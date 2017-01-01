عجّة البيض والأرز اليآبانية السّهلة

السلام عليكم ورحمة الله (كونتشيوا مينآ سآن ان شاء الله دآيجوبوا) =>أختكم تتكلم يابانية مكسرة ههههــ زعمة<= كيف حالكم اخوتي اخوتي ادعو الله ان يشرح صدوركم لذكره يآآآرب و ان شاء الله الجميع بخير^^ وبما انو اختي @أم ياسمينdz راهي كم مرّة تنوّه بالخمول الذي طرأ على الركن ههههـ وهروبا من ضغوطات الدراسة بدون ضمير قررت اليوم نجيب حاجة خفيفة وساهلة لمهم المشآركة هي عجة البيض بالارز طبق ياباني سهل ولذيـــــــــــذ خاصة لمحبي الارز والبيض أمثالي^^ نبدا على بركة الله : قلي حبة بصل مقطعة مع فتات دجاج في زيت على نار هادئة واضافة الملح والتوابل بعدما يدبل البصل ويتقلى الدجاج مليح نضيفو كاتشاب بعدما يتقلاو في بعضهم نضيفو ارز دافيء مطهي ونخلطو كلش مع بعض نزلوهم في جهة ونجيبوا 02 بيضات مع ملح وفلفل اسووود أكيد ونقليوهم بعدما ينضجوا مليح نحطو الخليط في وسطهم ونعدلو شكلو ونغلف بالبيض اليابانيين يزينوه بالكاتشاب لكن انا زينته بالمايونيز وصآر طبقنا جآهز بالهناء والشفاء أحبتي^^ وهنا استخدام آخر بشكل مختلف للأرز والبيض على طريقتهم أيضآ أتمنى ان الموضوع نال استحسانكم لا تبخلونا ردوردكم وتفاعلكم من فضلكم>< دمتم بخير وفي أمان الله ~جـــــآني~