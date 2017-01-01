"قد تكون خصمي لكن لست بالضروره عدوي"

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة عماد خطاب, 8 أكتوبر 2017 على 23:34.
الحكيم يمكنه التعلم من سؤال أحمق لكن
الأحمق لا يمكنه التعلم من الإجابة الحكيمة
وأحِبُّ كُل مُهَذّبٍ وَلَو اَنَّهُ خَصمي
وَأَرحَمُ كلَّ غَيرِ مُهَذَّبِ
يأبى فؤادي أَن يميل إِلى الأَذى
حُبُّ الأَذيةِ من طِباعِ العَقرَبِ
همسة الليل
بيني وبينك يا جزائر قرابةٌ ..
أمـي وصاحبتي وكـلُّ كـياني ..
وبنيّتي وأختي وأبي الّذي أغناني عن خصمي وعن جيراني ..
ليس هنالك حب سيء
ولكن هناك قلوب سيئة
لا تستحق الحب
أنا عماد خطاب رجل سيئ؟
لكنني لا أخون قلباً هرب مرتجفاً من قلوب الناس ل قلبي..
طيب الكلام
طيب الكلام
شكرا لإهتمامك ومرورك الغالي
كفى دموعا فقد ذبلت عيناي....
كفى حزنا فالالم اصبح هواي........
كفى خوفا فاظلام اصبح ماواي.....
سيدتي لا تحزني ...
أن هبط الرواد في أرض القمر ... فسوف تبقين بعيني دائمأ احلئ قمر ...
طيب الكلام
يؤلمني الصمت و تؤلمني الحياة ..
و توجعني عواقب البوح
نصيحة واحترسي من الذئاب
اياك والبوح بما تخفيه بين اضلعك لاحد سيأتي يوم ويجرحك بما بحت له وبعدها لن يشفي جراحك
طيب الكلام
احيانا السكوت و البكاء خفية احسن من البوح
عماد خطاب
عماد خطاب
نصيحة للمرة الثانية وهذه المرة كأخوك
وإن تمرد فيك الحزنُ فـ إياك والبوح ..!طيب الكلام
@طيب الكلام
وانت أكثر من على قلبي..أمر !
بلا ما توصي خويا
ربي يعيشك و شكرا على النصيحة
@طيب الكلام
ايا الحمد الله
كوني فحلة مثل النحلة ههه استودعك ملتقنا غدا ان شاء الله
مشكور اخي
سلام
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).