قرية جيثورن الساحرة

الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
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الإقامة
قسنطينة
#1
السلام عليكم ورحمة الله

قرية جيثورن (Giethoorn village) في هولندا مكان يشبه الخيال يطل على طبيعة خلابة حيث تلتقي الخضرة و

الماء و الهواء العليل و يمتاز هذا المكان الجميل بعدم وجود طرق للسيارات حيث تعد القوارب الوسيلة الوحيدة للنقل

يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة ويمر بهذه القرية الساحرة عدة قنوات مائية التي تحيط بها بيوت للمزارعين وقد صنعت

أسقفها بقش يعود إلى القرن 18 وقد زادت شهرتها في الآونة الأخيرة وأصبحت وجهة عالمية يزورها السياح ليستمتعوا

بأوقاتهم داخل هذه الجنة الطبيعية .



































 
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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
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الإقامة
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:cry: بدون تعليق
أريد أن أكمل حياتي هنا، لا أنترنت ولا بشر ولا وأحد
ندي والديا برك ونعيش بسلام
مكان كيما هادا يغنيك عن الأكل والشرب وكل شيء
ماشاء الله مكان كأنه جنّة
شحال متمني الإنسان يعيش بهدوء كيما هكا
شكرا على الصور الجميلة والرائعة بارك الله فيك
تحياتي
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
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الإعجابات
6,821
النقاط
561
الإقامة
قسنطينة
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
:cry: بدون تعليق
أريد أن أكمل حياتي هنا، لا أنترنت ولا بشر ولا وأحد
ندي والديا برك ونعيش بسلام
مكان كيما هادا يغنيك عن الأكل والشرب وكل شيء
ماشاء الله مكان كأنه جنّة
شحال متمني الإنسان يعيش بهدوء كيما هكا
شكرا على الصور الجميلة والرائعة بارك الله فيك
تحياتي
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السلام عليكم

فعلا مكان مثل هذا يتمنى الإنسان أن يعيش فيه

أين يوجد العليل و الهدوء الذي نبحث عنه جميعًا

هذه القرية العائمة تشبه كثيرا البندقية لكنها أجمل منها

شكرا على مرورك الجميل

تسلمي
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
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6,821
النقاط
561
الإقامة
قسنطينة
#5
قال آمال بكر:
السلام عليكم


ما شاء الله قرية جميلة جداً
ومناظر خلابة
لازمها زيارة هههه

يعطيك العافية
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السلام عليكم

قرية تستحق الثناء عن جد

الجمال الروحي و الفكري هو الذي يجعل من الإنسان يحافظ على بيئته لتصبح جنة

فعلاً تستحق الزيارة و اكتشاف معالمها التاريخية و الطبيعية

شكرا على مرورك الجميل

تسلمي
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,576
الإعجابات
13,376
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#6
رائعة هي الصور أخي الكريم
وكأن لا أحد يعيش بها
نظافة وطبيعة عذراء ما شاء الله
بارك الله فيك على نقلها لنا
أخذتنا الى عالم رائع
احترامي وتقديري
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
2,379
الإعجابات
6,821
النقاط
561
الإقامة
قسنطينة
#7
قال حلم كبير:
رائعة هي الصور أخي الكريم
وكأن لا أحد يعيش بها
نظافة وطبيعة عذراء ما شاء الله
بارك الله فيك على نقلها لنا
أخذتنا الى عالم رائع
احترامي وتقديري
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السلام عليكم

مكان استثنائي فعلاً

عندما تكون العقول نظيفة يصبح المحيط نظيف

وما زاد هذه القرية جمالاً هو ذلك الهدوء البعيد عن ضوضاء المدن

يسرني ان تتعرفوا على هذا المكان الرائع

شكرا على مرورك الجميل

تسلم
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#8
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,955
الإعجابات
20,493
النقاط
1,901
#8
السلام عليكم
علاه يا خويا وائل توجعلي قلبي
شحال مانحبش نشوف صور هكذا هههههههه
نولي نقول واش راني ندير هنا في هذي لبلاد ههههه
الله يبارك مدينة ولا أروع في المنام ماتنومهاش
بارك الله فيك
 
الأزرق الملكي

الأزرق الملكي

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
5 مارس 2014
المشاركات
2,379
الإعجابات
6,821
النقاط
561
الإقامة
قسنطينة
#9
قال Skor m@k:
السلام عليكم
علاه يا خويا وائل توجعلي قلبي
شحال مانحبش نشوف صور هكذا هههههههه
نولي نقول واش راني ندير هنا في هذي لبلاد ههههه
الله يبارك مدينة ولا أروع في المنام ماتنومهاش
بارك الله فيك
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السلام عليكم

أماكن مثل هذه تجعل من الناس مرتاحين البال

بمجرد أن ترى الهدوء و النظافة سيسترب بداخلك طاقة إيجابية

و لو تعيش هنا في هذه الأجواء لن تشعر أبدا بالقلق أو الحزن

لهذا المحيط الذي نعيش فيه يلعب دورا مهما في نفسيتنا

شكرا على مرورك الجميل

تسلم
 
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خووخه

خووخه

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,102
الإعجابات
1,934
النقاط
71
الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
#10
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم @الأزرق الملكي
ما أجمل القرية التي اخترتها!!!
والقرى هناك لها طعم مختلف عما نُسمّيها نحن قرى:cry:
....
أعجبتني كل الصور التي وضعتها
ولكن في هذه الصورة جمال خاص وهدوء يكاد ينطق:

....
سلمت يمينك على جميل اختيارك
ولك تقديري وامتناني
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#13
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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الإعجابات
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5
الجنس
ذكر
#13
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