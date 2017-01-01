بوتيك اللمة ..... بدل اللوك يحبوك

السلام عليكم

موضوع جميل و مميز مثل العادة

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اولا كتعقيب الاسم و الصورة في البداية كانت عبارة عن " مكرة " في احد المواقع لا داعي لذكر اسمه

لكن مع مرور الوقت اصبح هذا الاسم رمزا تجاري لي لذا من الصعب تغييره



وعليكم السلام أخي

شكرا على المشاركة الرائعة

لا ليس بالضرورة تغيرها لا أبدا نختار لبعضنا وفقط وانا إقترحت مجرد إقتراح وفقط

ثانيا التوقيع جميل و اعجبني لكن لو وضعته قد يراها شخص اخر تقليل من قيمتة و تعالي مني لان

هذا الامر دائما ما يظنه الناس عني للاسف منذ ايام المتوسطة و الجميع يظن انني متكبر و متعالي و لا

يعجبني العجب و عنيف و قاصي لكن الحقيقة امر اخر تماما فقط انا من الناس الذي يأمن ان " لكل مقام مقال "



لا والله أخي والله يعلم بالنوايا لم أقصد من خلال التوقيع ان يعني كل ما قلته لا أبدا ما عانيته انك حتى لو لا تشارك يكفي شرف تواجدك هذا ما قصدته

احيانا كثيرا نحكم على الغير من المظهر وداخله مختلف وانا ابدا لا أحكم من المظهر

و باذن الله سوف احاول المشاركة للاسف ضيق الوقت اعمالي لا تجعلني حر بما فيه الكفاية ( احم احم ههه )

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كان الله في عونك يا رب