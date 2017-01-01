السلام عليكم

اخوتي و اخواتي امسيتكم طيبة و معطرة بالايمان

خلقنا الله عز و جل و وضعنا على هذه الأرض ضيوف مؤقتين ليرى عملنا و نحن نتصارع في هذه الحياة من اجل البقاء ،نواجه المشاكل و نبحث عن الحلول و نقاوم تارة و نستسلم تارة اخرى ،نكافح و ندافع على حقوقنا و نتحمل كل الصعاب ،و لكن عندما نتعب نفكر حتى نصل الى قرار نهائي يكون منعرج هام في حياتنا له مساران اما مسار نجاح كبير او مسار فشل ذريع

ماذا بعد قرارك مثلا ؟

ماذا بعد رسوبك ؟

ماذا بعد نجاحك ؟

ماذا بعد زواجك ؟

و لا قدر الله بعد طلاقك

فشلك في العمل ؟

هل ستستمر في قرارك او تتراجع ؟

و هل ستشعر بالندم أم لا ؟

و ماذا بعد ؟؟ ​