منتج تحت المجهر"العدد الرابع"

السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته تحية ودّ واحترام ومحبة لجميع رائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر نفتتح العدد الثالث من سلسلة منتج تحت المجهـر وهي سلسلة نقاشية هادفة تخص عالم الجمال والعناية بالجسم والشعر نقوم بفتح رابع موضوع لنتحدث فيه"عطرك المفضل الذي تستعملينه " والهدف من الموضوع جعلنا نستفيد من معلومات حول المنتج والتي تكون العضوة قد جربت هذا المنتج آسئلة: إسم المنتج : السعر: الإيجابيات: السلبيات: صورة إن آمكن حصرية آو منقولة: رآيك بصراحــــــة: ياريت فقط تتافعلين انستي سيدتي لانريد احباطات من فضلكم وردود شكرا @أم ياسمينdz Princesse Diyor@ @Soumia hadj mohammed @ربي اغفرلي @لؤلؤة قسنطينة @ليليا مرام @بشرى ملاك @صمت المشاعر @طموحة @أم منيــــــر @شهيناز بنت بلادها @zohor kfz @Asseli Queen @Malika Tlm @Twinkle Stars @الحلم الوردي @زهور الشوق @بنقابي افتخر @chirine zina @باتنية و نص @yaso ياسمين @نعمات @"viola" @Lovely ღ smile @madridista @zohor kfz @Only me @عآشقة الجنـة @جيهان جوجو @yaso ياسمين