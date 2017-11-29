اشتقاق



في عام ما،وقت ما ...

كنت لي ،

كان كل وقتك لي

لم يكن يومك قيما

دون ان تكلمني



كنت استطيع ان اعرف

كنت احس

انك تحبني

دون ان تقولها



كنت انا قبل كل شيء

كنت تبتعد عن لكل

فقط لتكون معي وتكلمني



ثم بعدها

لم تعد لي

لم يعد كل وقتك لي

لم يعد هناك فرق

سواء كلمتني ام لم تفعل

يمضي يومك بي او بدوني



لم اعد اعرف

لم اعد احس

بحبك لي

حتى حين تقولها



صرت تتحجج باي شيء

وكل شيء

فقط كي لا تحدثني

كي لا تبقى معي



انا لا الومك

لتوقفك عن حبي

او لابتعادك عني

اعلم ان القلوب بيد الله

يقلبها كما يشاء



كما اعلم ..

لا استحق وجودك معي

او حبك لي



مايجرحني

ويقتلني

انك تبتعد متى تشاء

وتعود متى تريد



انك لا تتركني ادهب

كما لا تطلب مني الرحيل

فقط تدعني معلقة

ولا اعرف شيءا عن حالك



حين اقرر ان احررك

تعود

واحس بحبك مجددا



وانا انا

ابقى معلقة

قيد انتظارك



وابدو كتائهة

لا تعرف اين تقف

مادا تفعل

ومتى النهاية



فقط ابقى قيد انتظارك ​