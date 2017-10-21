إلياس
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الكلمة الطيبة
بطاقة للمرور في قلوب الناس
الكلمة الطيبة .. لها اثرها الطيب في النفوس
كل كلمه تقولها [ تداوي او تجرح]
هكذا تترك الكلمات أثرها في القلوب ولو كانت بسسيطة
الكلمة الطيبة
فهل تعرفون ماهي الكلـــمة ..!!
الكلمة سهـام قد تقـتــلّ ..
و ورود قـد تـهدى ..
وكـالأكسجين قـد تحييّ ..
بكلمة قـد ترتفع درجات
وأيضا بكلمة.. قـد تهوي في نار جهنم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ " ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاُ ، يرفعه الله بها درجات ،
وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاُ ، يهوي في جهنم" ]
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6478
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
بالكلمة الطيبة
الكلمة الطيبة ف القرآن :
قال الله تعالى : [ وقولوا للناس حسناً ]
وقال سبحانه : [ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ]
وقال سبحانه: [ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ]
بالكلمة الطيبة
الكلمة الطيبة في السنة النبوية :
قال صلى الله عليه وسلم:
{ اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبه }
الراوي : عدي بن حاتم الطائي المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1016
خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقال: { والكلمة الطيبة صدقة }
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم:4528
خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقال: { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت }
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6475
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{ في الجنة غرفة يُـرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها
فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله ؟
قال: " لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام، وبات والناس نيام}
الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب- الصفحة أو الرقم:617
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الكلمة الطيبة
همسه
جربوا حلاوة الكلمة الطيبة اللينة في ساعة الغضب
فهيّ كالماء البارد ,, تطفئ ناره
وكالوردة ,, تسعد من يستنشق شذاها
بطاقة للمرور في قلوب الناس
الكلمة الطيبة .. لها اثرها الطيب في النفوس
كل كلمه تقولها [ تداوي او تجرح]
هكذا تترك الكلمات أثرها في القلوب ولو كانت بسسيطة
الكلمة الطيبة
فهل تعرفون ماهي الكلـــمة ..!!
الكلمة سهـام قد تقـتــلّ ..
و ورود قـد تـهدى ..
وكـالأكسجين قـد تحييّ ..
بكلمة قـد ترتفع درجات
وأيضا بكلمة.. قـد تهوي في نار جهنم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ " ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاُ ، يرفعه الله بها درجات ،
وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاُ ، يهوي في جهنم" ]
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6478
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
بالكلمة الطيبة
الكلمة الطيبة ف القرآن :
قال الله تعالى : [ وقولوا للناس حسناً ]
وقال سبحانه : [ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ]
وقال سبحانه: [ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ]
بالكلمة الطيبة
الكلمة الطيبة في السنة النبوية :
قال صلى الله عليه وسلم:
{ اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبه }
الراوي : عدي بن حاتم الطائي المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1016
خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقال: { والكلمة الطيبة صدقة }
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم:4528
خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقال: { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت }
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6475
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
{ في الجنة غرفة يُـرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها
فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله ؟
قال: " لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام، وبات والناس نيام}
الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب- الصفحة أو الرقم:617
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الكلمة الطيبة
همسه
جربوا حلاوة الكلمة الطيبة اللينة في ساعة الغضب
فهيّ كالماء البارد ,, تطفئ ناره
وكالوردة ,, تسعد من يستنشق شذاها