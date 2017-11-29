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سْنًة منسية.. صلاة الضحى والاستغفار بعدها،!

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏29 نوفمبر 2017.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    سْنًة منسية.. صلاة الضحى والاستغفار بعدها،!

    من السنن المنسية الاستغفار ١٠٠ مرة بعد الفراغ من صلاة الضحى

    ▪عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
    صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، ثم قال:
    '    اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم ' حَتَّى قالها مِائَةَ مَرَّةٍ
    رواه البخاري في الأدب المفرد ٦١٩
    صححه الالباني

    صيغة الاستغفار:
    اذا فرغت من صلاة الضحى فقل ١٠٠ مرة:
    " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحيم

    منقول
    قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((    نضَّرَ الله عبدًا سَمِع مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لَم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، ثلاث لا يغلُّ عليهنَّ قلبُ المؤمن: إخلاص العمَل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تكون من ورائهم)).

    رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/29692/#ixzz4zoGKS1ML
     
    إلياس, ابو ليث و طموحة معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏29 نوفمبر 2017
    #1
  2. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017
    #2
  3. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أفريل 2010
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    ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017
    #3
  4. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    صلاة الضحى ركعتان،
    هذا أقلها، وإن صلى أربعاً أو أكثر فلا بأس، ليس لها حد محدود،
    وأكثر ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ثمان ركعات، -
    عليه الصلاة والسلام-،
    وصلاها يوم الفتح، هذا هو الأفضل، إذا صلى ثنتين، أو صلى أربع تسليمتين،
    أو صلى ست ثلاث تسليمات،
    أو صلى ثمان أربع تسليمات،
    أو صلى عشر خمس تسليمات،
    فلا بأس، كله طيب وليس لها حد محدود، قال بعض أهل العلم: أكثرها ثمان،
    ولكن ليس عليه دليل،
    فيصلي الإنسان ما يسر الله له ثنتين،
    أو أربع، أو اكثر، يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، ويخشع فيها ويطمئن
    ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقوفها قبل الزوال بنحو ربع ساعة،
    أو ثلث ساعة تقريباً، هذا وقت الضحى، والأفضل إذا اشتد الضحى،
    قبل الظهر بساعة ساعتين هذا هو الأفضل،
    هناك صلاة الأوابين حين ترمض الفصال،
    كما قال النبي -
    صلى الله عليه وسلم-،
    فإذا صلاها قبل الظهر بساعة بساعتين هذا أفضل، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس
    كفى ذلك. وليس لها عدد محصور يصلي ما يسر الله له ثمان، أو أكثر،
    أو أقل، أما تحية المسجد فهي ركعتان فقط،
    إذا دخل المسجد في أي وقت،
    يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين،
    وحتى في وقت النهي، هذا هو الصواب،
    إذا دخل بعد العصر يريد الجلوس في المسجد؛ لصلاة المغرب، أو للدرس،
    صلى ركعتين،
    أو بعد الفجر جاء للدرس أو يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس صلى ركعتين هذا هو الصواب.
    يسأل أيضاً عن تحية
    المسجد سماحة الشيخ؟ تقدم الجواب عنه.
     
    *حزن النبلاء* و ابو ليث معجبون بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏29 نوفمبر 2017
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جزاكم الله خيرا
     
    ربي اغفرلي معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏29 نوفمبر 2017
    #5
  6. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    *حزن النبلاء* و ربي اغفرلي معجبون بهذا.
    إلياس, ‏29 نوفمبر 2017
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    بارك الله فيك اخهي أمير و بارك الله في كل الإخوة
    الذين اتحفونا بمرورهم الكريم
     
    ربي اغفرلي, *حزن النبلاء* و إلياس معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏29 نوفمبر 2017
    #7
  8. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    حق لنا و نحن أهل السنة أن نحيي ما إنذثر من السنة.
    أحسن الله إليك أمير الخير و حزن النبلاء.
     
    *حزن النبلاء* و إلياس معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏30 نوفمبر 2017
    #8
  9. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ⚖الاستغفار سفينة النجاة في هذه الحياة⚖

    عن عبد بن بسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
    صحيح الترغيب والترهيب .

    أجمل عطر

    ويحك تعطر بالإستغفار فقد فضحتك روائح الذنوب "ابن الجوزي "اللطف ص٣٣



    عالج قلبك بالإستغفار

    قال بكر بن عبد الله المزني

    " إنكم تكثرون من الذنوب
    فأكثروا من الإستغفار
    فإن العبد إذا وجد يوم القيامة
    بين كل سطرين استغفاراً سرّه ذلك ".

    [ التوبة لابن أبي الدنيا 172 ]

    ‏ٰأفضل الأعمال

    عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز

    قال: «رأيت أبي في النوم بعد موته كأنه في حديقة فرفع إلي تفاحات فأولتُهن بالولد فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل قال: الاستغفار يا بني»

    المنامات: (1/29).

    قال ابن تيمية عليه رحمة الله

    • - الِاسْتِغْفَارُ يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنْ الْفِعْلِ الْمَكْرُوهِ ، إلَى الْفِعْلِ الْمَحْبُوبِ ، مِنْ الْعَمَلِ النَّاقِصِ إلَى الْعَمَلِ التَّامِّ ، وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ مِنْ الْمَقَامِ الْأَدْنَى إلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ .

    【 مجموع الفتاوى (٦٩٦/١١)


    ⚖رسالة إلى كل مقصر⚖

    ⚖قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ⚖

    فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار.
    (الفتاوى698/11)

    ⚖حال السلف مع الإستغفار⚖

    ⚖قال ابن رجب رحمه الله ⚖

    كان السلف لقلة ذنوبهم يعدونها.
    قال رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبًا
    قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة.
    [م الرسائل 1-364]


    لاتهلك نفسك وعطر حياتك بالذكر

    قال علي إبن أبي طالب رضي الله عنه: "العجب ممن يهلك ومعه النجاة، قيل: وما هي؟ قال: الإستغفار
    المجالسة وجواهر العلم" (4/ 49)


    ⚖غسل ذنوبك بلسانك⚖

    عن مالك بن مغول قال:سمعت أبا يحي يقول شكوت إلى مجاهد الذنوب قال: أين أنت من الممحاة؟ يعني الإستغفار.(الزهد لأحمد/455)

    ⚖ أوفى وأصدق جار ⚖

    - وعن أبي المنهال قال: "ما جاور عبد في قبره جار خير من استغفارا" كثيرا""(الزهد، لأحمد بن حنبل: (5/7).

    علاج نافع لأمراضك

    قال قتادة رحمه الله : "إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم : فالذنوب ، وأما دواؤكم : فالاستغفار ".

    الدر المنثور (5/245).
     
    ربي اغفرلي, ‏18 ديسمبر 2017 على 03:52
    #9
  10. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    ربي اغفرلي, ‏18 ديسمبر 2017 على 03:54
    #10
  11. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    *المحروم هو الذي* :

    *يعلم أن وقت الضحى ما يقارب (٦) ساعات ولم يستطع أن يصلي فيها ركعتي الضحى وهي ما تستغرق ( ٥) دقائق وهي صدقة عن ٣٦٠ عضواً في جسده* !

    *ويعلم أن الليل ما يقارب (١١)ساعة وهو لا يستطيع أن يصلي الوتر ولو ركعة واحدة ربما لا تستغرق(٣)دقائق تقريباً* !

    *ويعلم أن اليوم والليلة (٢٤) ساعة ولا يستطيع أن يقرأ جزء من القران وهي لا تستغرق(٢٠) دقيقة تقريباً* !

    *ويعلم أن له لسان لا يتعب وهو لا يذكر الله في يومه ولو ١٠٠ مرة* !
    *وهكذا تمر الحياة ..*
    *ونحن في غفلة..*

    *معاً لتوبة صادقة وصفحة جديدة مع الله* ..✏
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏18 ديسمبر 2017 على 03:55
    #11
  12. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
    و وقاك شرا
     
    *حزن النبلاء*, ‏18 ديسمبر 2017 على 07:47
    #12
  13. ربي اغفرلي

    ربي اغفرلي :: عضو متألق ::

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    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ربي اغفرلي, ‏18 ديسمبر 2017 على 08:27
    #13
  14. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    هذا وقت مثالي صلاة الضحى
     
    *حزن النبلاء*, ‏20 ديسمبر 2017 على 09:35
    #14

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