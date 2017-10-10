۩ سلسلة العـلم و أثره في تزكية الـنُّـفوس 16 ۩( جواب الأسئلة؛ مسألة في التوكل)

السؤال

شيخنا الفاضل قرأت لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة التوكل : أن العاصي في معصيته يتوكل على الله ، ومعلوم أن التوكل عبادة فهل يؤجر على هذه العبادة ؟ وكيف نفهم هذا النص بارك الله فيكم؟



التوكل على الله كما ذكر أهل العلم مصاحِب للمسلم في كل أموره وجميع أعماله ، وفي مصالحه الدينية والدنيوية على حدٍّ سواء يحتاج في ذلك إلى توكل على الله سبحانه وتعالى ولا غنى له عن التوكل ، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يرشد من خرج من بيته لمصالحه الدينية والدنيوية أن يقول : (( بسم الله توكلت على الله لا حول لا قوة إلا بالله )) قال (( فإذا قال ذلك قيل له : هديت وكفيت ووقيت ، وتنحى الشيطان وقال لشيطان آخر كيف لك السبيل بشخص هُدي وكُفي ووُقي )) ، فالتوكل يحتاج إليه العبد في كل مصالحه . والواجب على المسلم أن يكون بعيداً عن المعاصي مجانِباً لها ، مبتعداً عن الوقوع فيها ، فإذا كان يستعين بالوسائل الشرعية على أمورٍ محرمة ووسائل باطلة فإنه يكون بذلك آثماً واقعاً فيما يُسخط الله جل وعلا ويغضبه , ولهذا يجب على الإنسان أن يكون دائماً وأبداً متوكلاً على الله مستعيناً بالله ، وأن يكون توكله على الله عز وجل في فعل ما أمر جل وعلا عباده به من فعلٍ للطاعات واجتنابٍ للمعاصي والآثام