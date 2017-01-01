منتجات فام فراش

اختي قوليلي برك المناديل هدوك تشتفي بيهم المنطقة ولا كيفاه؟

قصدي بعد ما تكون مبللة تستعمليهم هوما باه تشتفيها ولا تشتفيها بمناديل ورقية بعدها تستعمليهم؟

والسعر ادا ممكن

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