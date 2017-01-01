*تعظيـــمُ الصـــلاةِ عند السلف الصالح* ✍عن الضحاك في قول الله جل ثناؤه : *{ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ }* قال : الصلوات الخمس. تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٤٦) ✍عن ابن عباس : *{ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}* ❍ يقول : عن الصلاة المكتوبة . تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٤٩) ✍قال سفيان في قوله: *{ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}* ❍ قال : كانوا يشترون ويبيعون فلا تشغلهم عن مواقيت الصلاة. قدر الصلاة للمروزي (٥٢) ✍عن ابن عباس في قوله : *{ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ}* ❍ قال : هن الصلوات الخمس . تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٩٧) ✍قال أبو خلاد : ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة ولا يأخذون على يديه إلا كان أول عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم . فتح الباري لابن رجب (١٤٤/٣) " رأى سفيان الثوري رجلاً يتوضأ بعد ما أقام المؤذن الصلاة ، فقال : هذه الساعة تتوضأ ؟ لا كلمتك أبدا" الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٦/١ ). ✍قال ابن سماعة : "مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي" . سير أعلام النبلاء ( ٦٤٦/١٠ ). والله أعلم.