قرعة كأس العالم - المغرب في مجموعة الموت.. مجموعة مشتركة بين مصر والسعودية.. وصعبة لتونس

جدول مباريات كأس العالم 2018

في ما يأتي برنامج مباريات كأس العالم في كرة القدم 2018 التي تقام الصيف المقبل في روسيا، بعد سحب القرعة الجمعة في موسكو، مع ذكر ملعب المدينة المضيفة والتوقيت غرينيتش):



- الخميس 14 حزيران/يونيو -

(15,00) روسيا - السعودية (ملعب لوجنيكي في موسكو)



- الجمعة 15 حزيران/يونيو -

(12,00) مصر - الأوروغواي (يكاترنبورغ)

(15,00) المغرب - ايران (سان بطرسبورغ)

(18,00) البرتغال - اسبانيا (سوتشي)



- السبت 16 حزيران/يونيو -

(10,00) فرنسا - استراليا (قازان)

(13,00) الأرجنتين - ايسلندا (سبارتاك، موسكو)

(16,00) البيرو - الدنمارك (سارانسك)

(19,00) كرواتيا - نيجيريا (كالينينغراد)



- الأحد 17 حزيران/يونيو -

(12,00) كوستاريكا - صربيا (سامارا)

(15,00) المانيا - المكسيك (لوجنيكي، موسكو)

(18,00) البرازيل - سويسرا (روستوف-اون-دون)



- الاثنين 18 حزيران/يونيو -

(12,00) السويد - كوريا الجنوبية (نوفغورود)

(15,00) بلجيكا - بنما (سوتشي)

(18,00) انكلترا - تونس (فولغوغراد)



- الثلاثاء 19 حزيران/يونيو -

(12,00) بولندا - السنغال (موسكو)

(15,00) كولومبيا - اليابان (سارانسك)

(18,00) روسيا - مصر (سان بطرسبورغ)



- الأربعاء 20 حزيران/يونيو -

(12,00) البرتغال - المغرب (لوجنيكي، موسكو)

(15,00) الأوروغواي - السعودية (روستوف-أون-دون)

(18,00) ايران - اسبانيا (قازان)



- الخميس 21 حزيران/يونيو -

(12,00) فرنسا - البيرو (يكاترنبورغ)

(15,00) الدنمارك - استراليا (سامارا)

(18,00) الأرجنتين - كرواتيا (نوفغورود)



- الجمعة 22 حزيران/يونيو -

(12,00) البرازيل - كوستاريكا (سان بطرسبورغ)

(15,00) نيجيريا - ايسلندا (فولغوغراد)

(18,00) صربيا - سويسرا (كالينينغراد)



- السبت 23 حزيران/يونيو -

(12,00) بلجيكا - تونس (سبارتاك، موسكو)

(15,00) ألمانيا - السويد (سوتشي)

(18,00) كوريا الجنوبية - المكسيك (روستوف-اون-دون)



- الأحد 24 حزيران/يونيو -

(12,00) انكلترا - بنما (نوفغورود)

(15,00) اليابان - السنغال (يكاترنبورغ)

(18,00) بولندا - كولومبيا (قازان)



- الاثنين 25 حزيران/يونيو -

(14,00) السعودية - مصر (فولغوغراد)

(14,00) الأوروغواي - روسيا (سامارا)

(18,00) اسبانيا - المغرب (كالينينغراد)

(18,00) إيران - البرتغال (سارانسك)



- الثلاثاء 26 حزيران/يونيو -

(14,00) الدنمارك - فرنسا (لوجنيكي، موسكو)

(14,00) استراليا - البيرو (سوتشي)

(18,00) نيجيريا - الارجنتين (سان بطرسبورغ)

(18,00) ايسلندا - كرواتيا (روستوف-اون-دون)



- الأربعاء 27 حزيران/يونيو -

(14,00) كوريا الجنوبية - المانيا (قازان)

(14,00) المكسيك - السويد (سامارا)

(18,00) انكلترا - بلجيكا (كالينينغراد)

(18,00) بنما - تونس (سارانسك)



- الخميس 28 حزيران/يونيو -

(14,00) اليابان - بولندا (فولغوغراد)

(14,00) السنغال - كولومبيا (سامارا)

(18,00) انكلترا - بلجيكا (كالينينغراد)

(18,00) بنما - تونس (سارانسك)



- السبت 30 حزيران/يونيو -

دور الـ 16

(14,00) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (قازان) (المباراة 1)

(18,00) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (سوتشي) (المباراة 2)



- الأحد 1 تموز/يوليو -

(14,00) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (لوجنيكي) (المباراة 5)

(18,00) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (نوفغورود) (المباراة 6)



- الاثنين 2 تموز/يوليو -

(14,00) أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (سامارا) (المباراة 3)

(18,00) أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (روستوف-اون-دون) (المباراة 4)



- الثلاثاء 3 تموز/يوليو -

(14,00) أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (سان بطرسبورغ) (المباراة 7)

(18,00) أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (سبارتاك) (المباراة 8)



- الجمعة 6 تموز/يوليو -

ربع النهائي

(14,00) الفائز في المباراة 1 - الفائز في المباراة 2 (نوفغورود) (ربع النهائي 1)

(18,00) الفائز في المباراة 3 - الفائز في المباراة 4 (سبارتاك) (ربع النهائي 2)



- السبت 7 تموز/يوليو -

(14,00) الفائز في المباراة 7 - الفائز في المباراة 8 (سامارا - ربع النهائي 3)

(18,00) الفائز في المباراة 5 - الفائز في المباراة 4 (قازان - ربع النهائي 4)



- الثلاثاء 10 تموز/يوليو -

نصف النهائي

(18,00) الفائز في ربع النهائي 1 - الفائز في ربع النهائي 2

(سان بطرسبورغ)



- الأربعاء 11 تموز/يوليو -

(18,00) الفائز في ربع النهائي 3 - الفائز في ربع النهائي 4 (لوجنيكي)



- السبت 14 تموز/يوليو -

(14,00) مباراة تحديد المركز الثالث (سان بطرسبرغ)



- الأحد 15 تموز/يوليو -

(15,00) المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي في موسكو