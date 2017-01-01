منتجات فام فراش

السلام عليكم نقلتكم موضوع عجبني بززاااف نتمنى نتوما تاني يعجبكم و تستفادو منو راح اتكلم عن عدة مواضيع في العناية بالمنطقة الحساسه ومعها تجربتي لمنتجات فيم فرش. العنـاية الشخصية للمنطقة تحتاج إلى ..(فوط يومية, مناديل, غسول , سبري , باودر) طبعا كلنا عارفين ان المنطقه مكتمه ماتتعرض للهواء .. لذلك تلاحظينها لونها غير عن باقي جسمك.. عشـآن كذا يفضّل تتبعي النظام التالي .. عشان تحصلين ع منطقة ناعمه ونظيفه ولونها حلـو.. 1/اهم نقطة وهي الغسولات..(للتـخلص من الريحه الكريهه بالمنطقه) في نقااط مرا مهمه احب اذكركم فيها عند إستخدام هذي الغـسولاات ومن أجمل الغسولات يلي جربتها هو غسول فيم فرش للامانه نظااااافه وريحة هادية وحلوه ... A/ يتم تنظيفها من منطقه العانه الى الخلــف وذلك لمنع نقل البكتيريا وانتشــارها بالمنـطقه الحساسة>> دوم احرصوا ع تنظيف المنطقة من الأمام إلى الخلف..مررا مهمه يابنات هالمنطقة.. B/ حــطي ببالك إستخدام الغسول يكون فقـط مرا وحده باليوم .. وثلاث مرات بالاســبوع.. لان كثرتـها تضرك.. تقتل البكتيريا النافعه بالمنطقه.. لذلك كوني حريصه ع عدم الاكثار ..منها وبين فترة وفتره استخدمي.. ملح خشن مع موية دافيه وغسلي المنطقه تحسين بإنتعااش فضييع..بشكل عام الملح الخشن جداً ممتاز C/ عدم استخدام الشامبو او الصابون العادي لانه يسبب جفاف + تسلخات و إلتهابــآت D/ اذا جتك إلتهابات او روائح بشكل مستمر عالجي نفسك اول بأول ولاتهملين المنطقه ابداً.. دوم إحرصي ع إستخدام غسولات صحية وإبعدي كل البعد عن التجارية منها.. 2/السبري يلي يحافظ على نظافة المنطقه وريحتها استخدمه دايما بعد الشاور اكون غسلت بالغسول اجفف المنطقه وارش عليها من السبري وأثبت الريحه بالباودر من نفس المجموعه يعطي احساس بالنظافه ... 3/إهتمي بإستخدام الفوط الصحية اليوميـة.. وانا عني افضل كيرفري _(care free).. مرا ناعمه وحلوة كإستخدام يومي.. بكذا .. تحصلين ع منطقة نظيفه حتى الكلوت مايتوسخ عليك ..وكل مرا تغيرينها.. بكذا تحافظين ع نظافة المكان ومايكون فيه بكتيريا.. متجمعه او كل شوي تغيرين الكلوت.. 4/اهتـمي دايماً تمسحين المنطقة بالمنديل بعد إنتهائك.. و انصحك كمآن بعدها مسحي المنطقه بالمناديل المخصصة بالمنطقه من فيم فرش او حتى مناديل الـ Baby من سيباميد .. مرا تجنن وتعطي ريحة طفوليه نظيفه وماتسبب لك اي حساسيه او اي إلتهابات .. ولا فيها مواد عطره..أو اي نوع ثاني انتي تفضلينه يكون مخصص لهالمنطقة ويكون طبي لا يحتوي على مواد عطريه انا عني بعد تجربه صرت افضل فيم فرش تعطي احساس بالنظافه ويعطي المنطقة رطوبه و انتعاش حلو وريحة مرا حلوة ... وتقديرى دايما تحطين معك في الشنطه منديل او ٢ للمشاوير الطويلة علشان تحافظي على نظافة المنطقه..... الامانه يا بنات احلى مجموعه استخدمتها فيم فرش روووعه وريحتها حلوه وتجي مجموعة مكملة لبعضها البعض