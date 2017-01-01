السلام عليكم احبتي اليوم سنحكي عن ضرة غير شكل على لهجة اخواننا السوريين... ضرة خفية فكثيرا ما يهوى الزوج الخروج للترفيه عن نفسه مع أصدقائه بعد يوم طويل وشاق من العمل طبعا والزوجة لا توافق وانا منهم ههههههه بغضا منها للوحدة خاصة اصحاب السكن المستقل كما أنها تغار ضمنياً من خروجه مع أصدقائه فيبدأ النقاش وتتفاقم المشاكل.. سيناريو ممل يتكرر يوميا في معظم البيوت فهناك الكثير من الأزواج الذين يحنون لأيام العزوبية او مازالو يعيشونها في اذهانهم ويلجأون للسهر برفقة الأصدقاء حتى وقت متأخر من الليل والزوجة يا عيني تتحمل كل شيء مما تتملكها الغيرة من الاصدقاء المخصص لهم جل الوقت وبالتالي هم في نظرها "ضرة" لانهم قد يؤثرون عليه لدرجة التقاعس في اداء واجباته تجاه زوجته وأبنائه فتبدأ المشاكل التي لا تنتهي بين الزوج والزوجة مع انه هناك بعض الزوجات اللائي يستسلمن للواقع ويحاولن التعايش معه وهناك ايضا من يشعلن نار الحرب في كل وقت يتواجد فيه الزوج بالمنزل. برايكم هل صحيح ما يفعل هدا الزوج? هل من حقه التصرف هكدا? في انتظار ارائكم...