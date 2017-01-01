التوحيدُ الخالص ياعِبادَ الله به النجاة ⛔ الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين . - أﻣَّﺎ بَعْد - فمقتضَى إيمانُك بأنَّ اللهَ واحد ﻻ شريك له في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته .. أن تدعوه وحدَه بلا واسطة ، وتسميه وتصفه بما سمى أو وصف به نفسه أو بما سماه ووصفه به رسوله ﷺ . ☜ هذا نبي الله يونس عليه السلام : ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ : النتيجة والثمرة : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ .. ☜ فالتوحيد : هو بوابة الفرَج وذهاب الغم والهم .. ☜ كلما ذلَلْتَ نفسَك (لله وحده) كلما أبعدَك عن العباد والحاجة إليهم والشكوى لهم .. ☜ إذا كنتَ في كُربة فلا تشكِها للخلق .. ماذا يستفيد المكروب إذا أبدى للناس ضعفَه؟! سِوى شفقة مؤقتة ثم يليها ذُلُّهُ وسُقوطُه مِن أعينِهم واحتقارُهم له! .. ☜ قال أحد السلف : " مَن عَرَف الله : صفا له العيش ، وطابت له الحياة ، وهابَهُ كل شيء ، وذهب عنه خوفَ المخلوقين ، وأنِسَ بالله " .. ☜ من أراد أن يَجِدَ ربَّهُ في ضرائِه فليَتعَرَّف عليه في رخائِه : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحيم ۞ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٌ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ .. ☜ الشدائد والهموم أقدارٌ مكتوبة ، ﻻ يُذِهِبُها الجزَع ، وﻻ يُبقِيها الصبر!! .. ☜ فالمُوَفَّق من أُعطِيَ قوة الصبر ، ورُزِق صِدْق الإلتجاء والرجاء والتوكل .. ☜ أساسُ صلاح أعمالُ العباد خُلوص القلبِ للهِ المُجازي .. ☜ فمَن كانت مَطِيَّتُهُ سَداداً رأى الخيرات واجتنَب المَخازي .. ☜ هذا إبليس اللعين قال : ﴿أنا خيرٌ منه﴾ ، وقال نبي الله آدم عليه السلام : ﴿ربنا ظلمنا أنفسَنا﴾ .. ☜ نعم .. مقام العبودية ﻻ يَحتمِل إﻻَّ الذُّل والخضوع لله وحده لا شريك له .. ☜ قال بِشر بن الحارث الحافي : " لو تَفَكَّرَ الناسُ في عَظَمةِ الله تعالى لَـما عَصَوه " (تعظيمُ اللهِ جل جلاله) (ص - ٥٦] . ☜ كم من الهموم انفرجت بسبب ركعة لله ، وكم من اﻷمراض شُفيَت بسبب دعوة لله ، وكم من الأمور تَيسَّرت بسبب دَمعة لله .. فقط بُثُّوا شَكواكم لإلهكم ولخالِقِكم فإنه يجيب دعوة المضطرِّين!! ☜ هذا هدهد سليمان عليه السلام لم تُدهشه مملكة سبأ كما يَفعل الضعفاء في ديار اﻷقوياء ، بل كان عَجَبُه من قوم يأكلون من رزق الله ويسجدون لغيره :﴿ ألاَّ يَسجُدوا لله﴾!! ☜ ما أجمل أن يقوم الفقير الكسير في سواد الليل البهيم ، يَذرِف دموع المَذلة ويَمُد يَدَ السؤال للكبير المتَعال ، فما أجدَرَه بنَيل مطلوبَه مِن إلاهه وخالَقِه ورازِقِه ومَحبوبِه!! ☜ فالتوحيد الخالص به النجاة في الدنيا والآخرة أيها الناس .. -- منقول -- _______ قال المكي : هذه بعض الخواطر المفيدة جمعها أحد الإخوة في الله وأرسلها لي ؛ فأعجبتني وقمت بالتعديل والإضافة عليها ، وهي بحق خواطر جميلة وقوية المعاني تحتاج منا للتأمل والتدبر والنشر ، فجزى الله خيراً من جمعها ونشرها . ○ تم إعادة نشرها صبيحة الثلاثاء : ○ التاريخ : ١٤٣٩/١/٢٠ﻫـ . ..