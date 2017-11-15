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وصفة طبيعية لوجه صافي ولامع بالصور

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏15 نوفمبر 2017.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]
    اليوم جبتلكم وصفة طبيعية هايلة انا استعملها يومين بثلاث مكونات فقط منطولش اليكم المقادير :
    نصف صابونة دوف
    2مغارف من غسول«الطين ومتعارف عليه ايضا بإسم الطفل »
    ماء الورد «كمية غير محدودة»
    نبشر الصابون ونضيفلوا الغسول ونخلطو ثم تزيد ما ء الورد ونخلطو حتى يصبح خليط نعيم ونتركه حتى يتماسك وبعدها نديره في علبة زجاجية ونغسلو بيه كل صباح
    ملاحظات مهمة
    الصابون يكون تع الخيار افضل
    واذا كانت بشرتك دهنية استعملي الغسول الاخضر واذا كانت جافة استعملي الابيض
    الاناء لتخلطي فيه يكون من زجاج
    والملعقة تع بلاستيك او خشب
    هك به نتفداو اي مشكل
    والان اتركوكم مع الصور 2017-11-15-16-40-03.jpg 2017-11-15-16-36-44.jpg 2017-11-15-16-33-49.jpg 2017-11-15-16-31-29.jpg 2017-11-15-16-29-18.jpg
     

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏16 نوفمبر 2017
    آمال بكر, عآشقة الجنـة, Ryry_Ndj و 3 آخرون معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏15 نوفمبر 2017
    #1
  2. أم لينة

    أم لينة :: عضو فعّال ::

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    يعطيك الصحة انا بشرتي دهنية ان شاء الله راح ينفعني هذا الماسك تسلمي
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    أم لينة, ‏15 نوفمبر 2017
    #2
  3. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    شكرا على مروك
     
    قطر الندىdz, ‏15 نوفمبر 2017
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    يعطيك الصحة حنونة
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏15 نوفمبر 2017
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    يعطيك الصحة إن شاء الله تفيد الآخوات
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏16 نوفمبر 2017
    #5
  6. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تسلمي
     
    قطر الندىdz, ‏16 نوفمبر 2017
    #6
  7. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    شكرا للقائمات على هذا الركن
    بختم التميز بارك الله في جهدكن
     
    قطر الندىdz, ‏16 نوفمبر 2017
    #7
  8. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    يسلموو اختي موضوع رائع و طريقة الطرح اروع يعطيك الصحة :Love::Love::Love:(y)
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏1 جانفي 2018 على 21:10
    #8
  9. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    .
    السلام عليكم اختي
    يعطيك الصحة
    شكرا
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏1 جانفي 2018 على 22:08
    #9
  10. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    يعطيك الصحة ختي
     
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    زهرة البليدة, ‏1 جانفي 2018 على 22:30
    #10
  11. آمال بكر

    آمال بكر :: عضو منتسِب ::

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    وصفة حلوة

    بستخدم ماء الورد منيح للوجه
    لكن للان مشاكل الحبوب ما نحلت

    كل الشكر
     
    آمال بكر, ‏1 جانفي 2018 على 22:43
    #11
  12. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    شكرا على مرورك
     
    قطر الندىdz, ‏2 جانفي 2018 على 01:20
    #12
  13. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    يسلمك حنونة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يسلمك يسعدني مرورك حنونة
     
    قطر الندىdz, ‏2 جانفي 2018 على 01:21
    #13
  14. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    أنثى
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذا من ذوقك
     
    قطر الندىdz, ‏2 جانفي 2018 على 01:22
    #14

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