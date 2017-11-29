عااااجل:مخذرات في اللمّة!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كيف حال أهل اللمة الكرام؟؟ ارجوا ان يكون الكل بخير وبحال جيّدة وروح طيّبة... يقال المكتوب يتضح من عنوانه... فماذا عن عنوان الموضوع؟؟؟ .. ..مخذرات في اللمّة أتعلمون ذلك؟؟ .. .. .. (حبسوا هنا رايحين تباصونا) مما لا شك فيه ذاك الإدمان المزمن للانسان منذ ولوجه عالم النت ومعانقته للشبكة العنكبوتية ..فمنّا من يقضي جٌلّ اوقاته في مواقع التواصل الاجتماعي ، ومنّا من فضل ارتياد منتدياتٍ تُغنيه - حسب رأيهِ- عن تفاهة ذاك او تلك من سابقاتها.. ولكي لا اُطيل على ( عيونكم الجميلة) زبدة موضوعي هي : بمقاربة ختام السنة الجارية ومواكبة عام جديد جعله الله عبادة وسعادة وزيادة خير للجميع إن شاء الله سنعترف بمدى إدماننا لكأس اللمة ولجرعة مخدّرها( لكي نعرف من نترك فيها ومن نطرد هههه) .. لنعرف كم من عاشق لكِ يا أميرتي وكم من مفتون بأقسامك....واليكم الآتي .. -ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟ -وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟ - وما يجذبك أول تسجيلك للدخول ؟ - مانتيجة هذا الإدمان؟( فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟).. - وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟ ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟ وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟ ... ... إليكم الكلمة .. تحياتي ورد جوري لأرواحكم الطيّبة...