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الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة missing heart, ‏29 نوفمبر 2017.

  1. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    في عام ما،وقت ما ...
    كنت لي ،
    كان كل وقتك لي
    لم يكن يومك قيما
    دون ان تكلمني

    كنت استطيع ان اعرف
    كنت احس
    انك تحبني
    دون ان تقولها

    كنت انا قبل كل شيء
    كنت تبتعد عن لكل
    فقط لتكون معي وتكلمني

    ثم بعدها
    لم تعد لي
    لم يعد كل وقتك لي
    لم يعد هناك فرق
    سواء كلمتني ام لم تفعل
    يمضي يومك بي او بدوني

    لم اعد اعرف
    لم اعد احس
    بحبك لي
    حتى حين تقولها

    صرت تتحجج باي شيء
    وكل شيء
    فقط كي لا تحدثني
    كي لا تبقى معي

    انا لا الومك
    لتوقفك عن حبي
    او لابتعادك عني
    اعلم ان القلوب بيد الله
    يقلبها كما يشاء

    كما اعلم ..
    لا استحق وجودك معي
    او حبك لي

    مايجرحني
    ويقتلني
    انك تبتعد متى تشاء
    وتعود متى تريد

    انك لا تتركني ادهب
    كما لا تطلب مني الرحيل
    فقط تدعني معلقة
    ولا اعرف شيءا عن حالك

    حين اقرر ان احررك
    تعود
    واحس بحبك مجددا

    وانا انا
    ابقى معلقة
    قيد انتظارك

    وابدو كتائهة
    لا تعرف اين تقف
    مادا تفعل
    ومتى النهاية

    فقط ابقى قيد انتظارك
     
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    missing heart, ‏29 نوفمبر 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    اهلا بك أنميتي

    اشتقت لحرفك الجميل ،، والآن تعودين إلينا بهذه الأحزان ، العتاب ، كل ما قرأته هنا أحسسته حزنا و ألما ، وحدة ولا أحد يفهمك ، أحسست بوجعك صديقتي الغالية ..

    هناك من لا يقدر حبك و يحب أن يعذب غيره ،، نعم لن يتركوا لك اي قرار لتتخذيه ، يضعونك بين نارين ما تختارينه يعني لك الألم و الدمار ،، للأسف نشعر ولا يشعرون ..

    أتمنى لك كل الخير والسعادة يا شبيهتي الجميلة و الطيبة ،، و أسأل الله أن يفرج عنك قريبا إن شاء الله

    "فقط كوني بخير " ^^
     
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    الصحافية الساخرة, ‏29 نوفمبر 2017
    #2
  3. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    هلا فيكي غاليتي ،ترحب بكي الجنة ان شاء الله
    تشتاق لك الجنة ان شاء الله يارب
    لاباس غاليتي ،اعتدت الحزن،الالم والوحدة اصبحو جزءا لا يتجزا مني
    لا باس ،نسال الله ان يسعدهم اينما حلوا وكانو
    فقط ليتهم يعلمون ويكفون فهدا متعب
    الله يسعد ويحلي ايامك يارب غاليتي
    يسعدني ويشرفني ان اشبهك وانت وقلبك كل الجمال والطيبة والله غاليتي
    عني وعنكم وعن كل المسلمين
    هلا والف مرحبا حبيبتي نورتي الموضوع بمرورك العطر وكلامك الطيب الجميل
    بارك الله فيك غاليتي وجزاك كل خير
    تحياتي احترامي وتقديري حبيبتي
    في امان الله وحفظه
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    missing heart, ‏29 نوفمبر 2017
    #3
  4. nadir-18

    nadir-18 :: عضو مُشارك ::

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    :(:(:(:(
     
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    nadir-18, ‏8 ديسمبر 2017
    #4
  5. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    بوح جميل وصادق للغاية
    اسعد الله قلبك دوما..
    بساطة حرفك تُسافر الى القلب بسلاسة
    رغم تعقيد المشاعر...
    تحياتي
     
    قمر الوادي, ‏15 ديسمبر 2017 على 07:23
    #5
  6. اسيل ابتسام

    اسيل ابتسام :: عضو منتسِب ::

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    بسيطه هي كلماتك واضحه لا غموض يعتريها وهذا يدل ع صدق مشاعرك ورهف حسك اختاه ففي بعض الاحيان نصوغ مشاعرنا المتضاربه باسلوب سلس بسيط بالرغم من تعقيدها لاننا نريد التنفس وفقط ...
    اعجبني عنوانها كثيرا
    اتمنى لك السعاده وابعدك الله عن الحزن وابعده عنك
     
    اسيل ابتسام, ‏15 ديسمبر 2017 على 07:44
    #6

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