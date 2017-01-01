المواقع المصنفة كتراث عالمي لليونسكو في فلسطين

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الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة بلعيد حسان, ‏9 أكتوبر 2017 على 22:21.

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    بلعيد حسان :: عضو منتسِب ::

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    أعلنت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رُلى معايعة، عن نجاح دولة فلسطين في تسجيل مدينة
    الخليل والمسجد الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو. جاء ذلك بعد انتهاء أعضاء لجنة التراث العالمي من التصويت على ملف إدراج المدينة، ضمن الدورة الواحدة والأربعين والتي عقدت يوم 07 جويلية 2017 في مدينة كاراكوف البولندية. وبذلك أصبحت البلدة القديمة في الخليل، رابع ممتلك ثقافي فلسطيني على لائحة التراث العالمي بعد القدس البلدة العتيقة وأسوارها، وبيت لحم ، مكان ولادة السيد المسيح، كنيسة المهد ومسار الحجاج، وبتير، فلسطين أرض العنب والزيتون: المشهد الثقافي لجنوب القدس​
     
    بلعيد حسان, ‏9 أكتوبر 2017 على 22:21
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