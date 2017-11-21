متلازمة "البطة" - the Duck Syndrome

هو اسم أُطلق على متلازمة يعاني منها العديد من الشباب في الفترة الآخيرة حسب جامعة ستانفورد، وأطلق عليها هذا الاسم لأن البطة تبدو من فوق الماء هادئة و رصينة بينما تحت الماء تجدف بواسطة أرجلها بصورة محمومة و مضطربة، وكذلك العديد من الشباب ممن يعانون من تلك المتلازمة يبدون خارجيًا هادئين و متزنين ولكن يعانوا من صخب و ضغط و اضطراب داخلي شديد.

ملاحظة:

هذا في غياب الإيمان بالله و غياب حياة الروح التي تغطي سماء الفكر الغربي .



أما في المجتمع المسلم متلازمة البطة بكثرة ،

إلا أنها لا تزيد صاحبها الشاب إلا همة و قوة و إصرارا

و لسان حاله يقول :" المجد لنا .. نحن الذين تقوم قيامتنا داخليا ، بينما ملامحنا الخارجية لا يظهر عليها سوا السلام والاتزان ".



" لا يرضخ للصعاب لانه اصلا نفسيته اتقنت الصعاب .. بإيمان متماسك يجبر بعضه بعضا .. بفضل من الله .." .

