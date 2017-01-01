*تعظيـــمُ الصـــلاةِ عند السلف الصالح*



✍عن الضحاك في قول الله جل ثناؤه :



*{ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ }*



قال : الصلوات الخمس.



تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٤٦)



✍عن ابن عباس :



*{ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}*



❍ يقول : عن الصلاة المكتوبة .



تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٤٩)



✍قال سفيان في قوله:



*{ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}*



❍ قال : كانوا يشترون ويبيعون فلا تشغلهم عن مواقيت الصلاة.



قدر الصلاة للمروزي (٥٢)



✍عن ابن عباس في قوله :



*{ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ}*



❍ قال : هن الصلوات الخمس .



تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٩٧)



✍قال أبو خلاد : ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة ولا يأخذون على يديه إلا كان أول عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم .



فتح الباري لابن رجب (١٤٤/٣)



" رأى سفيان الثوري رجلاً يتوضأ بعد ما أقام المؤذن الصلاة ، فقال : هذه الساعة تتوضأ ؟ لا كلمتك أبدا"



الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٦/١ ).



✍قال ابن سماعة :



"مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي" .



سير أعلام النبلاء ( ٦٤٦/١٠ ).



والله أعلم. ​