عااااجل:مخذرات في اللمّة!!!

-ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟

المهم هي درجة كبيرة ماجتنيش الجرأة نكتبها قلبي لا يتحمل

-وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟

اليوتوب في المرتبة الأولى و اللمة والا فتجدنني ابحث عن الدراسة و لا كتب مطالعة

- وما يجذبك أول تسجيلك للدخول

اللون الأحمر الذي يكون في الأعلى {التنبيهات} بعدها مباشرة المشركات الجديدة و أتصفح ما يروق و أحيانا نزيد ما لا يروق {سلبيات الكرهة }

- مانتيجة هذا الإدمان؟( فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟)..

نتيجة سلبية و نتيجة ايجاية النتيجة اايجابية كاين مواضيع يستحيل ان اطلعت عليها نقول اني خرجت من اللمة كما دخلت قسم الشريعة ,اللمة العام ,التنميةالبشرية أحيانا ,البوح خاصة المدونات لأنو لو تابعي مدونة لفترة طويلة كأنك شاهدتي قصة كفاح وتوجد أقساام أخرى الفائدة متكونش معلومات و انما دخول لساحة نقاش الأوضاع من فوائد اللمة أيضا أنك تعرفي ناس يطمئن قلبك أنو مزال كاين عباد يخممو هكداك ديفوا كي نقرا يزيد أملي أنو الجزائر لديها نخبة راح ترجعلها يوما ما رقيها سواء أخلاق أو التطلعات المستقبلية و لا النزعة الاصلاحية لي عندهم {ونتي وحدة منهم }

- وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟

السيء هو أنو مع الوقت متقدريش تفصلي بين الاستفادة و ضياع الوقت تدخلي باش تشوفي أشياء معينة تولي عندك ارتباطات أخرى و تقعدي حتى كي تخرجي تلقاي بلي الأشياء التي استفدتيها وقتها ربما 15دقيقة

ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟

كاين بعض الأقسام مهملة وتقدر تكون فيها فائدة كثرمثل أقسام التعليم خاصة التعليم الجامعي أحيانا تلقاي طلب مساعدة لكن رغم أنو يوجد أعضاء من تخصص متكونش افادة كبيرة و تان منتدى التنمية البشرية لكن النقص ديالو نسبي بالمقارنة

وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟

و الله منعرفش منتديات لكن اللمة فيها بزااف ايجابيات راني ذكرتهم

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إليكم الكلمة ..

تحياتي ورد جوري لأرواحكم الطيّبة...

وتحيات الياسمين و الفل لك شكرا على الموضوع



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