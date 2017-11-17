وصفة سحرية ومجربة للقضاء على الزكام ونزلة البرد في 3ايام

المكونات

1-عسل نحل اصلي غير مغشوش

2-زيت زيتون اصلي

3-ليمونة

4-اكياس زنجبيل

5-سكر

-نمزج كمية من زيت الزيتون مع كمية اكبر منها عسل ونظيف قطرات من ماء الليمون ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط متماسك مثل المرهم

-يفرغ محتوى كيس زنجبيل في كأس ماء ساخن محلى بالسكر ويشرب

الطريقة

الزنجبيل يؤخذ مرتين في اليوم الصباح والمساء اما خليط العسل والزيت مرة واحدة قبل النوم مباشرة ولا اي اكل او شرب

اقصى مدة في العلاج 5 ايام كما يمكن الشفاء في اقل من 3ايام باذن الله

بالشفاء للجميع ان شاء الله

ادعولي اخوتي اخواتي بالزواج وتيسير اموري انا بحاجة الى الدعاء بارك الله فيكم