" قرأت لك "

لمعانُ الأحداق
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله
كيف حالكم إخواني أخواتي ؟
إن شاء الله أموركم على خير ما يرام
أُعذروني لا أجيد كتابة المقدمات لذا سأدخل في الموضوع مباشرة
أُعذروني لا أجيد كتابة المقدمات لذا سأدخل في الموضوع مباشرة
فتحت هذا الموضوع لندرج فيه أجمل ما قرأنا مما خطته أنامل أعضائنا الأفاضل في صرحنا العظيم هذا
سأبدأ مع أول اقتباس مما قرأت و أعجبني ~~"
" وكُلّما كبرتَ واِلتهمَت الحياة سنينَ من عُمرك
ستتلَاشى ذرّات الأنانية من قلبك شيئًا فشيئًا
وستصابُ بما يُسمى بالتضحية .. التضحية من أجل من تحب
كالتخلي عن قطعة حلوى مفضلة لديك لوالدتك
أو إرجاع لقمة من فمك لتطعمها لوالدك
أو التخلي عن الجلوس بالقرب من النافذة لأحد أخوتك عند ركوب الحافلة
وكلّما كبرت أكثر كلّما كبِرت مسؤوليتك وكلّما كبرت مسؤوليتك كبُرت تضحيتك
كأن تتحمّل برد الشتاء ليشعر طِفلك بالدّفء
وأن تتحمّل حرارة الصيف لتكون ظلًّا لإبنتك
وأن تتظاهر بالشبّع فقط لتأكل كل عائلتك
وأن تضع أمنيات الجميع قبل أمنياتك
كمن ينزع السّعادة من داخل قلبه ليزرعها في قلب غيره
قد تكون فعلًا تضحية بما نحب ولكن لها طعمٌ آخر لأنها من أجل من نحب "
وستصابُ بما يُسمى بالتضحية .. التضحية من أجل من تحب
كالتخلي عن قطعة حلوى مفضلة لديك لوالدتك
أو إرجاع لقمة من فمك لتطعمها لوالدك
أو التخلي عن الجلوس بالقرب من النافذة لأحد أخوتك عند ركوب الحافلة
وكلّما كبرت أكثر كلّما كبِرت مسؤوليتك وكلّما كبرت مسؤوليتك كبُرت تضحيتك
كأن تتحمّل برد الشتاء ليشعر طِفلك بالدّفء
وأن تتحمّل حرارة الصيف لتكون ظلًّا لإبنتك
وأن تتظاهر بالشبّع فقط لتأكل كل عائلتك
وأن تضع أمنيات الجميع قبل أمنياتك
كمن ينزع السّعادة من داخل قلبه ليزرعها في قلب غيره
قد تكون فعلًا تضحية بما نحب ولكن لها طعمٌ آخر لأنها من أجل من نحب "
الكــاتبة : @لؤلؤة قسنطينة