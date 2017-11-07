♤♤ كممممم اتمنى ان أهرب من الحاضر ♤♤

كم أتمني أن أهرب من الحاضر

و أعود إلي الماضي



أعود تلك الطفلة ذات الملامح ألبريئه



ألتي لايهمها سوي أشياء بسيطة



مثل اللعب و المرح و التشاجر مع أطفال في سنها



كم أرهقتني الحياة بمشاكلها



كم أتمني أن يرجع الزمن إلي الوراء



و يقف عند تلك الطفلة ذات الملامح ألبريئة



التي عندما تجري وراء ألفراشات ألملونة



يتطاير شعرها الحريري ألأسود في الهواء الطلق



و تمتليء عيونها السوداء الكبيرة بالدموع



عندما لاتقدر أن تمسك فراشة واحدة



كم أتمني أن أعود طفلة



لأهرب من المشاكل التي أرهقتني



و الدموع التي أحرقت وجهي



كم هي جميلة هذة ألمرحلة من الحياة



لست أتمني أن أعود طفلة بل الجميع لديهم نفس الأمنية



هكذا حال الدنيا لا نستطيع أن نفعل شيء



سوي الصبر،لعل و عسي أن يفرجها الله في يوم ما.