منتج تحت المجهر"العدد الرابع"

"عطرك المفضل الذي تستعملينه "



السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاتهتحية ودّ واحترام ومحبة لجميع رائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعرنفتتح العدد الثالث من سلسلة منتج تحت المجهـروهي سلسلة نقاشية هادفة تخص عالم الجمال والعناية بالجسم والشعرنقوم بفتح رابع موضوع لنتحدث فيهوالهدف من الموضوع جعلنا نستفيدمن معلومات حول المنتج والتي تكون العضوة قد جربت هذا المنتجآسئلة:ياريت فقط تتافعلين انستي سيدتي لانريد احباطات من فضلكم وردود شكرا