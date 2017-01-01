"قد تكون خصمي لكن لست بالضروره عدوي"

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 23:34.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    الحكيم يمكنه التعلم من سؤال أحمق لكن
    الأحمق لا يمكنه التعلم من الإجابة الحكيمة
    11312314_913249162068559_569958170_n.jpg

     
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    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 23:34
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    وأحِبُّ كُل مُهَذّبٍ وَلَو اَنَّهُ خَصمي
    وَأَرحَمُ كلَّ غَيرِ مُهَذَّبِ
    (y)(y)(n)(n)
    يأبى فؤادي أَن يميل إِلى الأَذى
    حُبُّ الأَذيةِ من طِباعِ العَقرَبِ

    DLG5CMRVAAABVBi.jpg
     
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    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 23:49
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    همسة الليل
    بيني وبينك يا جزائر قرابةٌ ..
    أمـي وصاحبتي وكـلُّ كـياني ..
    وبنيّتي وأختي وأبي الّذي أغناني عن خصمي وعن جيراني ..

    h.jpg
     
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    عماد خطاب, ‏8 أكتوبر 2017 على 23:55
    #3
  4. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    ليس هنالك حب سيء
    ولكن هناك قلوب سيئة
    لا تستحق الحب ابيات_عتاب_للحبيب.jpg
     
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    طيب الكلام, ‏9 أكتوبر 2017 على 00:57
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    أنا عماد خطاب رجل سيئ؟


    لكنني لا أخون قلباً هرب مرتجفاً من قلوب الناس ل قلبي..


     
    صفاءdz و طيب الكلام معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:01
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    صفاءdz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:03
    #6
  7. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    كفى دموعا فقد ذبلت عيناي....
    كفى حزنا فالالم اصبح هواي........
    كفى خوفا فاظلام اصبح ماواي.....
     
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    طيب الكلام, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:04
    #7
  8. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    سيدتي لا تحزني ...


    أن هبط الرواد في أرض القمر ... فسوف تبقين بعيني دائمأ احلئ قمر ...


    j.png
     
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    عماد خطاب, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:10
    #8
  9. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    يؤلمني الصمت و تؤلمني الحياة ..
    و توجعني عواقب البوح[​IMG]
     
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    طيب الكلام, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:13
    #9
  10. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    نصيحة واحترسي من الذئاب


    اياك والبوح بما تخفيه بين اضلعك لاحد سيأتي يوم ويجرحك بما بحت له وبعدها لن يشفي جراحك


     
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    عماد خطاب, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:16
    #10
  11. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    احيانا السكوت و البكاء خفية احسن من البوح
    عماد خطاب
     
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    طيب الكلام, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:20
    #11
  12. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    طيب الكلام, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:23
    #12
  13. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    نصيحة للمرة الثانية وهذه المرة كأخوك


    وإن تمرد فيك الحزنُ فـ إياك والبوح ..!
     
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    عماد خطاب, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:24
    #13
  14. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    @طيب الكلام
    وانت أكثر من على قلبي..أمر !
     
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    عماد خطاب, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:28
    #14
  15. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    بلا ما توصي خويا
    ربي يعيشك و شكرا على النصيحة
     
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    طيب الكلام, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:28
    #15
  16. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو مُتميز ::

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    @طيب الكلام
    ايا الحمد الله
    كوني فحلة مثل النحلة ههه استودعك ملتقنا غدا ان شاء الله
    35388_1335177755.gif
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:31
    #16
  17. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو منتسِب ::

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    مشكور اخي
    سلام
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏9 أكتوبر 2017 على 01:32
    #17

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