سْنًة منسية.. صلاة الضحى والاستغفار بعدها،!

صلاة الضحى ركعتان،

هذا أقلها، وإن صلى أربعاً أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود،

وأكثر ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ثمان ركعات، -

عليه الصلاة والسلام-،

وصلاها يوم الفتح، هذا هو الأفضل، إذا صلى ثنتين، أو صلى أربع تسليمتين،

أو صلى ست ثلاث تسليمات،

أو صلى ثمان أربع تسليمات،

أو صلى عشر خمس تسليمات،

فلا بأس، كله طيب وليس لها حد محدود، قال بعض أهل العلم: أكثرها ثمان،

ولكن ليس عليه دليل،

فيصلي الإنسان ما يسر الله له ثنتين،

أو أربع، أو اكثر، يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، ويخشع فيها ويطمئن

ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوفها قبل الزوال بنحو ربع ساعة،

أو ثلث ساعة تقريباً، هذا وقت الضحى، والأفضل إذا اشتد الضحى،

قبل الظهر بساعة ساعتين هذا هو الأفضل،

هناك صلاة الأوابين حين ترمض الفصال،

كما قال النبي -

صلى الله عليه وسلم-،

فإذا صلاها قبل الظهر بساعة بساعتين هذا أفضل، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس

كفى ذلك. وليس لها عدد محصور يصلي ما يسر الله له ثمان، أو أكثر،

أو أقل، أما تحية المسجد فهي ركعتان فقط،

إذا دخل المسجد في أي وقت،

يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين،

وحتى في وقت النهي، هذا هو الصواب،

إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد؛ لصلاة المغرب، أو للدرس،

صلى ركعتين،

أو بعد الفجر جاء للدرس أو يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين هذا هو الصواب.

يسأل أيضاً عن تحية

المسجد سماحة الشيخ؟ تقدم الجواب عنه.