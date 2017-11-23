قرية جيثورن الساحرة

السلام عليكم ورحمة الله



قرية جيثورن (Giethoorn village) في هولندا مكان يشبه الخيال يطل على طبيعة خلابة حيث تلتقي الخضرة و



الماء و الهواء العليل و يمتاز هذا المكان الجميل بعدم وجود طرق للسيارات حيث تعد القوارب الوسيلة الوحيدة للنقل



يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة ويمر بهذه القرية الساحرة عدة قنوات مائية التي تحيط بها بيوت للمزارعين وقد صنعت



أسقفها بقش يعود إلى القرن 18 وقد زادت شهرتها في الآونة الأخيرة وأصبحت وجهة عالمية يزورها السياح ليستمتعوا



بأوقاتهم داخل هذه الجنة الطبيعية .

