التوحيدُ الخالص ياعِبادَ الله به النجاة

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏10 أكتوبر 2017 على 08:31.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    التوحيدُ الخالص ياعِبادَ الله به النجاة ⛔

    الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼ‌ﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .

    - أﻣَّﺎ بَعْد -

    فمقتضَى إيمانُك بأنَّ اللهَ واحد ﻻ شريك له في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته .. أن تدعوه وحدَه بلا واسطة ، وتسميه وتصفه بما سمى أو وصف به نفسه أو بما سماه ووصفه به رسوله ﷺ .

    ☜ هذا نبي الله يونس عليه السلام : ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ : النتيجة والثمرة : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ ..

    ☜ فالتوحيد : هو بوابة الفرَج وذهاب الغم والهم ..

    ☜ كلما ذلَلْتَ نفسَك (لله وحده) كلما أبعدَك عن العباد والحاجة إليهم والشكوى لهم ..

    ☜ إذا كنتَ في كُربة فلا تشكِها للخلق .. ماذا يستفيد المكروب إذا أبدى للناس ضعفَه؟! سِوى شفقة مؤقتة ثم يليها ذُلُّهُ وسُقوطُه مِن أعينِهم واحتقارُهم له! ..

    ☜ قال أحد السلف : " مَن عَرَف الله : صفا له العيش ، وطابت له الحياة ، وهابَهُ كل شيء ، وذهب عنه خوفَ المخلوقين ، وأنِسَ بالله " ..

    ☜ من أراد أن يَجِدَ ربَّهُ في ضرائِه فليَتعَرَّف عليه في رخائِه : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحيم ۞ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٌ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ ..

    ☜ الشدائد والهموم أقدارٌ مكتوبة ، ﻻ يُذِهِبُها الجزَع ، وﻻ يُبقِيها الصبر!! ..

    ☜ فالمُوَفَّق من أُعطِيَ قوة الصبر ، ورُزِق صِدْق الإلتجاء والرجاء والتوكل ..

    ☜ أساسُ صلاح أعمالُ العباد خُلوص القلبِ للهِ المُجازي ..

    ☜ فمَن كانت مَطِيَّتُهُ سَداداً رأى الخيرات واجتنَب المَخازي ..

    ☜ هذا إبليس اللعين قال : ﴿أنا خيرٌ منه﴾ ، وقال نبي الله آدم عليه السلام : ﴿ربنا ظلمنا أنفسَنا﴾ ..

    ☜ نعم .. مقام العبودية ﻻ يَحتمِل إﻻَّ الذُّل والخضوع لله وحده لا شريك له ..

    ☜ قال بِشر بن الحارث الحافي : " لو تَفَكَّرَ الناسُ في عَظَمةِ الله تعالى لَـما عَصَوه " (تعظيمُ اللهِ جل جلاله) (ص - ٥٦] .

    ☜ كم من الهموم انفرجت بسبب ركعة لله ، وكم من اﻷمراض شُفيَت بسبب دعوة لله ، وكم من الأمور تَيسَّرت بسبب دَمعة لله .. فقط بُثُّوا شَكواكم لإلهكم ولخالِقِكم فإنه يجيب دعوة المضطرِّين!!

    ☜ هذا هدهد سليمان عليه السلام لم تُدهشه مملكة سبأ كما يَفعل الضعفاء في ديار اﻷقوياء ، بل كان عَجَبُه من قوم يأكلون من رزق الله ويسجدون لغيره :﴿ ألاَّ يَسجُدوا لله﴾!!

    ☜ ما أجمل أن يقوم الفقير الكسير في سواد الليل البهيم ، يَذرِف دموع المَذلة ويَمُد يَدَ السؤال للكبير المتَعال ، فما أجدَرَه بنَيل مطلوبَه مِن إلاهه وخالَقِه ورازِقِه ومَحبوبِه!!

    ☜ فالتوحيد الخالص به النجاة في الدنيا والآخرة أيها الناس ..

    -- منقول --
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    قال المكي :

    هذه بعض الخواطر المفيدة جمعها أحد الإخوة في الله وأرسلها لي ؛ فأعجبتني وقمت بالتعديل والإضافة عليها ، وهي بحق خواطر جميلة وقوية المعاني تحتاج منا للتأمل والتدبر والنشر ، فجزى الله خيراً من جمعها ونشرها .

    ○ تم إعادة نشرها صبيحة الثلاثاء :

    ○ التاريخ : ١٤٣٩/١/٢٠ﻫـ .

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    *حزن النبلاء*, ‏10 أكتوبر 2017 على 08:31
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