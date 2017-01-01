ضرة فريدة

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 14:13.

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  1. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    السلام عليكم احبتي
    [​IMG]
    اليوم سنحكي عن ضرة غير شكل على لهجة اخواننا السوريين... ضرة خفية

    فكثيرا ما يهوى الزوج الخروج للترفيه عن نفسه مع أصدقائه بعد يوم طويل وشاق من العمل طبعا والزوجة لا توافق وانا منهم ههههههه بغضا منها للوحدة خاصة اصحاب السكن المستقل كما أنها تغار ضمنياً من خروجه مع أصدقائه فيبدأ النقاش وتتفاقم المشاكل..

    سيناريو ممل يتكرر يوميا في معظم البيوت فهناك الكثير من الأزواج الذين يحنون لأيام العزوبية او مازالو يعيشونها في اذهانهم ويلجأون للسهر برفقة الأصدقاء حتى وقت متأخر من الليل والزوجة يا عيني تتحمل كل شيء مما تتملكها الغيرة من الاصدقاء المخصص لهم جل الوقت وبالتالي هم في نظرها "ضرة" لانهم قد يؤثرون عليه لدرجة التقاعس في اداء واجباته تجاه زوجته وأبنائه فتبدأ المشاكل التي لا تنتهي بين الزوج والزوجة مع انه هناك بعض الزوجات اللائي يستسلمن للواقع ويحاولن التعايش معه وهناك ايضا من يشعلن نار الحرب في كل وقت يتواجد فيه الزوج بالمنزل.

    برايكم هل صحيح ما يفعل هدا الزوج?
    هل من حقه التصرف هكدا?

    في انتظار ارائكم...
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏4 ديسمبر 2017 على 14:56
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    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 14:13
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
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    السلام عليكم و رحمة الله

    نظن ( رغم انو مزال ما عنديش تجربة ) ...نظن انو قلق الزوجة مبالغ فيه

    ضرك السيد يروح يقسر مع صحابو مرة في الوقت مش طول

    و يحب ينحي شوي الضغط و الهم تاع الخدمة و الحياة عموما ...

    علاه توقف الزوجة في الطريق ... نورمالمو تخليه لانه هي ادرى بالضغط الي راه فيه بحكم انها شريكة الحياة

    لذلك نظن انو من حقو يدير هذا الشي ...

    و اسمحولي على ردي بالدارجة

    و شكرا

     
    طيب الكلام, Sisi thilleli, أشــواق 19 و 4 آخرون معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏4 ديسمبر 2017 على 14:22
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    انا ضد الزوجة لي تدير مشكل علي جال صحاب راجلها
    وتانيت من حقو يخرج يقصر بزاف عليه ظغط تاع العمل وكي يرجع لدار يزيد مصروف جيب وشري وادي. ....الخ
    بصح ماشي كل يوم يخصص أيام لصحابو وأيام لزوجتو وأولادو
     
    طيب الكلام, لؤلؤة قسنطينة, Malika Tlm و 1 آخرون معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏4 ديسمبر 2017 على 14:28
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    انا راني نحكي على لي دائم الخروج من البيت بحجة وبغير حجة...
    شكرا لك صلاح
     
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    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 14:30
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    عبورتي انا اتحدث عن الزوج الدائم الخروج بسبب او بدونه ياتي فقط الليل لينام قد تحدث امور لبيته وهو اخر من يعلم لانشغاله الدائم مع الاصدقاء فهمتي..
    شكرا لك
     
    Malika Tlm و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 14:33
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    انا ضد خروج الرجل بشكل كبير من المنزل واهماله لزوجته واولاده
    فات على راجلي وحد الوقت عادي يديرها كل ليلة ساهر مع صحابو
    حتان غاضني الحال وحكيت معاه حول الموضوع
    هو يخرج وانا نقعد نقابل الحيوط خاصة في الويكاند
    يعني يخرج مع صحابو لكن ماش نهار كامل في الخدمة وفي الليل يزيد يجيب ال 00 والمرا تقعد وحدها
    شوي هك وشوي هك
    يعطيك الصحة بشبش
     
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    أم ياسمينdz, ‏4 ديسمبر 2017 على 15:00
    #6
  7. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    والله غير انت لي تفهميني شريكتي في كل مواضيع المتعلقة بالزواج.. باسكو راكي عايشة الحالة وكل الاوضاع فاتت علينا ونهار يتزوجو اكيد رايحين يحسو بينا...
    ديفوا نكره حياتي وحدي لوكان مالقيتش المنتدى لوكان لواحد راه هبل...
    عجبني اسم بشبش بزاف شكراااااااااااا
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 17:23
    #7
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 17:27
    #8
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    حبيبتي الرجل المتزوج لا يحق له ان يطيل الخروج مع اصحابه فهناك رجال يمضون اوقاتهم في الشارع اكثر ما يمضونه مع زوجاتهم واولادهم
    حرام فالزوجة لها حق عليه ان يبقي معها يرافقها
    فانا ضد الرجل الذي يهمل زوجته
    تحياتي اختي
     
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    Malika Tlm, ‏4 ديسمبر 2017 على 18:18
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
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    السلام عليكم
    شكرا حبيبتي بشرى على الموضوع القيم
    صراحة أنا بين وبين، بحيث يحق للرجل الخروج ومرافقة أصدقائه ولكن مثلا بعد خروجه من العمل
    لمدة ساعة أو ساعتين أو لنقل حتى يحل الظلام ولكن بعد الثامنة مساء لا يمكن للرجل ترك زوجته بمفردها
    خاصة إذا كان بيت انفرادي، فإذا كان الزوج يخرج ويقابل العديد من الناس ويشعر بالضجر ويحب مقابل اصدقائه
    فكيف بمن طول اليوم وهي بمفردها تنتظر عودة زوجها فقط لتتحدث إليه وتجلس معه بعض الوقت ولكنه لا يعود إلا بعد
    منتصف الليل وينام مباشرة وغدا يذهب للعمل كأنه في فندق، لذلك يحق للرجل الخروج مع أصدقائه ولكن شرط أن لا
    يكون خروجه في الليل لأن زوجته واطفاله بحاجته وكذلك في ايام العطل عليه أن يخصص وقتا لزوجته واطفاله
    لذلك عليه فقط أن يقسم وقته بينهما حتى لا يهمل عائلته وفي نفس الوقت لا يهمل أصدقائه
    شكرا غاليتي على الموضوع ربي يهنيك
    تحياتي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 ديسمبر 2017 على 18:46
    #10
  11. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    وهدا تماما ما احاول ان اقوله زوجته احق من اصدقائه بوقته ليس كله ولكن على الاقل النصف...
    شكرا لك حبيبتي
     
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 19:17
    #11
  12. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    صحيح ما قلتي عزيزتي الزوجة احق منهم جميعا فهي شريكة حياته، لنفرض انه وقع بمازق هل سيجد اصدقائه? الا القلة القليلة لكن زوجته بالتاكيد تكون اول المساعدين واول المساندين له...
    انا لست ضد خروجه لكن ليس بكثرة..
    شكرا لتواجدك حبيبتي
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 19:21
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله

    يعطيك الصحة اختي بشورة كي درتيلي اشارة لأن موضوعك مميز حقا و رااائع ^^

    قالك : يخرج ينحي على خاطره و يرتاح ( قال تعالى : هن لباس لكن ) ، عندك زوجة و دراري أليس برؤيتهم و الجلوس معهم لذة و حياة أجمل من السهر الدائم مع الأصدقاء بالخارج ؟؟؟

    أحيانا أمقت هذا المجتمع ، إن كان يرتاح بالسهر خارج بيته ويحن لأيام عزوبيته لم تزوج ؟ إذا كنت عازبا و تحس بالفراغ و عندما تتزوج تحس ءيضا بالفراغ فراجع نفسك تعلم أن تحب ما هو بين يديك لا أن تتحجج بأتفه التبريرات و تثير المشاكل و الفوضى بحياة غيرك ..

    كذلك إن كان الرجل يشعر بالراحة خارج بيته فلم لا يأخد زوجته معه لمكان جميل ، جولة قصيرة ، يتموشون مثلا ( أليس جميلا ) الله غالب ما يعرفوش يعيشوا ،، ما يعرفوا لا دين لا ثقافة العيش في الدنيا هذي ..

    أنت من حقك باش تنحي عليك ضغوطات تسهر مع صحابك وهي ؟ مالا علاه تمنع عليها تتواصل مع صحاباتها ولا جارتها وووو .... اييه حتى هي عندها ضغوطات وتتعب مع الشقا تاع الدار وولادها واونبليس تخمم فمشاكلك قبل كلشي يعني اللي يقلقك يقلقها ..

    ( اعذريني بشرى ادخلت العامية فقط وجدتها هنا توصل رأيي بصراحة ^^ ) ..

    و هذا هو رأيي ، ولا أحد يتسبب بالمشاكل ووووو خاطر البي ما يعرفش كيفاه يعيش فالدنيا هذي سينورمال كل يوم يكون عنده مشكل و بمثل هذه الحركات يهرب من كل مشاكله فتتراكم عليه حتى يفقد طعم الحياة و يولوا يقولولك ندمت كي تزوجت و كرهت ووو هوما داروها بيديهم ( هذا الاخير نقصد بيهم رجل والمرأة كيف كيف )

    مشكورة على الموضوع اختي بشرى
     
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    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017 على 20:44
    #13
  14. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    ماتعيي تفهمي هدا الرجل وماتفهميش يهبلو على زواج ونهار يتزوجو يهربو من دار منعرت علاه تقول راه ساكن مع غولة.. الله يهديهم
    شكرا لك صحافيتي هههه
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 20:49
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    انا اخرج من البيت للصلاة او العمل أما الأصدقاء فنلتقي لمكا تكون مقابلة كرة قدم
    أو عرضة أما باقي الوقت في البيت و حتى و أنا خارج من البيت أخبرهم وين رايح بالتحديد
    السهر خارج البيت ما يعجبني تماما نحب نسهر في الدار و نحب نتابع المقابلات في البيت مع الأهل
    و أهلي تعودوا على هاذ الطريقة
    و إذا وقع وين نتأخر لسبب ما نلقاهم يقارعولي على عتبة البيت و إذا دخلت تبدأ الفوضى و الضحك و اللعب
    و المشاكل و المشاكسات لأن أولادي عارفيني نجي معاهم و ما نخليش المدام تضربهم ههههههههههه
    حتى الأكل ما ياكلوش من دوني و لله الحمد
     
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    الامين محمد, ‏4 ديسمبر 2017 على 20:49
    #15
  16. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    مليح اخي الامين نورمالمو هاك ماشي ڨاع الوقت برا تحسب محاوز.. الله يخليكم لبعضكم وشكرا لمرورك العطر
     
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    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 20:52
    #16
  17. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    ههههههخخخخخهه ممكن هم الغول بحد ذاتوا هههههه

    ضحكتيني بشورة ، واش تحبي الدنيا تمشي هكا دوك ههه
    ربي يصلح الاحوال
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017 على 21:32
    #17
  18. Sisi thilleli

    Sisi thilleli :: عضو منتسِب ::

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    لازم وقت لاخر تخلي المرأة الرجل يتنفس لاتضغط عليه لكسر الروتين وتتجنب المشاكل
     
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    Sisi thilleli, ‏4 ديسمبر 2017 على 21:46
    #18
  19. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    مازلت اقول انني اتحدث عن الرجل الدائم الخروج...
    شكرا لمرورك سرتني مشاركتك
     
    Sisi thilleli معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017 على 21:48
    #19
  20. Sisi thilleli

    Sisi thilleli :: عضو منتسِب ::

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    الرجل دائم الخروج يجوز ربطه في البيت و الله أعلم هههههه العفو
     
    Sisi thilleli, ‏4 ديسمبر 2017 على 21:52
    #20
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