" قرأت لك "

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
1,837
نقاط التفاعل
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محل الإقامة
المــــريخ
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
كيف حالكم إخواني أخواتي ؟
إن شاء الله أموركم على خير ما يرام

أُعذروني لا أجيد كتابة المقدمات لذا سأدخل في الموضوع مباشرة
فتحت هذا الموضوع لندرج فيه أجمل ما قرأنا مما خطته أنامل أعضائنا الأفاضل في صرحنا العظيم هذا

سأبدأ مع أول اقتباس مما قرأت و أعجبني ~~"

" وكُلّما كبرتَ واِلتهمَت الحياة سنينَ من عُمرك
ستتلَاشى ذرّات الأنانية من قلبك شيئًا فشيئًا
وستصابُ بما يُسمى بالتضحية .. التضحية من أجل من تحب
كالتخلي عن قطعة حلوى مفضلة لديك لوالدتك
أو إرجاع لقمة من فمك لتطعمها لوالدك
أو التخلي عن الجلوس بالقرب من النافذة لأحد أخوتك عند ركوب الحافلة
وكلّما كبرت أكثر كلّما كبِرت مسؤوليتك وكلّما كبرت مسؤوليتك كبُرت تضحيتك
كأن تتحمّل برد الشتاء ليشعر طِفلك بالدّفء
وأن تتحمّل حرارة الصيف لتكون ظلًّا لإبنتك
وأن تتظاهر بالشبّع فقط لتأكل كل عائلتك
وأن تضع أمنيات الجميع قبل أمنياتك
كمن ينزع السّعادة من داخل قلبه ليزرعها في قلب غيره
قد تكون فعلًا تضحية بما نحب ولكن لها طعمٌ آخر لأنها من أجل من نحب "

الكــاتبة : @لؤلؤة قسنطينة
 
السلام عليكم
شكرا غاليتي على الموضوع الجميل
وعلى إعجابك بكلماتي المتواضعة
هل نضع أي رد نصادفه في طريقنا !
يعني بغض النظر عن نوع القسم
وشكرا مجددا على الافتتاح بكلماتي
بارك الله فيك
لي عودة ان شاء الله للمشاركة
 
بلدي طويت التاريخ في سجل ....لماذا ؟
اليس مبكرا !!!
ما تزال دماء الشهداء في الشوارع لم تغسل
ودموع لم تجف في عيونهم تلك الأرامل
واليتامى جوعهم منذ ذاك الوقت لم يزل

اتظن يا بلدي ان فرنسا خرجت منك عام اثنين وستين في خجل
لا يا وطني فرنسا بقيت بعد العيد الوهمي ولم تزل
الى يومنا ممتدة في رباك في حلل
وكل مرة تغير الحلة وفي عجل
يا وطني ،استقلالك لم يحن ولم يحن الوقت لتطوي السجل
وفرسان الجزائر لم يولدو بعد ؟ ام انهم يفضلون النهوض على مهل ؟
المهم ان للاستقلالك يوم آخر استقلال الفكر وهل مستعمر الفكر يحسب نفسه مستقل ؟؟؟؟؟
الكاتب: @حلم كبير
 
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
شكرا غاليتي على الموضوع الجميل
وعلى إعجابك بكلماتي المتواضعة
هل نضع أي رد نصادفه في طريقنا !
يعني بغض النظر عن نوع القسم
وشكرا مجددا على الافتتاح بكلماتي
بارك الله فيك
لي عودة ان شاء الله للمشاركة
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و عليكم السلام و رحمة الله

أهلا بك أختي
أكيد أختي ... أي رد خطه عضو من أعضاء منتدانا و نال اعجابك يمكنك وضعه هنا
في النهاية سيكون لنا أرشيف يجمع أجمل ما خُط في اللمة
و فيك بارك الله و سدد خطاك

بانتظار عودتك ^^
 
" في وقتنا عليك أن تأمل فقط في أن لا يخونك و لا يغدر بك ذلك الذي تعتبره صديقا ..
أما أن تأمل منه الوقوف إلى جانبك في الشدائد أو ربما تنتظر منه التضحية لأجلك فأنت مخطأ أيما خطأ .. نحن في زمان ، بعد التوكل على الله لا تعتمد على أحد غيرك .. "​

الكــاتب : @rycerz
 
" نمر بلحظات نضعف مهما كانت قوتنا ونبكي مهما كان عمرنا ونشتاق ونحن مهما كان أقرب الناس لنا لكننا بحاجة لشخص ما بوجوده نحس أننا بخير ولو كنا متألمين
لشخص يكفي وجوده معنا أو حتى سماع صوته عبر الهاتف أو أضعف الإيمان رسالة منه لنحس أننا بخير
خلقنا لنعيش مع الناس ليرحمونا ونرحمهم لنحس بهم ويحسون بنا
أوجاع تمر بحياتنا وحتى أوقات سعادة أيضا نحسها إلا وهذا الشخص معنا"

الكــاتب : @ليليا مرام
 
آخر تعديل:
لا أحد يستطيع إجباري على التراجع ... ثقتي بنفسي كبيرة

و عزيمتي قوية ... و إرادتي لا تهزها جبال

من الأبله الذي سيقف في طريقي ؟

الكاتبة: @اكرام براءة
 
أَنَا فَارِسُ الشُّعَرَاءِ
بَلْ وَأَمِيرُهُمْ
أَتَفَنَّى فِي قَتْلِ
النِّسَا [ فُصْحَى ..
كَانَتْ لَهُنَّ​
كِتَابَتِي ذَبْحًا​
وَجِرَاحٌ قَوْلِ​
السَّيْفِ لَا [ تُمْحَى ..!​
:p​
الكاتب : يآسين​
 
''عندمآ تقف بجآنب إنسآن أو أكثر وتخسر من وقتك الكثير ومن طآقتك الكثير من أجل رؤية تلك الابتسآمة فوق شفتيه بعد عنآء طويـــل
ويمر الزمن فجآة..
وتحتآج أنت من يربت فقط على كتفيكْ ولكن لآ تجدأحدا
بالله عليك كيف لا تتألم ؟كيف لا تتوجع؟ كيف لآ تنزف دمآ كيف؟
تمر الأيآم وتتلملم تلك الزجآجة المنكسرة بفعل غرآء مآ
ربمآ يمكنك الشرب منهآ ولكن بحذر
ولكن شكلها؟ إنه مشوه تمآمآ لآ يخفي آثآر ذلكالحآدث
ستبقى تلك الزجآجة حيّة وسيبقى الجميع يشرب منهآ حتى كآسرها و إن وضعتَ بداخلها وردة ستُزهر رغم شكلها المشوه مآزلت تُكآفح وكأن شيئآ لم يكن
ولكن يومآ مآ سيغفل عنها أحدهم
و ستسقط ولكن هذه المرة ذهاب بلا عودة فقد انكسرت أجزاء جديدة لن يلملمها لا الغرآء ولآ غيره الآ بقدرة قآدر''
الكاتبة: @ضيوف وسـنغادر
 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

" إذا أردت الوصول إلى هدف معين

ضع تخطيطًا لكل مرحلة

كي تسيير الأمور بشكل منطقي

حدد فيها نقطة بداية و نهاية وأنطلق دون تردد

إن لم تنجح ستربح شرف التجربة

وفي المرة الثانية ستكون واثق الخطى "

" همس على ضفاف الورد الجوري "
الكاتب @الأزرق الملكي
 
الغريب ليس في خيانتهم لك
و لا في خداعهم لك
الغريب ... في طيبتك الزائدة
فهناك خط رفيع بين الطيبة ...و السذاجة
رغم ذلك كله ... لا تندم يوما على فعلك للخير
و لا تحزن على غدرهم لك ... فالله لا يضيع أجر المحسنين
الكاتب: @habchisalaheddin
 
عندما يتركك الناس و شأنك

ستشعر بالراحة لا مثيل لها

كأنك تعيش وحدك في عالم شاسع

لا قيود تحبسك ولا عيون تلاحقك

فقط تسير في الطريق الذي تريده
الكاتب: @الأزرق الملكي
 
إلى كلّ من يُريدُ أذيّتِي في هذا العالم ..
فلتعلموا جيّدًا أنّنِي كلّما تأذيّتُ أكثر كلّما أحببتُ أكثر
وكلّمَا تحطّم قلبِي أكثر كلّما رمّمتُ أرواحًا محطمة أكثر
علاقةٌ عكسيّةٌ تحدُثُ بداخلِي ولستُ مِمّن يتحطّمون فينثرون رماد حطامهم على العالم
بل أجمعُ بقايا حُطامِي لأبنِي به شخصًا آخر
فأحبّ بدَل الحُزن الذي اشعر به أن أُسعِد مائة شخصٍ
وأحبُّ بدل الدّمعة الواحدة أن أرسُم مائة ابتسامةٍ في العالم
وبدل كلّ حلُمٍ محطّمٍ اريد أن أساعد في بناءِ حُلمِ أحدهم
الأذيّة والحرمان لم يخلقا منِّي يومًا شخصًا حاقِدًا أو كارهًا للبشر
بالعكس كلّما أنتزع أحدهُم منِّي بتلة أعطيتُه وردة
وسأبقى دائما كالوردة تحتضن بداخلها شوكًا وتُهدي النّاس عِطرًا
(يا عيني على التواضع ههه)

~لؤلؤة قسنطينة~
الكاتبة @لؤلؤة قسنطينة
 


"‏من أراد قربك سيقترب منك، ومن أراد رؤيتك سيأتي إليك، ومن أراد سماع صوتك سيتصل بك، كلها أمور لا تمنعها الظروف بل تمنعها النفس."
الكاتبة : @sقطر الندىs
 
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هذه المشاركة انتظرت حتى يحين الصباح لأشارك بها

صباح الخير
لكل الذين استيقظوا من أجل كسب أرزاقهم
للمهمومين في الدنيا و المظلومين
صباح المأوى لمن استيقظ وسط الشوارع
صباح الحب لمن استفاق بدون حبيب
صباح الامتنان والشكر لله الذي أحيانا
صباح الفرج لمن خذلتهم الظروف
صباح الياسمين و الشاي الأخضر
صباح الطبيعة و الجمال
و تتجدد الحياة مع يوم آخر
لتقول لكم صباح النور

الكاتب: @الأزرق الملكي
 
وصباحكم طموح مع الطموحة ^^

مالي أراها مطلب الجميع وهي القريبة منهم
مالي أراهم غافلون عنها
يُبعِدونها ثم يتحسرون عليها !
كيف ينتظرونها وهي خيارهم متى أرادوا
السعادة خيار
الطمأنينة خيار
الحياة ليست سهلة أجل
طرقها ليست محفوفة بالورود و أعلم
والنجاحات ليست حليفتنا دائما ولاتقدم لنا على أطباق من ذهب وبهذا أوقن
سنفقد غالي ربما سيهجرنا شخص تعلقنابه قد يحدث ذلك فعلا
لكن هل سيهجرنا الله
هل سنحب الرحمان ولن يحبنا
هل سنسرع لله وهو يتركنا
هل سنحسن الظن به و يخيبنا
عندما تختار السعادة
ستصبح تحيا سعيدا في طريقك المليء بالأشواك قبل وصولك للوردة ستسعد به ربما أكثر من الوردة
لأنه الطريق الذي أوصلك لها
كيف تحب الوردة و لا تحب طريقها أيعقل!
ستصبح ترى في الألم أجرا و في التعب راحة ستفرح بكل آلام الدنيا مادامت تكسبك أجرا تجده جنة في الآخرة
اختر السعادة هي تنتظرك ولست من ينتظرها كما تظن
أحياكم الله حياة سعيدة جميعا طيب الله خواطركم رزقكم تحقيق أمنياتكم الكثيرة ردكم اليه كلما ابتعدتم ^^

مالي أراها مطلب الجميع وهي القريبة منهم
مالي أراهم غافلون عنها
يُبعِدونها ثم يتحسرون عليها !
كيف ينتظرونها وهي خيارهم متى أرادوا
السعادة خيار
الطمأنينة خيار
الحياة ليست سهلة أجل
طرقها ليست محفوفة بالورود و أعلم
والنجاحات ليست حليفتنا دائما ولاتقدم لنا على أطباق من ذهب وبهذا أوقن
سنفقد غالي ربما سيهجرنا شخص تعلقنابه قد يحدث ذلك فعلا
لكن هل سيهجرنا الله
هل سنحب الرحمان ولن يحبنا
هل سنسرع لله وهو يتركنا
هل سنحسن الظن به و يخيبنا
عندما تختار السعادة
ستصبح تحيا سعيدا في طريقك المليء بالأشواك قبل وصولك للوردة ستسعد به ربما أكثر من الوردة
لأنه الطريق الذي أوصلك لها
كيف تحب الوردة و لا تحب طريقها أيعقل!
ستصبح ترى في الألم أجرا و في التعب راحة ستفرح بكل آلام الدنيا مادامت تكسبك أجرا تجده جنة في الآخرة
اختر السعادة هي تنتظرك ولست من ينتظرها كما تظن
أحياكم الله حياة سعيدة جميعا طيب الله خواطركم رزقكم تحقيق أمنياتكم الكثيرة ردكم اليه كلما ابتعدتم
الكاتبة: @طموحة
 
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
شكرا غاليتي على الموضوع الجميل
وعلى إعجابك بكلماتي المتواضعة
هل نضع أي رد نصادفه في طريقنا !
يعني بغض النظر عن نوع القسم
وشكرا مجددا على الافتتاح بكلماتي
بارك الله فيك
لي عودة ان شاء الله للمشاركة
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ليست متواضعة بل رائعة و راقية و تلامس الواقع و انا أقرأ كأنك تتحدثين عني كلمة كلمة ،الاتي من عمرك سيتركك تمرين على كل حرف كتبته
بوركت.
 
قال ميلينا:
ليست متواضعة بل رائعة و راقية و تلامس الواقع و انا أقرأ كأنك تتحدثين عني كلمة كلمة ،الاتي من عمرك سيتركك تمرين على كل حرف كتبته
بوركت.
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مساء الورد ^^
شكرا حبيبتي ميلينا هذا من جمال روحك عزيزتي
يسعدني كثيرا أن تروقك كلماتي
وكما قلتِ قد بدأتُ أشعر ربما بنصف ما كتبته
أما الباقي ستجلبه الأيام في الوقت المناسب
شكرا عزيزتي على التشجيع
يوم طيب ان شاء الله
 
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