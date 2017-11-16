منتج تحت المجهر"العدد الرابع"

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة زهرة البليدة, ‏16 نوفمبر 2017.

  1. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته
    تحية ودّ واحترام ومحبة لجميع رائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر
    نفتتح العدد الثالث من سلسلة منتج تحت المجهـر


    وهي سلسلة نقاشية هادفة تخص عالم الجمال والعناية بالجسم والشعر

    [​IMG]
    نقوم بفتح رابع موضوع لنتحدث فيه"عطرك المفضل الذي تستعملينه "

    والهدف من الموضوع جعلنا نستفيد

    من معلومات حول المنتج والتي تكون العضوة قد جربت هذا المنتج
    آسئلة:
    إسم المنتج :
    السعر:
    الإيجابيات:
    السلبيات:
    صورة إن آمكن حصرية آو منقولة:
    رآيك بصراحــــــة:
    ياريت فقط تتافعلين انستي سيدتي لانريد احباطات من فضلكم وردود شكرا

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    زهور الشوق, بشرى ملاك, Twinkle Stars و 3 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏16 نوفمبر 2017
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    من العطور لنبغيها وتعجبني بزاف
    إسم المنتج :suddenly
    السعر:تجيبهالي أختي ولكن أعتقد سعرها هنا في الجزائر بين 200 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري
    الإيجابيات:روعة روعة من العطور المفضلة عندي ورجعت منستغناش عليها ليطلع للألمانيا نوصي أختي ترسلي معاه
    السلبيات:مكانش لحد الآن
    صورة إن آمكن حصرية آو منقولة:" صورة نتاعي ماشي منقولة "
    [​IMG]
    رآيك بصراحــــــة:
    ننصح المتزوجات بيها
     
    زهرة البليدة, بشرى ملاك, Twinkle Stars و 2 آخرون معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏16 نوفمبر 2017
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    691
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    أنثى
    الإقامة:
    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    @Soumia hadj mohammed
    @ربي اغفرلي
    @لؤلؤة قسنطينة
    @ليليا مرام
    @بشرى ملاك
    @صمت المشاعر
    @طموحة
    @أم منيــــــر
    @شهيناز بنت بلادها
    @zohor kfz
    @Asseli Queen
    @Malika Tlm
    @Twinkle Stars


    @الحلم الوردي
    @زهور الشوق
    @بنقابي افتخر
    @chirine zina
    @باتنية و نص
    @yaso ياسمين
    @نعمات
    @"viola"
    @Lovely ღ smile
    @madridista
    @zohor kfz
    @Only me
    @عآشقة الجنـة

    @جيهان جوجو
    @yaso ياسمين
    شوية تفااااااااااااااااااااااعل وعلاه راقدين قاع هاك
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏17 نوفمبر 2017
    #3
  4. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عايشة في المانيا ان شاء الله كي نلقاه نجربو
    «متعرفيش المحل لي تشره ختك منو ‘»
     
    آمِيْرَتُه و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏17 نوفمبر 2017
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسم المنتج: نستعمل 2 rexona وOE
    السعر :Rexona حوالي 350 دج وOE 150 دج
    الإيجابيات ريحة خفيفة وشابة وتبقى لفترة طويلة فيك أحمم هم الأفضل عندي لحد الآن
    السلبيات مكانش ^^
    الصورة ملتقطة الآن ^^

    Square_17112017_183011.jpg
     
    عآشقة الجنـة, آمِيْرَتُه, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏17 نوفمبر 2017
    #5
  6. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجزائر
    صباح النور شيرات...
    عندي زوج نستعملهم
    [​IMG]
    اسم المنتج: vanille noir
    السعر: 5000 دج من فرنسا
    ريحتها رائعة وماتبغيش تكتري شوية فقط وطول فالقش

    الثانية
    [​IMG]
    اسم المنج: spirit
    السعر: 2000دج احم احم شراهالي راجلي
    شابة بزاف تبغو الصح تعجبني خير من فاني ريحتها شابة وخفيفة وطول فالقش هي تان..

    يزين ريحتكم كامل...
     
    عآشقة الجنـة, زهرة البليدة, آمِيْرَتُه و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏18 نوفمبر 2017
    #6
  7. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    ‏1 نوفمبر 2017
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    المانيا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الله الله رحةالعطور رهي ديرا حلة
    انا في هذا الوقت رني معتمدا ثلاثة الاولى اسمها !Joop فيها كشغل رحة العود مقدرتش نوصفها ههه رني قريب نكملها سعرها 19.99€ حوالي 200الف250الف 2017-11-17-21-01-53.jpg
    الثانية و المفضلة عندي هي la rive ريحتها حلوة وفريش وطول في الحوايج وسعرها رخيس بزاف 5.95€ حوالي 60الف70الف نعتبرها تنافس روائح الغالية والمعروفة 2017-11-17-20-58-53.jpg والثالثة هي منتوج وطني هي mawja كاينة الصغيرة والكبيرة ريحتها تعجبني وسعرها معلاباليش هداوهالي منضنهاش غالية اذا لقيتوها سيوها 2017-11-17-21-00-32.jpg وتبقى الريحة أذواق 2017-11-17-21-04-02.jpg
     
    عآشقة الجنـة, زهرة البليدة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏18 نوفمبر 2017
    #7
  8. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    منبعد كي تدخل نسقسيها هي تسكن في هانوفر
     
    قطر الندىdz, زهرة البليدة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏18 نوفمبر 2017
    #8
  9. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    زهرة البليدة معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏18 نوفمبر 2017
    #9
  10. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    مشكورة حنونة حوست عليها في الانترنت لقيتها اتباع في محل اسمو Lidl وسلمي على اختك
     
    بشرى ملاك و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏18 نوفمبر 2017
    #10
  11. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    شكرا لمروركم ومشاركتكن الطيبة
    تحيــــــآتي
     
    قطر الندىdz, Naz iha و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏18 نوفمبر 2017
    #11
  12. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
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    في أرض الله الواسعة
    شكرا على الموضوع
    لي عودة أن شاء الله
     
    Naz iha, قطر الندىdz, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏18 نوفمبر 2017
    #12
  13. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    في إنتظـــــــارك عزيزتي
     
    قطر الندىdz و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏18 نوفمبر 2017
    #13
  14. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    2017-11-20-17-14-52-943.jpg
    إسم المنتج : nuxe
    السعر: kan 4400da w zadoulha 500da :(
    الإيجابيات: riha khfifa w teb9a unique
    السلبيات:
    صورة إن آمكن حصرية آو منقولة:
    رآيك بصراحــــــة: hayla, b9atli gotraa nkhaliha ki ykoun l moral habet bark li ndir tale3 l moral hh

    إسم المنتج : adopt
    السعر: 1300da
    الإيجابيات: l prix mlih
    السلبيات: matahkemch rihetha
    صورة إن آمكن حصرية آو منقولة:
    رآيك بصراحــــــة: pr son prix mlihaa surtt ta3 fleur de coton w tubereuse w fleur d iris
     
    Naz iha, قطر الندىdz و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    GI Joe, ‏2 ديسمبر 2017
    #14
  15. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    رني لقيتها وشريتها 2017-12-05-21-24-59.jpg
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    قطر الندىdz, ‏5 ديسمبر 2017
    #15
  16. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    Adopt حوست ع الغوز ما لقيتهاش، منين تحوس عليها ماكانش ولي موالفة نلقى عندو البارفان هذا بطل يجيبهم خلاص ما طيرت لا الغوز لا لي بلون خلاف هههه
     
    الورد الأحمر, ‏17 ديسمبر 2017 على 03:50
    #16

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