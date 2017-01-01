بوتيك اللمة ..... بدل اللوك يحبوك

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 18:10.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    6,661
    الإعجابات المتلقاة:
    20,326
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم
    رواد قسم المجتمع العام أهلا وسهلا بكم مجددا
    اليوم بما أن سنة اللمة الجديدة مقبلة فكرت في بوتيك نعم
    محل لتغيير العضويات

    بوتيك اللمة


    تخيل معي عزيزي/تي اللماوي/ية
    دخلنا لمحل الملابس والأحذية
    تأخذ عضو عزيز عليك تحت شعار


    بدل اللوك يحبوك

    كل واحد أو واحدة تختار عضو

    تغير إسم عضويته تقترح عليه إسم آخر
    صورة الرمزية
    التوقيع
    نمط مشاركاته

    ولنرى من منكم له ذوق راقي في إختيار الهيئة الجدية للعضو ومن يدري ربما ذاك العضو فعلا يغير العضوية حسب إقتراحكم

    ولتفهم جماعة اللي يتعشاو بالزليف
    اللي دايما ما يفهمونيش
    سوف أبدأ أنا
    أختار العضو

    @صدام بكل فخر

    أختار له عضوية بإسم

    صقر العرب

    صورة الرمزية

    [​IMG]


    التوقيع

    موجود وغير موجود .... يكفيكم شرف الوجود

    بعض طباعه
    يدخل المواضيع تعجبه يود المشاركة يتردد ونادرا ما يشارك لأن مواضبعنا مكهربة ههههه لازم يلقانا مشنفين وسيريو بزاف يشارك لو لقانا نضحكو يقولك موضوع غير للضحك هههه
    صراحة خويا صدام عن نفسي لو نكتب فموضوع وانا فجنازة راح نضحك ...نتمنى هذي برك تبدلها يشرفنا تواجدك ويا سيدي انت ما تضحكش خهههه المهم شاركنا


    راني درتلكم مثال ويا ويلكم وسواد ليلكم تقولولي ما فهمناش قسما بالله نبرا عليكم

    الموضوع لكم هايا تفضلو فالمحل وبدلو واش يعجبكم

    شكرا
     
    التعديل الأخير: ‏7 ديسمبر 2017 على 18:36
    طيب الكلام, حروف تائهة, لؤلؤة قسنطينة و 8 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 18:10
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    6,661
    الإعجابات المتلقاة:
    20,326
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    @حروف تائهة
    @حمزةusma
    @عمر عبد السلام
    @ربي اغفرلي
    @{هِشام}
    @scorpion16
    @Mårőųā Řāhïł
    @باتنية و نص
    @الحلم الوردي
    @إنسانة ما
    @زهور اليآسمين
    @sقطر الندىs
    @صدام بكل فخر
    @Skor m@k
    @madridista
    @بنت سطيف
    @يونس قاسم
    @chirine zina
    @ميلينا
    @بشرى ملاك
    @aYyÖub aDaM
    @جيهان جوجو
    @لؤلؤة قسنطينة
    @امين احمد
    @جلال عبدالمنعم
    @theking
    @saddek06000
    @bassem1618
    @BTCMADANI
    @Hossam 01
    @sanaya
    @Soumia hadj mohammed
    @ليليا مرام
    @Ma$Ter
    @ماجدة لربها ساجدة
    @نعمات
    @hakim story
    @habchisalaheddin
    @أم ياسمينdz
    @Asseli Queen
    @فيتامين سي
    @omaridj27
    @NOOR EL Huda
    @salima77
    @عآشقة الجنـة
    @krimo65
    @Mustapha Bita
    @مكان وزمان
    @طموحة
    @امين احمد
    @رضا الرحمان غايتي
    @acher.dz
    @الصراحة راحة
    @محمد التبسي
    @صمت المشاعر
    @الامين محمد
    @Twinkle Stars
    @فتحي عاشق الجنه
    @حلم كبير
    @الصحافية الساخرة
    @طيب الكلام
    @عاشقة الإحسان

    @الامين محمد
    @chirine zina
     
    طيب الكلام, حروف تائهة, لؤلؤة قسنطينة و 7 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 18:12
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    2,937
    الإعجابات المتلقاة:
    8,808
    نقاط الجوائز:
    1,361
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    و عليكم السلام و رحمة الله

    هههههع عجبتني تاع ياويلكم وتاع الزليف هههه تهديد ياااه ..

    ايه والله خرجت عليه @صدام بكل فخرياااه عرفتي تخيري صقر العرب واشنو الصورة لوكان شفتي صقر واحد خلاف هذا صقر معرووف تلقاه توجور فكل بلاص ههههعهه باش هكا يولي صدام خونا يدخل على المواضيع كلها صقر ماشي باطل يااو هههه

    بصح أنا اصعب حاجة عندي نلقى اسم جديد ونقترحوا صعيييبة ههههههخ
    اسمحيلي ليلوش معنديش مخ فهذا هههه د
    ومرسي على الموضوع الرائع ( راح نكون فالمتابعة باذن الله )
     
    طيب الكلام, لؤلؤة قسنطينة, habchisalaheddin و 4 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 ديسمبر 2017 على 18:29
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,665
    الإعجابات المتلقاة:
    10,055
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    راااائع الموضوع أختي الفاضلة ما شاء الله عليك
    ربي يحفظك ويشفيك ويعافيك آمين
    مزيدا من التألق إن شاء الله


    أنا أختار الاخت @ليليا مرام
    وكإسم أختار لك
    صانعة البهجة
    أختار لك كصورة رمزية


    cute-baby-models.jpg
    التوقيع

    إضحك للدنيا تضحكلك وإذا ما ضحكتلك
    دغدغها

    أتمنى أن يعجبكي اللوك الجديد :)
    إحترامي وتقديري(y)
     

    الملفات المرفقة:

    طيب الكلام, لؤلؤة قسنطينة, habchisalaheddin و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏7 ديسمبر 2017 على 18:36
    #4
  5. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 مارس 2010
    المشاركات:
    8,109
    الإعجابات المتلقاة:
    9,427
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الجنس:
    أنثى
    @عماد خطاب
    الاسم : midou imado
    لافوطو
    FB_IMG_1512667988642.jpg

    طباعه :
    منعرفكش يا خويا مي مين نتصادف بعضويتك نلقا غ الهدرة على الحب والرومنسية..
    يا خويا بدل شوي ودورها سياسة ورياضة :D


    صحيتي ليلوش موضوع باهي كي العادة :)
     
    طيب الكلام, لؤلؤة قسنطينة, habchisalaheddin و 4 آخرون معجبون بهذا.
    أشــواق 19, ‏7 ديسمبر 2017 على 18:38
    #5
  6. صدام بكل فخر

    صدام بكل فخر
    :: مشرف ::
    منتدى تجارة العملات الإلكترونية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,103
    الإعجابات المتلقاة:
    409
    نقاط الجوائز:
    343
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    تبسة
    السلام عليكم
    موضوع جميل و مميز مثل العادة
    ----
    اولا كتعقيب الاسم و الصورة في البداية كانت عبارة عن " مكرة " في احد المواقع لا داعي لذكر اسمه
    لكن مع مرور الوقت اصبح هذا الاسم رمزا تجاري لي لذا من الصعب تغييره
    ثانيا التوقيع جميل و اعجبني لكن لو وضعته قد يراها شخص اخر تقليل من قيمتة و تعالي مني لان
    هذا الامر دائما ما يظنه الناس عني للاسف منذ ايام المتوسطة و الجميع يظن انني متكبر و متعالي و لا
    يعجبني العجب و عنيف و قاصي لكن الحقيقة امر اخر تماما فقط انا من الناس الذي يأمن ان " لكل مقام مقال "
    و باذن الله سوف احاول المشاركة للاسف ضيق الوقت اعمالي لا تجعلني حر بما فيه الكفاية ( احم احم ههه )
    ----
    بالنسبة للفكرة فانا سأختار عدة اعضاء و أبدأ بالاخت @الصحافية الساخرة
    إسم العضوية / جزائرية من أصول موزنبيقية
    الصورة الرمزية هذه
    2017_8_15_19_11_0_4.jpg
    التوقيع / امسك اعصابك ... اوعى تتهور
    نمط مشاركاتها / احقاقا للحق لحد الساعة لا افهما فتارة تراها نشيطة و تارة غائبة عن الوعي و تارة اخرى
    استفزازية ( نسبة لاسمها ) و تارة اخرى رومانسية حيرتني بصدق لكن تعجبني مشاركاتها و لا اريدها
    ان تتغير هذا رأيي

    *********
    العضو الثاني الاخ @habchisalaheddin
    إسم العضوية / الصاروخ
    الصورة الرمزية هده
    almstba.com_1340760503_986.jpg
    التوقيع / سأحرر اللمة من كل الشرور
    نمط مشاركاته / ما شاء الله عليه سريع جدا لدرجة انني احسده + بالرغم انني لا اعرف عمره لكنه مشاكس
    جدا جدا يذكرني بنفسي عندما كنت " شاب " ههههه .. جريئ في تدخلاته و لا يبالي باحد ... اتمنى في المستقبل
    ان يضبط نفسه قليلا ليس لان ما يقوم به خطأ بل لان الناس قد تظن فيه ظنا خطأ
    شكرا لكم و زيدي قولي صدام ميشاركش ههههه
     
    طيب الكلام, لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و 5 آخرون معجبون بهذا.
    صدام بكل فخر, ‏7 ديسمبر 2017 على 19:27
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    6,661
    الإعجابات المتلقاة:
    20,326
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    سلام عليكم
    بديتيها هايلة كملتيها بزنزلة
    صخفية بجلالة قدرها وما عندهاش مخ تخير اواه دبري راسك
    بالنسبة لخونا صدام هذاك الصقر اللي قدرت عليه اللي جاني الاول حطيتو
    انا نديرلو الكوراج يولي يشارك بقوة ويا ويلها الأرنوبة اللي تجي فطريقو ههههه هايفة يبدا بيا ههه
    خفي خيري تشوفي وارجعي ما عنديش هذي نتاع ما عنديش مخك عندك ولاباس
    ردك هذا نظيرو كي شغل مقبلة ونستنى تحطي الرد ناكلوه .
    شكرا
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 19:38
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    6,661
    الإعجابات المتلقاة:
    20,326
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    اعجبني اللوك الجديد جدا
    وتقبل فائق إحترامي وتقديري
     
    لؤلؤة قسنطينة و حلم كبير معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 19:42
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    6,661
    الإعجابات المتلقاة:
    20,326
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم أختي أشواق
    شكرا لك على المشاركة العطرة
    أتمنى أن ينال اللوك الجديد إعجاب أخانا عماد
    شكرا لك
     
    لؤلؤة قسنطينة, yaso ياسمين, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 19:43
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    6,661
    الإعجابات المتلقاة:
    20,326
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    خلاص ما نزيدش نقول ما شاركش شارك بالزيادةهههههه
    ربي يحفظك رد رائع
     
    لؤلؤة قسنطينة و حلم كبير معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 19:50
    #10
  11. زهور اليآسمين

    زهور اليآسمين :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    3,521
    الإعجابات المتلقاة:
    6,016
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    يأسٌ لا ينقَظع,
    هههه موضوع تووووووب ختيتو
    ان شاء اﷲ مين نلقی كاش ايدي غادي نعاود نولي
    شكرا لإشاره ^^
     
    ليليا مرام, لؤلؤة قسنطينة و أشــواق 19 معجبون بهذا.
    زهور اليآسمين, ‏7 ديسمبر 2017 على 20:04
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    6,661
    الإعجابات المتلقاة:
    20,326
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    سلام عليكم
    شكرا لك أختي أنتظر مشاركتك
    العفو شكرا لك على التواجد
     
    habchisalaheddin, لؤلؤة قسنطينة و زهور اليآسمين معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏7 ديسمبر 2017 على 21:05
    #12
  13. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جويلية 2016
    المشاركات:
    4,375
    الإعجابات المتلقاة:
    12,138
    نقاط الجوائز:
    391
    رايح نرجع هههههه موضوع مليح من انسان يجيب ق لمليح هههه
     
    لؤلؤة قسنطينة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏7 ديسمبر 2017 على 22:38
    #13
  14. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    11,647
    الإعجابات المتلقاة:
    44,689
    نقاط الجوائز:
    1,901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم
    موضوع أكثر من رائع ختي ليليا والله عجبني بزاف
    خلي غدوة نرجعلو بإذن الله تعالى
    وسامحيني راني مقصرة شوي في مواضيعك هاد اليومين
    رايحة نحاول نتواجد بإذن الله
    شكرا حبيبتي لما تقدمينه ربي يهنيك ويحفظك
    تحياتي
     
    صدام بكل فخر, ليليا مرام و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 ديسمبر 2017 على 23:18
    #14
  15. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
    5,398
    الإعجابات المتلقاة:
    14,660
    نقاط الجوائز:
    901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    موضوع جمييل و فكرة رووعة اختي ليليا
    لي عودة ان شاء الله
     
    لؤلؤة قسنطينة و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏7 ديسمبر 2017 على 23:28
    #15

مشاركة هذه الصفحة