبثا )...راقت لي جداً..جدا...شكراً جزيلاً لك أخي صلاح..على إمتاع عقلنا...و إثراء فكرنا...احسنت الاختيار ..