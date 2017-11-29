سْنًة منسية.. صلاة الضحى والاستغفار بعدها،! من السنن المنسية الاستغفار ١٠٠ مرة بعد الفراغ من صلاة الضحى ▪عن عائشة رضي الله عنها، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، ثم قال: 'اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم ' حَتَّى قالها مِائَةَ مَرَّةٍ رواه البخاري في الأدب المفرد ٦١٩ صححه الالباني صيغة الاستغفار: اذا فرغت من صلاة الضحى فقل ١٠٠ مرة: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم منقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم)). رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/29692/#ixzz4zoGKS1ML