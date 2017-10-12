متى أبدأ بتعليم الدين لأطفالي

ابو ليث

ابو ليث

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#1
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#1
بسم الله الرحمن الرحيم

متى أبدأ بتعليم الدين لأطفالي


سُئـلَ العلّامَـةُ صَالح الفوزان -حَـفظَهُ الله-:

السُّـــــؤَالُ :
[ متى أبدأ بتعليم الدين لأطفالي ؟ ]

الجَـــــوَابُ:
《 يُبدأ تعليم الأولاد عندما يبلغون سن التمييز فيبدأ تعليمهم التربية الدينية لقوله ـ ﷺ ـ :
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » (❶)
فإذا بلغ الطفل سن التمييز فإنّه حينئـذٍ يُؤمر والده بأن يعلّمه وأن يربيه على الخير بأن يعلمه القرآن، وما تيسّر من الأحاديث، ويعلّمه الأحكام الشرعية التي تناسب سنّ هذا الطفل بأن يعلمه كيف يتوضأ ، وكيف يصلي، ويعلمه الأذكار عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الأكل والشرب؛
↫لأنه إذا بلغ سن التمييز فإنه يعقل ما يؤمر به وما ينهى عنه، وكذلك ينهاه عن الأمور غير المناسبة ويبين له أن هذه الأمور لا يجوز له فعلها كالكذب والنميمة وغير ذلك،
حتى يتربى على الخير وعلى ترك الشرّ من الصغر، وهذا أمر مهم جدًّا غفل عنه بعض الناس مع أولادهم.
إن كثيرًا من الناس لا يهتمون بأمور أولادهم ولا يوجهونهم الوجهة السليمة، ويتركونهم مهملين لا يؤمرون بالصلاة ولا يوجهون إلى خير؛ بل ينشئون على جهل وعلى أفعال غير حسنة، ويخالطون الأشرار ويهيمون في الشوارع ويهملون دروسهم؛ إلى غير ذلك من المضار التي ينشأ عليها كثير من شباب المسلمين بسبب إهمال آبائهم، وهم مسئولون عنهم لأن الله حمّلهم مسئولية أولادهم،
قال ـﷺـ : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » (❷)
وهذا أمر وتكليف للآباء، فالذي لا يأمر أبناءه بالصلاة يكون قد عصى النبي ـﷺ ـ وفعل محرمًا، وترك واجبًا عليه ألزمه به رسول الله . وقال - ﷺ - : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » (❸)
بعض الآباء – وللأسف – مشغول بأمور دنياه، ولا يلتفت لأولاده، ولا يفرغ لهم شيئًا من وقته، وإنما جميع وقته مخصص لأمور الدنيا، وهذا خطر عظيم كثر في بلاد المسلمين ساءت بسببه تربية أولادهم، فأصبحوا لا يصلحون لدين ولا لدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 》.
ــــــــــ
(❶) [رواه أبو داود في "سننه" (1/130) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم]
(❷) [المصــدر السابق]
(❸) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (8/104) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما]

المَــصْـــدَرُ:
【المُنتقى من فتاوى الشّيخ السُّـ421 ـؤَال】

 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المشرفات
#2
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#2
شكرا اخي والمسؤولية بالدرجة الاولى تقع على عاتق الوالدين وخاصة الام...
وكلما كان تعليمهم ابكر كان افضل فمن شب على شيء شاب عليه والافضل ان يشب الطفل على حب الله و طاعته ورسوله...
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
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محل الإقامة
الجزائر
#3
بعض الآباء – وللأسف – مشغول بأمور دنياه، ولا يلتفت لأولاده، ولا يفرغ لهم شيئًا من وقته، وإنما جميع وقته مخصص لأمور الدنيا، وهذا خطر عظيم كثر في بلاد المسلمين ساءت بسببه تربية أولادهم، فأصبحوا لا يصلحون لدين ولا لدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 》.
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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طاقم المراقبين
#4
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#4
بارك الله فيك أخي الكريم
نسأل الله أن يرزُقنا ذريّةً صالحة تكون لنا صدقة جارية يومًا ما
جزاك الله خيرًا
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#5
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الارض
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#5
موضوع قيم فالطفل الصفير كالورقة البيضاء و لوالديه حرية توجيهه
فالواجب على الوالدين اتباع نصائح تنشئة الطفل على الاسس الاسلامية الصحيحة
بارك الله فيك اخي
 
*حزن النبلاء*

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
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ذكر
#8
قال ابو ليث:
بعض الآباء – وللأسف – مشغول بأمور دنياه، ولا يلتفت لأولاده، ولا يفرغ لهم شيئًا من وقته، وإنما جميع وقته مخصص لأمور الدنيا، وهذا خطر عظيم كثر في بلاد المسلمين ساءت بسببه تربية أولادهم، فأصبحوا لا يصلحون لدين ولا لدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 》.
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و الام المناسبة ستعوض الفراغ الذي يتركه الاب المنهمك في لقمة العيش ... كيف لا و هي تخلفه ان توفي عنها .. و كم من قصص عن كبار الاسلام ربتهم امهاتهم ...
 
الأميرة الخجولة

الأميرة الخجولة

:: عضو منتسِب ::
#9
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Naama
#9
يارب أرزقنا الذرية الصالحة .
موضوع في منته الروعة ياريت الاباء يخصو بعض الاوقات للابناءهم ويفقهوهم في دين ويربهم تربية صالحة
 
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