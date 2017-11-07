♤♤ كممممم اتمنى ان أهرب من الحاضر ♤♤

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏7 نوفمبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    كم أتمني أن أهرب من الحاضر
    و أعود إلي الماضي

    أعود تلك الطفلة ذات الملامح ألبريئه

    ألتي لايهمها سوي أشياء بسيطة

    مثل اللعب و المرح و التشاجر مع أطفال في سنها

    كم أرهقتني الحياة بمشاكلها

    كم أتمني أن يرجع الزمن إلي الوراء

    و يقف عند تلك الطفلة ذات الملامح ألبريئة

    التي عندما تجري وراء ألفراشات ألملونة

    يتطاير شعرها الحريري ألأسود في الهواء الطلق

    و تمتليء عيونها السوداء الكبيرة بالدموع

    عندما لاتقدر أن تمسك فراشة واحدة

    كم أتمني أن أعود طفلة

    لأهرب من المشاكل التي أرهقتني

    و الدموع التي أحرقت وجهي

    كم هي جميلة هذة ألمرحلة من الحياة

    لست أتمني أن أعود طفلة بل الجميع لديهم نفس الأمنية

    هكذا حال الدنيا لا نستطيع أن نفعل شيء

    سوي الصبر،لعل و عسي أن يفرجها الله في يوم ما.
     
    امنيات, (الصياد), طيب الكلام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏7 نوفمبر 2017
    #1
  2. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    اكيد اختي كامل عندنا هذه امنية فعلا المشاكل الحياة ارهقتنا كثير و نشالله ربي يفرجها علينا كامل
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    Princess nour, ‏11 نوفمبر 2017
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏11 نوفمبر 2017
    #3
  4. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    ما اجمل كلماتك .. شعاع من الامل

    ذكريات الطفولة السعيدة هي اجمل شيء تركناه ورائنا
    وستبقى تلك اللحظات الجميلة راسخة في اذهاننا الى اخر يوم

    بارك الله فيك
     
    (الصياد), ‏15 نوفمبر 2017
    #4
  5. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017
    #5
  6. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

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    امنيات, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:52
    #6
  7. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

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    باتنة
    اه وألف اه ...كم تمنينا كلنا أن نهرب إلى عالم بعيد
    بعبد عن كل هذه الضوضاء .هذا الصخب.عن هذا الألم.
    لنسافرباحلامنا إلى عالم جميل وردي .مليئ الازهار.بالورود.بالفرشات.
    إلى عالم كله ألوان .كله حب .كله امل.كله نقاء.كله صفاء.كله صدق.
    لتهرب من كل همومنا.لنهرب من كل الا لا منا.
    ولتسرق من الزمن كله اللحظات الجميلة التي مرت دونما رجعة.
    اه كم نحن إلى ذلك العالم الطفولي البريء..
    .......
     
    ربي اغفرلي و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    امنيات, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:59
    #7
  8. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

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    قمر الوادي معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏14 ديسمبر 2017 على 09:06
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    اكيد فقط احسني الظن بالله..
    عودة طيبة عزيزتي
    عساها غيبة خير ان شاء االله
    اشتقنا لحرفك الطيب
     
    قمر الوادي, ‏14 ديسمبر 2017 على 09:32
    #9

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