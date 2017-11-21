متلازمة "البطة" - the Duck Syndrome

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏21 نوفمبر 2017.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    متلازمة "البطة" - the Duck Syndrome
    هو اسم أُطلق على متلازمة يعاني منها العديد من الشباب في الفترة الآخيرة حسب جامعة ستانفورد، وأطلق عليها هذا الاسم لأن البطة تبدو من فوق الماء هادئة و رصينة بينما تحت الماء تجدف بواسطة أرجلها بصورة محمومة و مضطربة، وكذلك العديد من الشباب ممن يعانون من تلك المتلازمة يبدون خارجيًا هادئين و متزنين ولكن يعانوا من صخب و ضغط و اضطراب داخلي شديد.
    ملاحظة:
    هذا في غياب الإيمان بالله و غياب حياة الروح التي تغطي سماء الفكر الغربي .

    أما في المجتمع المسلم متلازمة البطة بكثرة ،
    إلا أنها لا تزيد صاحبها الشاب إلا همة و قوة و إصرارا
    و لسان حاله يقول :" المجد لنا .. نحن الذين تقوم قيامتنا داخليا ، بينما ملامحنا الخارجية لا يظهر عليها سوا السلام والاتزان ".

    " لا يرضخ للصعاب لانه اصلا نفسيته اتقنت الصعاب .. بإيمان متماسك يجبر بعضه بعضا .. بفضل من الله .." .

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    اتمنى ان تستمتعوا و تستفيدوا
     
    بنت سطيف, حلم كبير, طيب الكلام و 2 آخرون معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏21 نوفمبر 2017
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    شكرا على المعلومات أخي الكريم
    @*حزن النبلاء*
    الهمة العالية ما أروعها لو استعملت في إعلاء راية الحق ...

    لكن أخي كسؤال للنقاش فقط
    هل نحن كمسلمين لا نحتاج لطبيب نفسي ؟
    وهل طب النفس يمكن الاستغناء عنه ؟
    احترامي وتقديري​
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏21 نوفمبر 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بارك الله فيكم اخي أمير
     
    *حزن النبلاء* و حلم كبير معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏21 نوفمبر 2017
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    فكرتني بصديق لي من مكة .. عندو مرض طور معاه
    لم اتكلم معه منذ 2011 الى الان وجدته في حالة يرثى لها
    قصد طبيب نفسي قال له عند انفصام الشخصية انفصام وجداني .. والله الامر خطير و انا اتواصل معه
    و لا ادرى ما الحل ..
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏21 نوفمبر 2017
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و فيك يا حبيب
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏21 نوفمبر 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    يجب عليه أن يتواصل مع طبيب نفسي على الدوام ويأخذ أدوية على ما أضن

    ههههه وبالنسبة لسؤالي أضنك لم تفهمني .....لا عليك سأضعه موضوع للنقاش في قسم النقاش
     
    حلم كبير, ‏22 نوفمبر 2017
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    لا لا فهمته .البارحة تأخر الوقت فقط ..
    اظن لو تضعه للنقاش يكون اكثر فائدة .. ان شاء الله
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏22 نوفمبر 2017
    #7
  8. Dadialife

    Dadialife :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك أخي الكريم "حزن البلاء"أحب كثيرا المواضيع التي يدخل فيها التشبيه لأنها تقرب المعنى أكثر.
     
    Dadialife, ‏11 ديسمبر 2017 على 07:05
    #8

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