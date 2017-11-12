" قرأت لك "

وصباحكم طموح مع الطموحة ^^



مالي أراها مطلب الجميع وهي القريبة منهم

مالي أراهم غافلون عنها

يُبعِدونها ثم يتحسرون عليها !

كيف ينتظرونها وهي خيارهم متى أرادوا

السعادة خيار

الطمأنينة خيار

الحياة ليست سهلة أجل

طرقها ليست محفوفة بالورود و أعلم

والنجاحات ليست حليفتنا دائما ولاتقدم لنا على أطباق من ذهب وبهذا أوقن

سنفقد غالي ربما سيهجرنا شخص تعلقنابه قد يحدث ذلك فعلا

لكن هل سيهجرنا الله

هل سنحب الرحمان ولن يحبنا

هل سنسرع لله وهو يتركنا

هل سنحسن الظن به و يخيبنا

عندما تختار السعادة

ستصبح تحيا سعيدا في طريقك المليء بالأشواك قبل وصولك للوردة ستسعد به ربما أكثر من الوردة

لأنه الطريق الذي أوصلك لها

كيف تحب الوردة و لا تحب طريقها أيعقل!

ستصبح ترى في الألم أجرا و في التعب راحة ستفرح بكل آلام الدنيا مادامت تكسبك أجرا تجده جنة في الآخرة

اختر السعادة هي تنتظرك ولست من ينتظرها كما تظن

أحياكم الله حياة سعيدة جميعا طيب الله خواطركم رزقكم تحقيق أمنياتكم الكثيرة ردكم اليه كلما ابتعدتم ^^



مالي أراها مطلب الجميع وهي القريبة منهم

مالي أراهم غافلون عنها

يُبعِدونها ثم يتحسرون عليها !

كيف ينتظرونها وهي خيارهم متى أرادوا

السعادة خيار

الطمأنينة خيار

الحياة ليست سهلة أجل

طرقها ليست محفوفة بالورود و أعلم

والنجاحات ليست حليفتنا دائما ولاتقدم لنا على أطباق من ذهب وبهذا أوقن

سنفقد غالي ربما سيهجرنا شخص تعلقنابه قد يحدث ذلك فعلا

لكن هل سيهجرنا الله

هل سنحب الرحمان ولن يحبنا

هل سنسرع لله وهو يتركنا

هل سنحسن الظن به و يخيبنا

عندما تختار السعادة

ستصبح تحيا سعيدا في طريقك المليء بالأشواك قبل وصولك للوردة ستسعد به ربما أكثر من الوردة

لأنه الطريق الذي أوصلك لها

كيف تحب الوردة و لا تحب طريقها أيعقل!

ستصبح ترى في الألم أجرا و في التعب راحة ستفرح بكل آلام الدنيا مادامت تكسبك أجرا تجده جنة في الآخرة

اختر السعادة هي تنتظرك ولست من ينتظرها كما تظن

أحياكم الله حياة سعيدة جميعا طيب الله خواطركم رزقكم تحقيق أمنياتكم الكثيرة ردكم اليه كلما ابتعدتم

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