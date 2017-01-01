التوحيدُ الخالص ياعِبادَ الله به النجاة ⛔



الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼ‌ﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .



- أﻣَّﺎ بَعْد -



فمقتضَى إيمانُك بأنَّ اللهَ واحد ﻻ شريك له في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته .. أن تدعوه وحدَه بلا واسطة ، وتسميه وتصفه بما سمى أو وصف به نفسه أو بما سماه ووصفه به رسوله ﷺ .



☜ هذا نبي الله يونس عليه السلام : ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ : النتيجة والثمرة : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ ..



☜ فالتوحيد : هو بوابة الفرَج وذهاب الغم والهم ..



☜ كلما ذلَلْتَ نفسَك (لله وحده) كلما أبعدَك عن العباد والحاجة إليهم والشكوى لهم ..



☜ إذا كنتَ في كُربة فلا تشكِها للخلق .. ماذا يستفيد المكروب إذا أبدى للناس ضعفَه؟! سِوى شفقة مؤقتة ثم يليها ذُلُّهُ وسُقوطُه مِن أعينِهم واحتقارُهم له! ..



☜ قال أحد السلف : " مَن عَرَف الله : صفا له العيش ، وطابت له الحياة ، وهابَهُ كل شيء ، وذهب عنه خوفَ المخلوقين ، وأنِسَ بالله " ..



☜ من أراد أن يَجِدَ ربَّهُ في ضرائِه فليَتعَرَّف عليه في رخائِه : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحيم ۞ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٌ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ ..



☜ الشدائد والهموم أقدارٌ مكتوبة ، ﻻ يُذِهِبُها الجزَع ، وﻻ يُبقِيها الصبر!! ..



☜ فالمُوَفَّق من أُعطِيَ قوة الصبر ، ورُزِق صِدْق الإلتجاء والرجاء والتوكل ..



☜ أساسُ صلاح أعمالُ العباد خُلوص القلبِ للهِ المُجازي ..



☜ فمَن كانت مَطِيَّتُهُ سَداداً رأى الخيرات واجتنَب المَخازي ..



☜ هذا إبليس اللعين قال : ﴿أنا خيرٌ منه﴾ ، وقال نبي الله آدم عليه السلام : ﴿ربنا ظلمنا أنفسَنا﴾ ..



☜ نعم .. مقام العبودية ﻻ يَحتمِل إﻻَّ الذُّل والخضوع لله وحده لا شريك له ..



☜ قال بِشر بن الحارث الحافي : " لو تَفَكَّرَ الناسُ في عَظَمةِ الله تعالى لَـما عَصَوه " (تعظيمُ اللهِ جل جلاله) (ص - ٥٦] .



☜ كم من الهموم انفرجت بسبب ركعة لله ، وكم من اﻷمراض شُفيَت بسبب دعوة لله ، وكم من الأمور تَيسَّرت بسبب دَمعة لله .. فقط بُثُّوا شَكواكم لإلهكم ولخالِقِكم فإنه يجيب دعوة المضطرِّين!!



☜ هذا هدهد سليمان عليه السلام لم تُدهشه مملكة سبأ كما يَفعل الضعفاء في ديار اﻷقوياء ، بل كان عَجَبُه من قوم يأكلون من رزق الله ويسجدون لغيره :﴿ ألاَّ يَسجُدوا لله﴾!!



☜ ما أجمل أن يقوم الفقير الكسير في سواد الليل البهيم ، يَذرِف دموع المَذلة ويَمُد يَدَ السؤال للكبير المتَعال ، فما أجدَرَه بنَيل مطلوبَه مِن إلاهه وخالَقِه ورازِقِه ومَحبوبِه!!



☜ فالتوحيد الخالص به النجاة في الدنيا والآخرة أيها الناس ..



-- منقول --

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قال المكي :



هذه بعض الخواطر المفيدة جمعها أحد الإخوة في الله وأرسلها لي ؛ فأعجبتني وقمت بالتعديل والإضافة عليها ، وهي بحق خواطر جميلة وقوية المعاني تحتاج منا للتأمل والتدبر والنشر ، فجزى الله خيراً من جمعها ونشرها .



○ تم إعادة نشرها صبيحة الثلاثاء :



○ التاريخ : ١٤٣٩/١/٢٠ﻫـ .



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