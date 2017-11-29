بانوراما تركيا Panorama Turkeya إيجار السيارات مع سائق في تركيا ( اسطنبول – سبانجا – أبانت – بورصة – يلوا – أنطاليا – بودروم – طرابزون – أوزنجول ) خدمة تأجير السيارات في تركيا مع سائق يتكلم عربي أو إنجليزي أو تركي تجده عندنا و بأرخص الأسعار في المواسم السياحية أو غيرها. نحن خيارك الأفضل لتأجير السيارات مع سائقين خبرة كما وسنقوم بتنظيم جدولك السياحي في تركيا بشكل إحترافي. نتميز بأننا جمعنا نخبة من السائقين الموجودين في تركيا و ضمهم لفريق عملنا حيث يتصف السائق بمحاسن الأخلاق و الضيافة و الأمانة و الكرم و كلهم يمتلكون تلك الابتسامة الرائعة التي تشعركم بأنكم ببلدكم الثاني . أرقام التواصل الوتساب والاتصال 00905374116101 00905425309200 الإيميل info@panoramaturkeya.com الموقع www.panoramaturkeya.com التويتر https://twitter.com/panoramaturkeya الإنستغرام https://www.instagram.com/panoramaturkeya/ الفيسبوك https://www.facebook.com/panoramaturkeya/ سناب شات Panoramaturkeya