منتجات فام فراش

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017 على 10:16.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    2,834
    الإعجابات المتلقاة:
    7,427
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    نقلتكم موضوع عجبني بززاااف نتمنى نتوما تاني يعجبكم و تستفادو منو:kiss:

    راح اتكلم عن عدة مواضيع في العناية بالمنطقة الحساسه ومعها تجربتي لمنتجات فيم فرش.
    العنـاية الشخصية للمنطقة تحتاج إلى ..(فوط يومية, مناديل, غسول , سبري , باودر)

    طبعا كلنا عارفين ان المنطقه مكتمه ماتتعرض للهواء .. لذلك تلاحظينها لونها غير عن باقي جسمك..
    عشـآن كذا يفضّل تتبعي النظام التالي .. عشان تحصلين ع منطقة ناعمه ونظيفه ولونها حلـو..
    [​IMG]


    1/اهم نقطة وهي الغسولات..(للتـخلص من الريحه الكريهه بالمنطقه) في نقااط مرا مهمه احب اذكركم فيها عند إستخدام هذي الغـسولاات ومن أجمل الغسولات يلي جربتها هو غسول فيم فرش للامانه نظااااافه وريحة هادية وحلوه ...
    A/ يتم تنظيفها من منطقه العانه الى الخلــف وذلك لمنع نقل البكتيريا وانتشــارها بالمنـطقه الحساسة>> دوم احرصوا ع تنظيف المنطقة من الأمام إلى الخلف..مررا مهمه يابنات هالمنطقة..
    B/ حــطي ببالك إستخدام الغسول يكون فقـط مرا وحده باليوم .. وثلاث مرات بالاســبوع..
    لان كثرتـها تضرك.. تقتل البكتيريا النافعه بالمنطقه..
    لذلك كوني حريصه ع عدم الاكثار ..منها
    وبين فترة وفتره استخدمي..
    ملح خشن مع موية دافيه وغسلي المنطقه
    تحسين بإنتعااش فضييع..بشكل عام الملح الخشن جداً ممتاز
    C/ عدم استخدام الشامبو او الصابون العادي لانه يسبب جفاف + تسلخات و إلتهابــآت
    D/ اذا جتك إلتهابات او روائح بشكل مستمر عالجي نفسك اول بأول ولاتهملين المنطقه ابداً..

    دوم إحرصي ع إستخدام غسولات صحية وإبعدي كل البعد عن التجارية منها..
    [​IMG]

    2/السبري يلي يحافظ على نظافة المنطقه وريحتها استخدمه دايما بعد الشاور اكون غسلت بالغسول اجفف المنطقه وارش عليها من السبري وأثبت الريحه بالباودر من نفس المجموعه يعطي احساس بالنظافه ...
    [​IMG]

    3/إهتمي بإستخدام الفوط الصحية اليوميـة.. وانا عني افضل كيرفري _(care free)..
    مرا ناعمه وحلوة كإستخدام يومي.. بكذا .. تحصلين ع منطقة نظيفه حتى الكلوت مايتوسخ عليك ..وكل مرا تغيرينها..
    بكذا تحافظين ع نظافة المكان ومايكون فيه بكتيريا.. متجمعه او كل شوي تغيرين الكلوت..


    [​IMG]



    4/اهتـمي دايماً تمسحين المنطقة بالمنديل بعد إنتهائك.. و انصحك كمآن بعدها مسحي المنطقه بالمناديل المخصصة بالمنطقه من فيم فرش او حتى مناديل الـ Baby من سيباميد .. مرا تجنن وتعطي ريحة طفوليه نظيفه وماتسبب لك اي حساسيه او اي إلتهابات .. ولا فيها مواد عطره..أو اي نوع ثاني انتي تفضلينه يكون مخصص لهالمنطقة ويكون طبي لا يحتوي على مواد عطريه انا عني بعد تجربه صرت افضل فيم فرش تعطي احساس بالنظافه ويعطي المنطقة رطوبه و انتعاش حلو وريحة مرا حلوة ... وتقديرى دايما تحطين معك في الشنطه منديل او ٢ للمشاوير الطويلة علشان تحافظي على نظافة المنطقه.....

    الامانه يا بنات احلى مجموعه استخدمتها فيم فرش روووعه وريحتها حلوه وتجي مجموعة مكملة لبعضها البعض :giggle:
     
    zohor kfz معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017 على 10:16
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    3,588
    الإعجابات المتلقاة:
    6,220
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    منستعملوش
    مي فِكرَه مليحَه
    مين نلقاه نشريه ان شاء اﷲ
    مjرباته?
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏8 ديسمبر 2017 على 12:54
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    2,834
    الإعجابات المتلقاة:
    7,427
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    كاين في الكوسميتيك نرمال متوفر
    انا شريت deoderant تهبل جربيها متندميش(y)
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏8 ديسمبر 2017 على 12:56
    #3
  4. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    3,588
    الإعجابات المتلقاة:
    6,220
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    إن شَاء اﷲ
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏8 ديسمبر 2017 على 12:58
    #4
  5. زهور الشوق

    زهور الشوق :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 ماي 2011
    المشاركات:
    6,209
    الإعجابات المتلقاة:
    9,523
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سُورِيَا رُوحًا وَ نَبْضًا
    اختي قوليلي برك المناديل هدوك تشتفي بيهم المنطقة ولا كيفاه؟
    قصدي بعد ما تكون مبللة تستعمليهم هوما باه تشتفيها ولا تشتفيها بمناديل ورقية بعدها تستعمليهم؟
    والسعر ادا ممكن
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    زهور الشوق, ‏12 ديسمبر 2017 على 15:22
    #5
  6. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    110
    الإعجابات المتلقاة:
    167
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص
    يعطيك الصحة اختي
    هادي انا نستعملهم بزاف روووعة ولله
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏12 ديسمبر 2017 على 15:27
    #6
  7. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    2,834
    الإعجابات المتلقاة:
    7,427
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    لالا هما كيما نقولو protege تمتص كاش افرازات وريحتها تهبل ماش للتنشيف تستعمليها وحدة في النهار هكا حماية فقط ولازم تكون منطقة منشفة قبل الاستعمال
    السعر نسيتو مي ماش غالي بلاك 180دج
    شكرا لمروركي العطر
     
    Ryry_Ndj, ‏13 ديسمبر 2017 على 15:20
    #7
  8. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    2,834
    الإعجابات المتلقاة:
    7,427
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    شكرا لمروركي العطر
     
    Ryry_Ndj, ‏13 ديسمبر 2017 على 15:21
    #8

مشاركة هذه الصفحة