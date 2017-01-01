عجّة البيض والأرز اليآبانية السّهلة

الموضوع في 'ركن الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات' نشر بواسطة ضيوف وسـنغادر, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:14.

  1. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    1,618
    الإعجابات المتلقاة:
    3,941
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    japan
    [​IMG]
    السلام عليكم ورحمة الله
    (كونتشيوا مينآ سآن ان شاء الله دآيجوبوا)
    =>أختكم تتكلم يابانية مكسرة ههههــ زعمة<=
    كيف حالكم اخوتي اخوتي ادعو الله ان يشرح صدوركم لذكره يآآآرب
    و ان شاء الله الجميع بخير^^
    وبما انو اختي @أم ياسمينdz راهي كم مرّة تنوّه بالخمول الذي طرأ على الركن ههههـ
    وهروبا من ضغوطات الدراسة بدون ضمير
    قررت اليوم نجيب حاجة خفيفة وساهلة لمهم المشآركة
    هي عجة البيض بالارز طبق ياباني سهل ولذيـــــــــــذ خاصة لمحبي الارز والبيض أمثالي^^
    نبدا على بركة الله :
    [​IMG]
    قلي حبة بصل مقطعة مع فتات دجاج في زيت على نار هادئة واضافة الملح والتوابل
    [​IMG]
    [​IMG]
    بعدما يدبل البصل ويتقلى الدجاج مليح نضيفو كاتشاب[​IMG]
    [​IMG]
    بعدما يتقلاو في بعضهم نضيفو ارز دافيء مطهي ونخلطو كلش مع بعض
    [​IMG]
    [​IMG]
    نزلوهم في جهة ونجيبوا 02 بيضات مع ملح وفلفل اسووود أكيد ونقليوهم بعدما ينضجوا مليح
    نحطو الخليط في وسطهم ونعدلو شكلو ونغلف بالبيض
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    اليابانيين يزينوه بالكاتشاب لكن انا زينته بالمايونيز
    وصآر طبقنا جآهز بالهناء والشفاء أحبتي^^

    [​IMG]
    [​IMG]
    وهنا
    استخدام آخر بشكل مختلف للأرز والبيض على طريقتهم أيضآ
    [​IMG]
    [​IMG]
    أتمنى ان الموضوع نال استحسانكم
    لا تبخلونا ردوردكم وتفاعلكم من فضلكم><
    دمتم بخير وفي أمان الله
    ~جـــــآني~​
     
    ضيوف وسـنغادر, ‏9 ديسمبر 2017 على 22:14
    #1
  2. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    3,579
    الإعجابات المتلقاة:
    6,158
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    اﷲ يبارك تشهي مع الليل
    يعظيك الصحۃ
     
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017 على 23:17
    #2

مشاركة هذه الصفحة