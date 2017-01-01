

السَّلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه

حيَّاكمْ اللهُ جميعًا

مقطع للشيخ : محمد بازمول - حفظه الله -

بعنوان : ما هي أحسن طريقة لتحفيز المرأة على طلب العلم.



مـــدتــه:03:04



فائدة



قال القاضي ابن جماعة الكناني - رحمه الله :



ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة .



[ تذكرة السامع والمتكلم ( ص ٩٠ ) ]



قال الإمامُ الشافعيُ رحمه اللهُ :



من أحبَّ أن يفتحَ اللهُ قلبه ويرزقه العـلمَ فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك

مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب.



بستان العارفين - للنووي ٥٣/١



قال الشيخ ابن باز رحمه الله:



فإن الإنسان إذا كان لا يحضر حلقات العلم، ولا يسمع الخطب، ولا يعتني بما

ينقل عن أهل العلم فإنه تزداد غفلته، وربما يقسو قلبه حتى يطبع عليه، ويختم عليه فيكون من الغافلين.



مجموع الفتاوى ج١٢ ص٣٢٤



قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله :



"اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم؛ لأن العلم نور

فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلام كيف شاء."



تلبيس إبليس (1/289)

نقلا عن منتديات التصفية و التربية.