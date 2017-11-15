وصفة طبيعية لوجه صافي ولامع بالصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبتلكم وصفة طبيعية هايلة انا استعملها يومين بثلاث مكونات فقط منطولش اليكم المقادير : نصف صابونة دوف 2مغارف من غسول«الطين ومتعارف عليه ايضا بإسم الطفل » ماء الورد «كمية غير محدودة» نبشر الصابون ونضيفلوا الغسول ونخلطو ثم تزيد ما ء الورد ونخلطو حتى يصبح خليط نعيم ونتركه حتى يتماسك وبعدها نديره في علبة زجاجية ونغسلو بيه كل صباح ملاحظات مهمة الصابون يكون تع الخيار افضل واذا كانت بشرتك دهنية استعملي الغسول الاخضر واذا كانت جافة استعملي الابيض الاناء لتخلطي فيه يكون من زجاج والملعقة تع بلاستيك او خشب هك به نتفداو اي مشكل والان اتركوكم مع الصور