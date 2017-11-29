إيجار السيارات مع سائق في تركيا

الموضوع في 'منتدى السياحة العربية والعالمية' نشر بواسطة montadayatt, ‏29 نوفمبر 2017.

  1. montadayatt

    montadayatt :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    1
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    الإقامة:
    مصر
    بانوراما تركيا

    Panorama Turkeya
    [​IMG]

    إيجار السيارات مع سائق في تركيا

    ( اسطنبول – سبانجا – أبانت – بورصة – يلوا – أنطاليا – بودروم – طرابزون – أوزنجول )

    خدمة تأجير السيارات في تركيا مع سائق يتكلم عربي أو إنجليزي أو تركي تجده عندنا و بأرخص الأسعار في المواسم السياحية أو غيرها.

    نحن خيارك الأفضل لتأجير السيارات مع سائقين خبرة كما وسنقوم بتنظيم جدولك السياحي في تركيا بشكل إحترافي.

    نتميز بأننا جمعنا نخبة من السائقين الموجودين في تركيا و ضمهم لفريق عملنا حيث يتصف السائق بمحاسن الأخلاق و الضيافة و الأمانة و الكرم و كلهم يمتلكون تلك الابتسامة الرائعة التي تشعركم بأنكم ببلدكم الثاني .

    أرقام التواصل

    الوتساب والاتصال

    00905374116101

    00905425309200

    الإيميل

    info@panoramaturkeya.com

    الموقع

    www.panoramaturkeya.com

    التويتر

    https://twitter.com/panoramaturkeya

    الإنستغرام

    https://www.instagram.com/panoramaturkeya/

    الفيسبوك

    https://www.facebook.com/panoramaturkeya/

    سناب شات

    Panoramaturkeya
    [​IMG]
     
    montadayatt, ‏29 نوفمبر 2017
    #1
  2. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:57
    #2
  3. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:57
    #3
  4. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:57
    #4
  5. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #5
  6. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #6
  7. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #7
  8. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #8
  9. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #9
  10. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #10
  11. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #11
  12. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #12
  13. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #13
  14. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #14
  15. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:58
    #15
  16. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:59
    #16
  17. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]ر​
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:59
    #17
  18. جمال باتو

    جمال باتو :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2016
    المشاركات:
    501
    الإعجابات المتلقاة:
    70
    نقاط الجوائز:
    517
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بسكرة الحلوة
    يــومــا مــا ســأغــيب و ســأتــوقـف عــن الــكتـابـة فـــلا تنــسـونـي بــدعــوة
    [​IMG]ا​
     
    جمال باتو, ‏11 ديسمبر 2017 على 14:59
    #18

مشاركة هذه الصفحة