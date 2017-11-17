وصفة سحرية ومجربة للقضاء على الزكام ونزلة البرد في 3ايام

أحمدوا

أحمدوا

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
19 فيفري 2009
المشاركات
57
الإعجابات
43
النقاط
503
العمر
35
#1
المكونات
1-عسل نحل اصلي غير مغشوش
2-زيت زيتون اصلي
3-ليمونة
4-اكياس زنجبيل
5-سكر
-نمزج كمية من زيت الزيتون مع كمية اكبر منها عسل ونظيف قطرات من ماء الليمون ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط متماسك مثل المرهم
-يفرغ محتوى كيس زنجبيل في كأس ماء ساخن محلى بالسكر ويشرب
الطريقة
الزنجبيل يؤخذ مرتين في اليوم الصباح والمساء اما خليط العسل والزيت مرة واحدة قبل النوم مباشرة ولا اي اكل او شرب
اقصى مدة في العلاج 5 ايام كما يمكن الشفاء في اقل من 3ايام باذن الله
بالشفاء للجميع ان شاء الله
ادعولي اخوتي اخواتي بالزواج وتيسير اموري انا بحاجة الى الدعاء بارك الله فيكم
 
أم لينة

أم لينة

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
18 سبتمبر 2012
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العمر
34
#4
شكرا على الوصفة في وقتها ربي يسهل امورك و يرزقك من حيث لا تحتسب .
 
العيون الخضراء

العيون الخضراء

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
12 جويلية 2018
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الإعجابات
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5
محل الإقامة
Ain defla
الجنس
أنثى
#6
شكرا على الوصفة انا مريضة كثير وهاذ المكونات كلها مفيدة بس مشكلتي مااحب الزنجبيل وزيت الزيتون
وربي يسرلك امرك ويرزقك الزوج اللي تتمناه
 
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