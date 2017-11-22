♤♤ الحجج على بدعية المولد النبوي♤♤

ربي اغفرلي
:: عضو متألق ::
- إنضم
- 24 أفريل 2010
- المشاركات
- 3,387
- الإعجابات
- 2,877
- النقاط
- 191
- الإقامة
- خالة بنات أختي
- الجنس
- أنثى
هــذه بعض حججنــا علــى بدعيــــة المولــــد ......!!
=================
1⃣ حكم أبو بكر رضي الله عنه (سنتين) ولم يفعل هذا (الاحتفال) بالمولد وهو(صديق) الأمة وصاحب(النبي) صلى الله عليه وسلم في الغار ..!!
●●●●●●●●●●●●●●●●
2⃣ حكم عمر رضي الله عنه (10) سنوات ولم يفعل هذا (الاحتفال) بالمولد وهو (فاروق) الأمة ومحدثها الملهم .!
●●●●●●●●●●●●●●●●
3⃣ وحكم عثمان رضي الله عنه (13) عاما ولم يفعل هذا (الاحتفال) بالمولد وهو زوج(البنتين) وصاحب (الهجرتين) أشد هذه الأمة حياء ..!
●●●●●●●●●●●●●●●●
4⃣ حكم علي رضي الله عنه (4) أعوام ولم يفعل هذا (الاحتفال) بالمولد وهو ابن عم رسول الله وزوج سيدة نساء أهل الجنة ...!
●●●●●●●●●●●●●●●●
5⃣ حكم الحسن رضي الله عنه (6) أشهر ولم يفعل هذا (الاحتفال) بالمولد وهو (سبط) النبي صلى الله عليه وسلم وسيد (شباب) أهل الجنة ...!
●●●●●●●●●●●●●●●●
7⃣ حكم معاوية رضي الله عنه ولم يفعل هذا (الاحتفال) بالمولد وهو خير ملوك الإسلام، وكاتب وحي رب العالمين .!
●●●●●●●●●●●●●●●●
8⃣ وجاءت الدولة (الأموية) وفيها مثل (عمر) بن عبد العزيز، وجاءت الدولة (العباسية) وفيها مثل (هارون) الرشيد ولم يفعلوا المولد ..!
●●●●●●●●●●●●●●●●
✋ هذا وعلماء الإسلام (حقاً) وأحباب (النبي) صلى الله عليه وسلم صدقاً، لم يحتفلوا بمولده طيلة (القرون) المفضلة مع شدة (معرفتهم) لما أنزل الله، وعظيم (فقههم) لما في كتاب الله، كيف وهم حملة القرآن ورواة الآثار ..!!!*
●●●●●●●●●●●●●●●●
فنحن نقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه ..!
●●●●●●●●●●●●●●●●
ونقول ما قاله مالك رحمه الله: ما لم يكن في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه ديناً فلن يكون اليوم ديناً ..!
●●●●●●●●●●●●●●●●
ومعلوم قطعاً: أنه ما انتقل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الدار الآخرة إلا وقد أكمل الله له الدين، وأتم عليه النعمة ..!
●●●●●●●●●●●●●●●●
وقد حذر في سنته من (الإحداث) في الدين وعمل شيء لم يفعله (هو) ولا أصحابه ..!
●●●●●●●●●●●●●●●●
✋ واعلم رحمك الله: أن هذه القرون (المفضلة) كلها لم تعرف شيئاً يُسمى بالاحتفال بالمولد وإنما هو بدعة إخترعها (الفاطميون) وعلى رأسهم الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي ..!
●●●●●●●●●●●●●
ثم قلد الفاطميين جهلةُ المسلمين على هذه (البدعة) .
✋ واعلم بأنه ليس عند (المحتفلين) بالمولد دليل على جوازه وإنما هي :
*➖نصوص - لا دلالة فيها - يفهمونها على غير وجهها
➖ أو آثار لا تصح ❗
⚡ ولو صحت فلا دلالة فيها على مرادهم .
➖أو زلات لبعض المتأخرين ! مع غض الطرف عن فتاوى كبار العلماء الذي قطعوا ببدعية عمل المولد ..!!
●●●●●●●●●●●●●●●●
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
آخر تعديل بواسطة المشرف: