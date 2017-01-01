بوتيك اللمة ..... بدل اللوك يحبوك

السلام عليكم رواد قسم المجتمع العام أهلا وسهلا بكم مجددا اليوم بما أن سنة اللمة الجديدة مقبلة فكرت في بوتيك نعم محل لتغيير العضويات بوتيك اللمة تخيل معي عزيزي/تي اللماوي/ية دخلنا لمحل الملابس والأحذية تأخذ عضو عزيز عليك تحت شعار بدل اللوك يحبوك كل واحد أو واحدة تختار عضو تغير إسم عضويته تقترح عليه إسم آخر صورة الرمزية التوقيع نمط مشاركاته ولنرى من منكم له ذوق راقي في إختيار الهيئة الجدية للعضو ومن يدري ربما ذاك العضو فعلا يغير العضوية حسب إقتراحكم ولتفهم جماعة اللي يتعشاو بالزليف اللي دايما ما يفهمونيش سوف أبدأ أنا أختار العضو @صدام بكل فخر أختار له عضوية بإسم صقر العرب صورة الرمزية التوقيع موجود وغير موجود .... يكفيكم شرف الوجود بعض طباعه يدخل المواضيع تعجبه يود المشاركة يتردد ونادرا ما يشارك لأن مواضبعنا مكهربة ههههه لازم يلقانا مشنفين وسيريو بزاف يشارك لو لقانا نضحكو يقولك موضوع غير للضحك هههه صراحة خويا صدام عن نفسي لو نكتب فموضوع وانا فجنازة راح نضحك ...نتمنى هذي برك تبدلها يشرفنا تواجدك ويا سيدي انت ما تضحكش خهههه المهم شاركنا راني درتلكم مثال ويا ويلكم وسواد ليلكم تقولولي ما فهمناش قسما بالله نبرا عليكم الموضوع لكم هايا تفضلو فالمحل وبدلو واش يعجبكم شكرا