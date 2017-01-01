تماديتم بسكوتكم

خاطرة من تصميمي عن القدس



انها تنادي فاسمعوا صراخها

فحتى الصخور فيف تكلمت بعد جمادها

ها نحن نسمع صوت البراءة .... بعدما عجز الرجال عن الكلام ....

.......يا عالم القدس عاصمة فلسطين ....

وليست عاصمة الكيان

...اين انتم ياعرب من كل هدا ....

ان فلسطين تبكي

ان القدس تتالم فقد قتل اطفالها ونساؤها

انها دماء تسفك ودموع تسكب وجروح تتفتح

انهضوا ياعرب فبلاد اولى القبلتين تناديكم

انهضوا من غفلتكم

اما تعبتم من النوم طوال هاته السنين

سلبت العراق ....ضاعت سوريا ...والان القدس في طريقها داهبة

هيا قفوا توحدوا وارجعوا لها الطمئنينة والسلام

قبل ان يستولي عليها الدئاب

فما هم الا جردان يحملون صواريخ

يدعون بها القوة

فهم يريدون انشاء دولة من عدم تحت اسم اسرائيل

....فهيا انهضي يا امة محمد ...وتقدمي للامام في سبيل حرية فلسطين ... ​

من فتاة الى حكام العرب

بقلمي شيماء05 ​