عااااجل:مخذرات في اللمّة!!!

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة قمر الوادي, ‏29 نوفمبر 2017.

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  1. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    [​IMG]
    كيف حال أهل اللمة الكرام؟؟
    ارجوا ان يكون الكل بخير وبحال جيّدة وروح طيّبة...
    يقال المكتوب يتضح من عنوانه...
    فماذا عن عنوان الموضوع؟؟؟
    ..
    ..مخذرات في اللمّة أتعلمون ذلك؟؟
    ..
    ..
    ..
    (حبسوا هنا رايحين تباصونا;))
    مما لا شك فيه ذاك الإدمان المزمن للانسان منذ ولوجه عالم النت ومعانقته للشبكة العنكبوتية o_O..فمنّا من يقضي جٌلّ اوقاته في مواقع التواصل الاجتماعي ، ومنّا من فضل ارتياد منتدياتٍ تُغنيه - حسب رأيهِ- عن تفاهة ذاك او تلك من سابقاتها..
    ولكي لا اُطيل على ( عيونكم الجميلة:oops:) زبدة موضوعي هي :
    بمقاربة ختام السنة الجارية ومواكبة عام جديد جعله الله عبادة وسعادة وزيادة خير للجميع إن شاء الله سنعترف بمدى إدماننا لكأس اللمة ولجرعة مخدّرها( لكي نعرف من نترك فيها ومن نطرد هههه:devilish:) ..
    لنعرف كم من عاشق لكِ يا أميرتي وكم من مفتون بأقسامك....واليكم الآتي ..
    -ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟
    -وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟
    - وما يجذبك أول تسجيلك للدخول ؟
    - مانتيجة هذا الإدمان؟( فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟)..
    - وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟
    ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟
    وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟
    ...
    ...
    إليكم الكلمة ..
    تحياتي ورد جوري لأرواحكم الطيّبة...

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏30 نوفمبر 2017
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    قمر الوادي, ‏29 نوفمبر 2017
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    درجة إدمان 50/100
    لا يأخذ الكثير من الوقت
    يجذبني تعليقات منشوراتي
    نتيجة هذا الإدمان حاب ننسي الفيسبوك بيه

    ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟
    السيئ 10 ينشطو في المنتدي و183,177 دخلو يرقدو هههه

    ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟
    لازملهم تطبيق هذه الحكمة
    CL7FJJ2WcAEDvE9.jpg

    وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟
    لم أجد له جواب




     
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    عماد خطاب, ‏29 نوفمبر 2017
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    100/50 جيد حصلنا على النصف ووزّع النصف على المواقع والمنتديات الاخرى...هذا بحد ذاته انجاز.....
    نسيانك للفايسبوك باللمة شيء اجمل اي ان هناك نكهة خاصة في جرعة اللمة ستقاوم بها الفايسبوك وتتناساه لبعض الوقت ..وان زادت الجرعة نسيته وصار هباءا منثورا ( خليلو 100/5 بزاف عليه )..
    ..اما النشاط فالاقسام كثيرة ولكلٍ قسمه واهتماماته ...( وهذو 10ناشطين عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة)
    ..
    الحكمة جميلة غير انها لا تطبق مقولة ( اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية) فجميل ان نختلف في نقاشاتنا ليكون لها طعم احلى...
    سلم مرورك الطيب
     
    بشرى ملاك, missing heart و عماد خطاب معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏29 نوفمبر 2017
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    درجة ادماني على المنتدى 100 بالمئة لانه اصبح بيتي الثاني
     
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    إلياس, ‏30 نوفمبر 2017
    #4
  5. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    جميييييييييل جدا...
    هنيئاً لك بالمخذر ....
    دامت اقامتك الطيبة في بيتك يا طيّب...
     
    عماد خطاب, missing heart و إلياس معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏30 نوفمبر 2017
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    فِي عالمٍ لا شيء حقيقيٌ
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    مدمنه الی لا نهايۃ
    اضافه اتي لا املح حشابات في مواقع التواصل سوی المنتديات
    #اعشق اللمۃ واهلها لدرحۃ الإدمان ,
     
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    زهرة البليدة, ‏30 نوفمبر 2017
    #6
  7. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟
    درجة كبيرة جدا حتى انني اتمم اعمال بيتي بسرعة من اجله واحيانا اعمل وفي نفس الوقت اتصفح المنتدى هههه

    -وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟
    اوقات الفراغ كله له الصراحة

    - وما يجذبك أول تسجيلك للدخول ؟
    الصداقة والتآلف بين الاعضاء رغم انهم على ما اظن يعرفون بعضهم فقط بالاسامي او الالقاب.

    - مانتيجة هذا الإدمان؟ (فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟)..
    اصدقاء طبعا بل اقول اخوان، معلومات وجدتها هنا في جميع الميادين

    - وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟
    لم اجد اي شيء سيء الصراحة سوى نسبة 0.01% عنصرية نوعا ما واعذروني لصراحتي

    ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟
    التفاعل مع المواضيع والمشاركات فهناك من يكتفي بالقراءة فقط..

    وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟
    التحام الاعضاء وحبهم لبعضهم
     
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    بشرى ملاك, ‏30 نوفمبر 2017
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    -ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟
    من 2009 الى اليوم
    -وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟
    ليست لدي مواقع اخرى ارتادها خلاف اللمة /الفايس بووك احيانا والاستغرام مرات قليلة
    - وما يجذبك أول تسجيلك للدخول ؟
    ايه زمان منتدى واش راك تهدر وسجلت في وقت كانت مباراة الجزائر ومصر:LOL::LOL::LOL:شحاتة قلبو ضرو
    - مانتيجة هذا الإدمان؟( فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟)..
    اكيد فوائد كثيرة ...معلومات...تنمية مهارات الكتابة ..المطالعة...اشغال يدوية وتطبيقها تطبيق وصفات طبخ جديدة ..نقاشات..خبرة في الخطوبة والحياة الزوجية
    فوائد دينية ...معرفة خيار الناس ...وامور كثيرة
    - وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟
    المنتدى لديه 11 سنة واقف على قدميه بفضل الاعضاء الاوفياء والادارة
    ويبقى بحاجة لكل فرد منهم للاستمرار والنجاح ...
    ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟
    مواصلة مسيرة الاعضاء وعدم خذلان المنتدى وتركه
    وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟
    بعيدا عن بقية المنتديات منتدى اللمة منذ انشاءه كان يعتمد على الحصرية
    والتجديد دائما
    سواء من الناحية التقنية التي يهتم بها الاخ فتحي وحماية المنتدى من الاختراقات ...
    او من ناحية حرص اعضاءها على الاتيان بالجديد

    بارك الله فيك حبيبتي
    :kiss:
     
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    أم ياسمينdz, ‏30 نوفمبر 2017
    #8
  9. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    -ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟
    مدمن بنسبة 100/100 لوكان يخلوني لمستشفيات الادمان قادر نسرق التيليفون نتاع الطبيب وندخل نضرب طلة خخخخ
    -وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟
    منين نتصفح النت نبدا بيه هو الاول ومن بعد اليوتوب ومن بعد بقية المواقع الاخرى
    - وما يجذبك أول تسجيلك للدخول ؟
    يجذبني الاعضاء والاحباب نتاعي
    - مانتيجة هذا الإدمان؟( فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟)..
    نتيجة تعرفت بناس عندهم عقلية مليحة شويا معلومات والاكثر من ذالك تعرفت على نفسي اكثر وميولاتي
    - وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟
    السيء يعني مانيش نشوف في حاجة سيئة سوى انو مانيش نتلقى في الرساائل خخخ عندي مدة ماجانيش ميساج ولا لقيت ميساج كي دخلت
    ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟
    تحتاج الابدااع نتاع الاعضاء يعني حابين نشوفو دورات تكوينية حابين نشوفو الاعضاء اللي متخرجين من الجامعة يعطيولنا المزيد من حياتهم العملية
    واكيد اصحاب الديبلومات
    وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟
    الاجابيات هو تسجيل حكيم ستوري خخخ { متكبر}
    يعني الاجابيات انو اغلب الاعضاء جزائريين وكل واحد عندو كاريزما وشخصية خاصة بيه ...
    ...

    شكرا للموضوع جاوبتك بصصدق خخخ
     
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    hakim story, ‏30 نوفمبر 2017
    #9
  10. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    -ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟
    إذا كاانت نسبة الإدمان العظمى 100/100 فنسبة إدماني للأسف هي 1000/100 هههه وشوفي من وقتاش مدمنة عليها تعرفي
    -وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟
    صراحة نحب ندخل مواقع ومنتديات أخرى وتلقايني والو غير فاللمة هههه
    - وما يجذبك أول تسجيلك للدخول ؟
    جلبني إسمها وبيسك كل الأعضاء هنا جزائريين و الأخوة الي فيها
    - مانتيجة هذا الإدمان؟( فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟)..
    والله صديقات ما شاء الله لكن راهم أغلبهم يغيبو مايرجعوش
    وتاني خلاتني نفرغ وش فقلبي ففيها برك نقدر نعبر بخواطر
    - وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟
    السيء أني ضيعت الكثير صراحة .. ولا زلت أضيع .. تاني حاجة أخرى نتعرفو على ناس ويروحو دون سابق إنذار
    بزاف أمور سلبية صراحة
    ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟
    الكونيكسيو تاكل منها بزاف غير يحبسو النظام تع الكونيكسيو هدا يبدلوه ولا المهم تولي ماتديش بزاف كونيكسيو
    وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟
    ...الأعضاء والأخوة بيناتهم ^^
     
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    Twinkle Stars, ‏30 نوفمبر 2017
    #10
  11. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    لا تهتم لما يقوله الناس ^^ المهم أنك تعرف نفسك كفاية
     
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    Twinkle Stars, ‏30 نوفمبر 2017
    #11
  12. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    مساء النور قمر اللمة ان شاء الله أمورك تمام ؟
    عالجت موضوع مهم كالعادة ​
     
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    طموحة, ‏30 نوفمبر 2017
    #12
  13. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    ماحبيتش ندخل قلت يشوفوني لابوليس ندور هنا يهزوني ههههه
    يعطيك الصحة حبيبتي أحلام موضوع هايل وفي محلو
    وننتقل للأسئلة مباشرة

    ماهي درجة إدمانك على منتدى اللمّة الجزائرية؟
    100 بالمائة لدرجة كيما قالت بشرى الصباح راني نخدم في خدمتي وفي نفس الوقت نطل على اللمة
    ونشوف واش كاين فيها، نشفى عليها مرة اسبوع بدون انترنت صدقيني عدت نشوف في اللمة في المنام
    وكل يوم نحلم الاعضاء ورا بعضاهم ههههه

    -وكم يأخذ من وقتك مقارنة بمنتديات ومواقع أُخَرْ؟
    صراحة أنا ندخل للمة واليوتيوب والفايس بوك لكن اللمة بنسبة أكبر اليوتيوب نشوف كاش أمور جديدة
    ولا ساعات كي نقلق نحط نتفرج رسوم متحركة بالحلقات هههه من الحلقة الأولى للأخيرة هههه
    وكذلك الفايس بوك عدت ندخل بكترة على صفحات الكتب نقرا شوي اقتباسات ونمد شوي جماجيم
    ونخرج ههه ماش بصح ماش كيما اللمة حتى ولو ما ندير والو نبقى قاعدة هنا ونتفرج مع الدنيا وأتأمل الطبيعة ههههه

    - وما يجذبك أول تسجيلك للدخول ؟
    صراحة مع نحط صفحة اللمة قبل ماندير تسجيل دخول نشوف طول شكون مكونيكتي وندير مبعد
    تسجيل الدخول، ومع نسجل نضرب طلة على التنبيهات ومن بعد نبقى ندور نجاوب على المواضيع
    وغيرها من الامور

    - مانتيجة هذا الإدمان؟( فوائد..معلومات..ذخيرة من خيرة اصدقاء؟؟)
    صراحة الصداقة والأخوة لي تحرمنا منها في الواقع لقيناها هنا على هادي أدمنت هاد المكان
    اضافة للفوائد وإخراج المكبوتات، مثلا كي نحب نسأل سؤال غير ناس اللمة لي يفيدوني
    واذا فرحت غير ناس اللمة لي نحبهم يفرحو معايا لدرجة أنو صفحة الإهداء تاع الميموار تاعي
    مانسيتش فيها ناس اللمة، كذلك كي نحس روحي مخنوقة ندخل للمدونة نخربش وكي يجي أي
    عضو يديرلي إعجاب على التدوينة هاديك نحس صح كاين عبد راهو يسمعلي ونحس بالهم يولي خفيف نوعا ما

    - وأخيرا وليس آخرا : ما السيء قبيل الجيّد في المنتدى؟
    هي الناس لي تحب تخرب جمال المنتدى تحسهم هدفهم أنهم يدخلو غير باه يفسدو المنتدى لحسن الحظ كاين الحضر
    وثاني حاجة أنك توالف ناس ومن بعد يروحو ويختفيو هادي حاجة تأثر بزاف

    ما النقائص التي تحتاجها اللمة لتزدهر اكثر؟؟
    المشكلة انو ناس اللمة ماعندو ماخاصهم فنيانين شوي برك هههه منهم أنا
    تلقاينا نشعلو ضربة وحدة بالمواضيع ونرقدو ضربة وحدة تقول كامل راسنا في شاشية وحدة ههههه

    وما الإيجابيات التي تجعلها شمسا ساطعة دوما في سماء المنتديات؟؟
    والله الحاجة لي نشوفها تتميز بيها اللمة هي الأخوة بين الأعضاء وهاداك الدفء لي ماتلقاه غير وسط العايلة
    بصح غير تدخل هنا تلقاه، لدرجة أنك يكون عندك زكام برك تجي تكتب هنا يا جماعة راني مريض
    يا جماعة راني طحت وتكسرت رجلي يا جماعة راني نجحت يا جماعة راني حزينة ولا مارانيش مليحة
    مشاعر بزاف تخليك تحس أنك وسط عائلة تاع الصح

    شكرا حبيبتي أحلام على موضوعك ربي يحفظك غاليتي وربي يحفظ لمتنا من كل سوء
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏30 نوفمبر 2017
    #13
  14. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    خخخخخ نعرف بلي اسمي حكيم هههه الله يهنيك
     
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    hakim story, ‏30 نوفمبر 2017
    #14
  15. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    اهلا بك عزيزتي...
    صدقتِ المنتديات مزالت نقيّة لحدّ الساعة...والحمد لله أن اللمة تجمع القلوب الطيبة..
    بورك مرورك الجميل
     
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    قمر الوادي, ‏30 نوفمبر 2017
    #15
  16. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    مسا مسا...
    لك شو ها الحلاوة؟؟؟
    يا حلاتك يا أم ياسمين ..
    مشكورة ع الختم الحلو يا حلوة..
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏30 نوفمبر 2017
    #16
  17. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    اهلا سوسو..( وين راهي قسمتي من المعروف؟؟)
    هههه حلوة هذي ردي بالك يحاوزك زوجك احنا خاااااطينا هههه
    الحمد لله على استفادتك ( إدمان بفايدة ههه)..
    0.01٪ هذي مش نتيجة عنصرية ههه ضربتيها في الصفر ..
    فعلا نحتاج لمشاركات ومبادرة كبيرة من الكل لنرتقي اكثر..
    أدام الله حب الكل وحفظهم المولى. جميعا..
    شكرا لمرورك البلسم..
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏30 نوفمبر 2017
    #17
  18. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    اهلا بالأميرة..
    مرورك شرف لي..(بحبك والله ههه)
    ركزيلي على شحاتة قلبو ضرو هههه
    باسكو انا قلبي يضرني كي نشوف السبات في اللمة ههه...
    سلمتِ ع الإلتفاتة (المنتدى سيظل واقفا بوقوف اعضائه)..
    الشكر موصول لكل القائمين وبالأخص الأخ فتحي ..فبارك الله في الجميع وفيكِ يا طيبة.
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏30 نوفمبر 2017
    #18
  19. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 فيفري 2014
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    أرض الخير
    اهلا بأخي الصغير...
    ههههه بعيد الشر عليك ، اذا دخلت نجيبلك بورتابل كادو " ولا نحطولك في الهمبرغر خخخ"..
    ركزلي على ( شوية معلومات ههه) أواه رانا غير فقراء ماعندناش معلومات تخدمك يا الطبيب..ويا جماعة قلكم حكيم " عقليات مليحة" يعني شوي شوي هههه ركزولي عليها هذي ثاني ..
    - ههههه هانبعثولك رسالة واسكت علينا ..
    ياخي متواضع وي علابالنا كون تخرج من اللمة نبلعوها للأبد ،
    ملاحظة : كاين غير الجزائريين ونفتخرو باللي اللمة ملتقى لكل عربي ...
    شكرا لصدقك وكرم مرورك
     
    missing heart معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏30 نوفمبر 2017
    #19
  20. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 فيفري 2014
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    3,782
    نقاط الجوائز:
    71
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    أرض الخير
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
    اهلا عزيزتي ...كيف الحال؟؟
    هههه يا وخذي راكي موخذة يا بنتي هههه مدمنة نتاع الصح ( الله يدومها)..أيا لمزية جبتها في الصواب وقلتلكم ادمان خخخخ
    ..حسيتك مجروحة من معرفة البعض وتعلقك بهم ومغادرتهم بدون سابق انذار...لا تحزني حبيبتي لكل منا ظرفه..
    وعلاش انا مانحسش بلي تاكل بزاف ( ههه لمة أكولة)..
    الله يدوم لمحبة ان شاء الله..
    تسلمي ع المرور الجميل...
     
    missing heart معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏30 نوفمبر 2017
    #20
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