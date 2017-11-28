●● أنا يهودي وأفتخر!

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ربي اغفرلي, ‏28 نوفمبر 2017.

  1. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,978
    الإعجابات المتلقاة:
    2,216
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    أنا يهودي وأفتخر! ..
    أرجو قراءة هذا المقال إلى آخر سطر فيه
    المقال كما وردني:
    قال اليهودي : أنا يهودي وأفتخر !
    الحُكم اليوم لنا
    زال مجدكم يا عرب ويا مسلمين
    أرأيتم ماذا فعلنا بكم بدهاء :

    مشينا في شوارعكم فلم يعجبنا حالكم

    فهل تعرفون ماذا فعلنا ؟!

    بكل بساطة نزعنا الحجاب عن بناتكم
    وغطينا به قرآنكم

    أصبحتم رهن إ شارتنا
    نحرككم كيف نشاء ومتى شئنا !

    صدّرنا إليكم ملابسنا
    أنظروا إلى أسواقكم كلها ملابس تفضح عوراتكم
    والرائع أن جميعكم لها مُتقبّل
    فبنطلونات الشباب بخصر نازل
    لا تعلمون أن هذا من صفات قوم لوط الأوائل

    ========================

    يا لكم من أغبياء تهتفون :
    اليهود سرقوا أرضنا ، وانتهكوا عرضنا
    وأين أنتم ؟!

    في الشوارع تُعاكسون بناتكم
    يا للسخرية ,حالكم أضحى بالحضيض

    ولم يعجبنا تفوّقكم الدراسي
    فزوّدناكم بمناهج مُملّة
    وملأنا تلفازكم ببرامج مُضللّة

    فأصبحتم لا تفكرون بشيء له أهمية
    ولا داعي لتقولوا ما الذي يشغل تفكيركم
    فابقوا صامتين !

    نحن نشرنا ثقافة الصّحوبية بين بناتكم وشبابكم
    بعد أن كُنتم أطهر أمة
    أصبحتم اليوم أراذل مساكين !!

    وجدنا أن لغتكم أجزل لغة ، و بها تقرؤون القرآن
    فقلنا لكم أن لغتكم ( مُتخلّفة ) فصدّقتم فوراً
    وأصبحتم تتفاخرون بلغات زائفة

    حكوماتكم أصبحت لا توفر جواً للعلم
    مما جعل علمائكم يهربون إلى بلاد الغرب
    أو يبقوا في بلادكم ليعيشوا في ادني خطب !

    قولوا: كان جدي وكان أبي وأنتم لا تكونوا شيئاً
    فنحن نحبّكم هكذا !

    لم يعجبنا أن توحّدكم الكلمة
    فقد فجّرنا مسجداً للشيعة ، وقلنا فجّره السّنة

    ودمّرنا مسجداً للسّنة ، وقلنا فجّره الشّيعة
    فتركناكم هكذا إلى أن اشتعلت الحرب بينكم!

    ولم يعجبنا توحّدكم على حب فلسطين
    فقلنا لفتح: أن حماس تُريد أن تأخذ السلطة منكم

    وقلنا لفتح : أن حماس تُجهّز للقضاء عليكم
    ثم قتلنا: أعضاء من فتح وقلنا نحن حماس

    ودمّرنا جامعة لحماس وقلنا : فتح مرت من هنا

    أنا يهودي بإطار أمريكي وأفتخر

    ==================

    كلمة منى لكل عربى مسلم
    --------------------
    ياريت نفهم معنى الكلام هذا جيدااااا

    الناس هذه كل يوم بتدرس احوالنا

    طقوسنا كل حاجة عليناااا

    ياريت نفكر جيدااا لكي لا نعطي فرصة للخنآزيرٌ هذه

    انهم يقولو كلام مثل هذا
    ياريت انت كـ شآب بتدخل نت تبطل مجآملة البنت عشان خاطر تكلم معاها

    يآريت انتى كـ بنت تكونى متحشمة فى ردودًك وافعآلك عندما تتكلمين مع شباب

    الكيآن الصهيونة هوا لْيس كيآن قوة فهو اقل بكثير ان يكون لة هذا المسمى ولكن هوا كيآن فكر وتخطيط

    آللهم ما احفظ الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين
     
    عماد خطاب, ماجدة لربها ساجدة, Malika Tlm و 4 آخرون معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏28 نوفمبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
    المشاركات:
    2,978
    الإعجابات المتلقاة:
    2,216
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    خالة بنات أختي
    IMG_20171125_115456_692.jpg
     
    ماجدة لربها ساجدة, Malika Tlm, امنيات و 3 آخرون معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏28 نوفمبر 2017
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,711
    الإعجابات المتلقاة:
    35,297
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    كلام رائع

    يأسف المرء على ما آل اليه حال الأمة

    تقليد ... تقليد و تقليد

    لكِ الله يا أمة الاسلام
     
    ماجدة لربها ساجدة, Malika Tlm, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏28 نوفمبر 2017
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,814
    الإعجابات المتلقاة:
    10,560
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    نصائح رائعة ليت كل الشباب يأخذ بها
    لنستخدم كل ما سخر الله لنا على الارض بعقلانية وأخلاق الاسلام تعلو جباهنا
    بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
    احترامي وتقديري
     
    ماجدة لربها ساجدة, Malika Tlm, ربي اغفرلي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏1 ديسمبر 2017
    #4
  5. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,203
    الإعجابات المتلقاة:
    9,756
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    بارك الله فيك
     
    ربي اغفرلي, ماجدة لربها ساجدة و حلم كبير معجبون بهذا.
    إلياس, ‏1 ديسمبر 2017
    #5
  6. امنيات

    امنيات :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    25
    الإعجابات المتلقاة:
    26
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    معك حق يا اخي لكن كل الذي وصلنا إليه لم يأتي هكذا بين عشية وضحاها .كل هذا جاء بخطوة .بخطوة.باستهزاء.بتهاون.بلا مسؤولية.إلا أن وصل حالنا إلىما وصلنا إليه .كل شيء مباح .لا دين لنا ولا أخلاق.تلهث وراء التفاهات والسخافات تجردنا من كل مبادءنا.نشجع العري والانحلال.وننبذ الاحتشام الاحترام.وا اسفاه.وا اسفاه...
     
    ماجدة لربها ساجدة و Malika Tlm معجبون بهذا.
    امنيات, ‏8 ديسمبر 2017
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    3,566
    الإعجابات المتلقاة:
    10,225
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    يا الله كلام يهز البدن
    اليهود يتصرفون في العرب كما يحبون ونجحوا بخططهم لعنهم الله
    ياريييييث شبابنا يتوعي ويتفطن
    حسبنا الله ونعم الوكيل
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏8 ديسمبر 2017
    #7
  8. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,184
    الإعجابات المتلقاة:
    4,860
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    في بعض الأحيان اليهودي يباني أرحم من بعض العرب
    علي حساب ممن التقيت
    بهم في مشوار حياتي

     
    عماد خطاب, ‏16 ديسمبر 2017 على 18:26
    #8

مشاركة هذه الصفحة