الكلمة الطيبةبطاقة للمرور في قلوب الناسالكلمة الطيبة .. لها اثرها الطيب في النفوسكل كلمه تقولها [ تداوي او تجرح]هكذا تترك الكلمات أثرها في القلوب ولو كانت بسسيطةالكلمة الطيبةفهل تعرفون ماهي الكلـــمة ..!!الكلمة سهـام قد تقـتــلّ ..و ورود قـد تـهدى ..وكـالأكسجين قـد تحييّ ..بكلمة قـد ترتفع درجاتوأيضا بكلمة.. قـد تهوي في نار جهنمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ " ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاُ ، يرفعه الله بها درجات ،وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاُ ، يهوي في جهنم" ]الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6478خلاصة حكم المحدث:[صحيح]بالكلمة الطيبةالكلمة الطيبة ف القرآن :قال الله تعالى : [ وقولوا للناس حسناً ]وقال سبحانه : [ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ]وقال سبحانه: [ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ]بالكلمة الطيبةالكلمة الطيبة في السنة النبوية :قال صلى الله عليه وسلم:{ اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبه }الراوي : عدي بن حاتم الطائي المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم:1016خلاصة حكم المحدث : صحيحوقال: { والكلمة الطيبة صدقة }الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم:4528خلاصة حكم المحدث : صحيحوقال: { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت }الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:6475خلاصة حكم المحدث:[صحيح]وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ في الجنة غرفة يُـرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرهافقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله ؟قال: " لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام، وبات والناس نيام}الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترغيب- الصفحة أو الرقم:617خلاصة حكم المحدث : حسن صحيحالكلمة الطيبةهمسهجربوا حلاوة الكلمة الطيبة اللينة في ساعة الغضبفهيّ كالماء البارد ,, تطفئ نارهوكالوردة ,, تسعد من يستنشق شذاها