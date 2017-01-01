تماديتم بسكوتكم

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة شيماء05, ‏9 ديسمبر 2017 على 18:31.

  1. شيماء05

    شيماء05 :: عضو مُشارك ::

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    خاطرة من تصميمي عن القدس

    انها تنادي فاسمعوا صراخها
    فحتى الصخور فيف تكلمت بعد جمادها
    ها نحن نسمع صوت البراءة .... بعدما عجز الرجال عن الكلام ....
    .......يا عالم القدس عاصمة فلسطين ....
    وليست عاصمة الكيان
    ...اين انتم ياعرب من كل هدا ....
    ان فلسطين تبكي
    ان القدس تتالم فقد قتل اطفالها ونساؤها
    انها دماء تسفك ودموع تسكب وجروح تتفتح
    انهضوا ياعرب فبلاد اولى القبلتين تناديكم
    انهضوا من غفلتكم
    اما تعبتم من النوم طوال هاته السنين
    سلبت العراق ....ضاعت سوريا ...والان القدس في طريقها داهبة
    هيا قفوا توحدوا وارجعوا لها الطمئنينة والسلام
    قبل ان يستولي عليها الدئاب
    فما هم الا جردان يحملون صواريخ
    يدعون بها القوة
    فهم يريدون انشاء دولة من عدم تحت اسم اسرائيل
    ....فهيا انهضي يا امة محمد ...وتقدمي للامام في سبيل حرية فلسطين ...
    من فتاة الى حكام العرب
    بقلمي شيماء05

     
    شيماء05, ‏9 ديسمبر 2017 على 18:31
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الله المستعان
    لكن لا حياة لمن تنادي
    فالردود كانت عبارة عن أغاني
    للأسف أختااه
     
    الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2017 على 09:50
    #2

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