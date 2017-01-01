محمد صلاح: حققت حلم طفولتي.. وهذه اللحظة الأصعب في حياتي

أبدى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، سعادته بتحقيق حلم طفولته بقيادة منتخب بلاده لبلوغ مونديال كأس العالم 2018، بعد غياب 28 عاما كاملة. وقال صلاح في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لا أحب التحدث كثيرا، لكني حقاً فخور، أدركنا حلما طال انتظاره". وأضاف "بالنسبة لي كان حلم وأصبح حقيقة، سواء كلاعب أو مواطن مصري، أنا فخور بإسعاد المصريين". وتابع "أصعب لحظة في حياتي عندما أطبق الصمت على الجماهير بعد تعادل الكونغو، ولكني أحمد الله وأشكره لأننا استطعنا العودة وحققنا حلم بلدي وطفولتي". وسجل محمد صلاح 5 أهداف في مشوار تصفيات كأس العالم 2018 ليقود الفراعنة للتأهل إلى المونديال.