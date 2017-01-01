ماذنبي أنا؟؟

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة قمر الوادي, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:14.

  1. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لأول مرة أكتب بحروف من حسرة..حروف من ألم...
    ارجو ان استطيع ايصال لبّ الفكرة...
    أُمّاه لا تبكي فالذنب ليس ذنبـي...
    أُمـّاه لا تشتكي فيكفينى ان يسمع ربي...
    أمّاه اعلم كم انتظرتِ وكم تعبتِ ودعوتِ ربي..
    كم تألمتِ وكم احترتِ وانتظرتِ بفارغ صبرٍ قُربي..
    كم باركوكِ..كم هنؤوكِ بمولودٍ يحمل للأسرة لقبي...
    لكن...
    حين علموا بما بي صدوكِ وعايروك بي وكأنّ الذنب ذنبي...
    ألحقوكِ بعاري وكأني عارٌ والخطبُ خطبي؟؟...
    قالوا: مُعاقٌ..قالوا: نصف انسان
    او ارباعٌ وزادو بعتْبي...
    ما ذاقو آلامك أمّاه يوما..مارأو دموعك ولا سمعو دعواتك لربي...
    ألبسوك ذنباً وعتباً وكأن اعاقتي
    ذنبك وذنبي..
    آهٍ أمـّاه لو يعلموا ان نظراتهم تحرق قلبي...
    آهٍ لو يعلموا انّ كلماتهم تحفر قبرك قبل قبري...
    وان شفقة يتهامسون بها تقتالني ألف مرة في الثانية وتُعيقُ دربي...
    ...
    ...
    موضوعي اليوم عن ( ذوي الاحتياجات الخاصة)..
    تسائلتُ دوماً لما لمّتنا الغالية وفرت لكل منا مكاناً يُحبّه ويختلي فيه بنفسه وأفكاره..ولم توفر لهذه الفئة مساحة تسمع فيها ولو كلمة طيبة..او تقول فيها مايختلج صدورها ...
    ومن هذا المنبر أوجه دعواي لأصحاب المنتدى والقائمين عليه ان ينظرو للأمر..
    ...
    بشرٌ هم وليسو أثاثاً ليُرمى في زاوية المنزل...
    بَشرٌ هم وليسو نفايات بشرية لِتُرمى في زوايا القلوب ولا تنالها الا مشاعر الشفقة وماصاحبها..
    بشرٌ هم ووجب النظر اليهم بعين القلب والعقل لا بخزعبلات الافكار الرجعية...
    ماذنب ذاك الطفل حين يُخلق بإعاقة تجعل كل من يقابله يُقارن نفسه به..الا يجب ان يحمد الله انه عافاه مما ابتلاه؟؟
    ألا يجب ان يعترف بأن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده...واننا جزء من ذاك الكمال مهما اختلقنا؟؟
    عنصرية...جهالة...فوقية......
    نرجسية...ترّهات متعفنة لمجتمع عفن...؟؟؟
    احترت ماذا أسميها؟؟
    وما ذنب تلك الأم ان تعاني وحدها واحيانا ان ينسلخ زوجها من المسؤولية وكأنها هي التي انجبت لوحدها واختارت اعاقة وليدها؟؟ ألم تعلم انها حرثٌ لك؟؟
    ماذنبها وهي تتلقى كلمات نابية، قاسية، تعذبها وتحرق قلبها وتجعلها في لحظات ضعف وقلة حيلة تلعن ساعة ميلاد او تفقد إيماناً لطالما رافقها؟؟
    ماذنبي يا أمّاه؟؟؟
    هل اخترتك انا؟؟ ام اخترتني انتِ؟؟ ام اخترتُ مجتمعاً ظالماً
    ...
    تعالي لنرحل الى عالم لانجد فيه بشر كهؤلاء....
    تعالي نسافر الى كوكب لا توجد فيه معيقات فوق اعاقتي...
    تعالي لنرسل بسمة لتلك السماء
    يرافقها مع كل نبضة دعاء ..ونقول اننا قادمون يوما ما...
    فلامكان في هذه الأرض لنا...
    ...اجيبيني يا أماه: أنّهمزال هناك أمل يسكن عالمنا...
    وان هناك بشرا يحملون ذرة انسانية يقولون لنا: تعالوا وعيشوا بيننا...
    رسالتي...نداء...
    إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء...
    ...
    ....
    ...
    بقلمي المبحوح...
    اهداء للغالية@ميلينا
    آسفة ان قصرت حروفي ..ولم أوفِ بوعدي...
     
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    قمر الوادي, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:14
    #1
  2. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    قمر الوادي, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:31
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك اختي الكريمة
    لي عودة بإذن الله
     
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    حلم كبير, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:35
    #3
  4. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    وفيكم بارك الله..
    ان شاء الله
     
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    قمر الوادي, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:38
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا أختي الغالية
    كلماتك تجعل الشديد يبكي و يحتار
    تأثرت كثيرا مما كتبت أختي
    و للمعلومة فقط قبل أيام إتصل بي الأخ عماد و تكلمنا حول موضوع خاص لذوي الأحتياجات الخاصة
    و قلت له قم بطرح الموضوع و أنا أثبته و ندعوا كل الإخوة للمساهمة فيه
    و ها أنا أقولها لك أختي ضعي موضوع في قسم المجتمع يكون خاص بها الفئة
    رايح نقوم بتثبيته و نقوم بطرح كل الإنشغالات و المعلومات و الإستفسارات فيه
     
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    الامين محمد, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:44
    #5
  6. بنت سطيف

    بنت سطيف :: عضو مُشارك ::

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    أنت تنزفين حروفا بدل الدم والدموع
    دام نبض قلمك الصادق
    للأسف مجتمعنا هو المعاق والمعيق والمعوق
    أكره التهميش لهاته الفئة
    كما أكره نظرة الشفقة أيضا
    اذا أردت الاشفاق أشفق على نفسك أولا لأن الغالبية إلا من رحم ربي من ذوي الإرادة الناقصة
     
    ميلينا و missing heart معجبون بهذا.
    بنت سطيف, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:44
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    بارك الله فيك غاليتي أحلام على الموضوع وعلى الإشارة
    درك وقت صلاة لكن راني نولي بإذن الله للرد كما يجب
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:48
    #7
  8. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لما اتحسن ان شاء الله سارد
    اسفة غاليتي ،اشتد المرض
    في امان الله وحفظه
     
    ميلينا معجب بهذا.
    missing heart, ‏11 ديسمبر 2017 على 18:58
    #8

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