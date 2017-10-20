》》》 ♡♡إلى.. قمر الوادي ♡♡《《《

بسم الله الرحمن الرحيم



لا ٳله إلا الله الجليل الجبار

لا ٳله إلا الله الواحد القهار





لا ٳله إلا الله الكريم الستار

لا ٳله إلا الله الكبير المتعال

لا اله إلا الله وحده لا شريك له

إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمداً

ونحن له مسلمون

لا اله إلا الله وحده لا شريك له

إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمداً ونحن له عابدون

لا ٳله إلا الله وحده لا شريك له

إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمدًا ونحن له قانتون

لا ٳله إلا وحده لا شريك له إلهاً واحداً رباً وشاهداً أحداً وصمداً ونحن له صابرون

لا ٳله إلا الله محمد رسول الله

إني أسألك من عظيم لطفك

وكرمك و سترك الجميل أن تشفيها و تمدها بالصحة و العافية ..



إلهي ..

لا ملجأ إلا إليك و لا منجي إلا أنت ..

إنك على كل شيء قدير .