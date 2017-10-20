》》》 ♡♡إلى.. قمر الوادي ♡♡《《《

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏20 أكتوبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    أخيتي ♧♧قمر الوادي♧♧ أحسست من وراء ردودك انك تريدين الدعاء بالشفاء وقرأت لك موضوع تريدين الدعاء بالشفاء...
    انا لا اعرفك عزيزتي ولكن عرفتك هنا في هذا الجمع العريض الطيب المحترم ...فاعجبني موضوع لك ولذلك اخترت عنوان الموضوع ان يكون باسمك
    ♡♡♡♧♧♧♧♧

    رسالة إلى كل مريض ..شفاك الله وعفاك
    قبل أن أبدأ الموضوع
    أتوجه الى أسرة اللمة جميعها
    إلى الله سبحانه وتعالى
    بالدعوات الصادقة المخلصة
    للسيدة الفاضلة الغالية ♡♡ قمر الوادي ♡♡ وكل من هو مريض
    أن يشفيها الله شفاءً عاجلاً لا يُغادر سقماً
    وأن يُلبسها ثوب الصحة والعافية وتكون
    فى أتم صحة وأحسن حال
    www.ward2u.com-ola-aleslam-5.gif
    أيها المريض الغالى ..
    نزل بك الداء... وعز عليك الـدواء؟
    حبسك المرض...؟ أقعدت عن الحركة...؟
    ولزمت الفراش ...؟ مسك تعب ولغوب...
    وعظمتْ عليك الهموم والكروب…؟
    قد استولت عليك الأحزان ..وأحزنك كرب الأشجان...؟
    ملكتك الغموم ...وتقسمتك الهموم....؟
    نابتك نوبة.... وعرتك نكبة....؟
    فنكأت قلبك... وضاق بها ذرعك...؟
    www.ward2u.com-ola-aleslam-26.gif
    أيها المريض الغالي...
    لا أكتمك سراً...
    فأنا شريكٌ لك... فيما نالك ومسك...
    فقد أوجعَ قلبي... وقرَّحَ كبدي...
    ولقد ساءني وآلمني مرضك..
    وشجاني وأحزنني ما نزل بك...
    فما انفردَ جسمك بألمِ المرضِ دونَ قلبي...
    ولا اختصَّت نفسُك بمعاناةِ المرضِ دون نفسي...
    فمَنْ ذا الذي يَصِحُ جسمُهُ إذا تألمتْ إحدى يديه..؟
    وقد قال صلى الله عليه وسلم :
    ( ترى المؤمنين : في تراحمهم ، وتوادهم ، وتعاطفهم ،
    كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا ،
    تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى )
    البخاري.
    www.ward2u.com-ola-aleslam-10.jpg
    إن المرض للمؤمن يكّفر له الله بها الذنوب والخطايا،
    نعم ! كل لحظة تمر بك في المرض،
    لا تمر بك إلا وقد حطت عنك خطيئة أو أضافت إلى رصيدك حسنة،
    ألم تسمع لقول خير البرية :
    "مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ
    حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ"
    [ البخاري: 5210، عن أبي هريرة].
    www.ward2u.com-ola-aleslam-15.gif
    وقال :
    " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ
    خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ"
    [ البخاري : 5215، عن عبد الله بن مسعود]
    وقال :
    " إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد "
    [ ابن حبان : 695، السلسلة الصحيحة 1257] .
    ويقول :
    "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصْرَعُ صَرْعَةً مِنْ مَرِضٍ إِلا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْهَا طَاهِرًا".
    [ الطبراني : الكبير: 7358، السلسلة الصحيحة : 2277]،
    www.ward2u.com-ola-aleslam-4.gif
    ويقول :
    " ما يزال البلاء بالمؤمن و المؤمنة في نفسه و ولده
    و ماله حتى يلقى الله و ما عليه خطيئة "
    [ الترمذي : 2401، السلسلة الصحيحة : 2280]

    "لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "
    [ البخاري: 5224، عن ابن عباس] ..
    هكذا يقولها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
    لا بأس عليك ..
    المرض يغسل المؤمن ويطهره تطهيرًا من الذنوب ،
    وقضاء الله خير، واختياره لك خير من اختيارك لنفسك :
    " أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ"
    [ سورة الملك : ]

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    ربي اغفرلي, ‏20 أكتوبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏13 نوفمبر 2017
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    اللهم رب الناس إذهب البأس اشفها انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
    اللهم رب الناس إذهب البأس اشفها انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
    اللهم رب الناس إذهب البأس اشفها انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
    اللهم رب الناس إذهب البأس اشفها انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
     
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    ربي اغفرلي, ‏13 نوفمبر 2017
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏13 نوفمبر 2017
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    لا ٳله إلا الله الجليل الجبار
    لا ٳله إلا الله الواحد القهار


    لا ٳله إلا الله الكريم الستار
    لا ٳله إلا الله الكبير المتعال
    لا اله إلا الله وحده لا شريك له
    إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمداً
    ونحن له مسلمون
    لا اله إلا الله وحده لا شريك له
    إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمداً ونحن له عابدون
    لا ٳله إلا الله وحده لا شريك له
    إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمدًا ونحن له قانتون
    لا ٳله إلا وحده لا شريك له إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمداً ونحن له صابرون
    لا ٳله إلا الله محمد رسول الله
    إني أسألك من عظيم لطفك
    وكرمك و سترك الجميل أن تشفيها و تمدها بالصحة و العافية ..

    إلهي ..
    لا ملجأ إلا إليك و لا منجي إلا أنت ..
    إنك على كل شيء قدير .
     
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    ربي اغفرلي, ‏13 نوفمبر 2017
    #5
  6. سلام نفسي

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    ربييشفي كل مريض
     
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    سلام نفسي, ‏14 نوفمبر 2017
    #6
  7. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ‏يغشانا الحزن ، ويفجعنا الألم ،
    ويعترينا الضِّيق ، ويكتنفنا الوجع ..
    فنذكُر أنَّ لنا ربًّا :
    كريمًا ، رحيمًا ، حليمًا ، لطيفًا ، رؤوفًا ؛ فندعوه ونرجوه ..
    فيأتينا الفرج والفرج.
     
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    ربي اغفرلي, ‏16 نوفمبر 2017
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏16 نوفمبر 2017
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏1 ديسمبر 2017
    #9
  10. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    اللهم آمين ..
    جعل الله كل حرف تخطينه في ميزان حسناتك
     
    قمر الوادي, ‏14 ديسمبر 2017 على 10:28
    #10

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