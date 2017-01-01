السلام عليكم و رحمة الله



يعطيك الصحة اختي بشورة كي درتيلي اشارة لأن موضوعك مميز حقا و رااائع ^^



قالك : يخرج ينحي على خاطره و يرتاح ( قال تعالى : هن لباس لكن ) ، عندك زوجة و دراري أليس برؤيتهم و الجلوس معهم لذة و حياة أجمل من السهر الدائم مع الأصدقاء بالخارج ؟؟؟



أحيانا أمقت هذا المجتمع ، إن كان يرتاح بالسهر خارج بيته ويحن لأيام عزوبيته لم تزوج ؟ إذا كنت عازبا و تحس بالفراغ و عندما تتزوج تحس ءيضا بالفراغ فراجع نفسك تعلم أن تحب ما هو بين يديك لا أن تتحجج بأتفه التبريرات و تثير المشاكل و الفوضى بحياة غيرك ..



كذلك إن كان الرجل يشعر بالراحة خارج بيته فلم لا يأخد زوجته معه لمكان جميل ، جولة قصيرة ، يتموشون مثلا ( أليس جميلا ) الله غالب ما يعرفوش يعيشوا ،، ما يعرفوا لا دين لا ثقافة العيش في الدنيا هذي ..



أنت من حقك باش تنحي عليك ضغوطات تسهر مع صحابك وهي ؟ مالا علاه تمنع عليها تتواصل مع صحاباتها ولا جارتها وووو .... اييه حتى هي عندها ضغوطات وتتعب مع الشقا تاع الدار وولادها واونبليس تخمم فمشاكلك قبل كلشي يعني اللي يقلقك يقلقها ..



( اعذريني بشرى ادخلت العامية فقط وجدتها هنا توصل رأيي بصراحة ^^ ) ..



و هذا هو رأيي ، ولا أحد يتسبب بالمشاكل ووووو خاطر البي ما يعرفش كيفاه يعيش فالدنيا هذي سينورمال كل يوم يكون عنده مشكل و بمثل هذه الحركات يهرب من كل مشاكله فتتراكم عليه حتى يفقد طعم الحياة و يولوا يقولولك ندمت كي تزوجت و كرهت ووو هوما داروها بيديهم ( هذا الاخير نقصد بيهم رجل والمرأة كيف كيف )



مشكورة على الموضوع اختي بشرى

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