*تعظيـــمُ الصـــلاةِ عند السلف الصالح*

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏10 أكتوبر 2017 على 08:24.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    *تعظيـــمُ الصـــلاةِ عند السلف الصالح*

    ✍عن الضحاك في قول الله جل ثناؤه :

    *{ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ }*

    قال : الصلوات الخمس.

    تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٤٦)

    ✍عن ابن عباس :

    *{ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}*

    ❍ يقول : عن الصلاة المكتوبة .

    تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٤٩)

    ✍قال سفيان في قوله:

    *{ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}*

    ❍ قال : كانوا يشترون ويبيعون فلا تشغلهم عن مواقيت الصلاة.

    قدر الصلاة للمروزي (٥٢)

    ✍عن ابن عباس في قوله :

    *{ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ}*

    ❍ قال : هن الصلوات الخمس .

    تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٩٧)

    ✍قال أبو خلاد : ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة ولا يأخذون على يديه إلا كان أول عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم .

    فتح الباري لابن رجب (١٤٤/٣)

    " رأى سفيان الثوري رجلاً يتوضأ بعد ما أقام المؤذن الصلاة ، فقال : هذه الساعة تتوضأ ؟ لا كلمتك أبدا"

    الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩٦/١ ).

    ✍قال ابن سماعة :

    "مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي" .

    سير أعلام النبلاء ( ٦٤٦/١٠ ).

    والله أعلم.
     
    *حزن النبلاء*, ‏10 أكتوبر 2017 على 08:24
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