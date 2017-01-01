ماذنبي أنا؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لأول مرة أكتب بحروف من حسرة..حروف من ألم...

ارجو ان استطيع ايصال لبّ الفكرة...

أُمّاه لا تبكي فالذنب ليس ذنبـي...

أُمـّاه لا تشتكي فيكفينى ان يسمع ربي...

أمّاه اعلم كم انتظرتِ وكم تعبتِ ودعوتِ ربي..

كم تألمتِ وكم احترتِ وانتظرتِ بفارغ صبرٍ قُربي..

كم باركوكِ..كم هنؤوكِ بمولودٍ يحمل للأسرة لقبي...

لكن...

حين علموا بما بي صدوكِ وعايروك بي وكأنّ الذنب ذنبي...

ألحقوكِ بعاري وكأني عارٌ والخطبُ خطبي؟؟...

قالوا: مُعاقٌ..قالوا: نصف انسان

او ارباعٌ وزادو بعتْبي...

ما ذاقو آلامك أمّاه يوما..مارأو دموعك ولا سمعو دعواتك لربي...

ألبسوك ذنباً وعتباً وكأن اعاقتي

ذنبك وذنبي..

آهٍ أمـّاه لو يعلموا ان نظراتهم تحرق قلبي...

آهٍ لو يعلموا انّ كلماتهم تحفر قبرك قبل قبري...

وان شفقة يتهامسون بها تقتالني ألف مرة في الثانية وتُعيقُ دربي...

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موضوعي اليوم عن ( ذوي الاحتياجات الخاصة)..

تسائلتُ دوماً لما لمّتنا الغالية وفرت لكل منا مكاناً يُحبّه ويختلي فيه بنفسه وأفكاره..ولم توفر لهذه الفئة مساحة تسمع فيها ولو كلمة طيبة..او تقول فيها مايختلج صدورها ...

ومن هذا المنبر أوجه دعواي لأصحاب المنتدى والقائمين عليه ان ينظرو للأمر..

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بشرٌ هم وليسو أثاثاً ليُرمى في زاوية المنزل...

بَشرٌ هم وليسو نفايات بشرية لِتُرمى في زوايا القلوب ولا تنالها الا مشاعر الشفقة وماصاحبها..

بشرٌ هم ووجب النظر اليهم بعين القلب والعقل لا بخزعبلات الافكار الرجعية...

ماذنب ذاك الطفل حين يُخلق بإعاقة تجعل كل من يقابله يُقارن نفسه به..الا يجب ان يحمد الله انه عافاه مما ابتلاه؟؟

ألا يجب ان يعترف بأن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده...واننا جزء من ذاك الكمال مهما اختلقنا؟؟

عنصرية...جهالة...فوقية......

نرجسية...ترّهات متعفنة لمجتمع عفن...؟؟؟

احترت ماذا أسميها؟؟

وما ذنب تلك الأم ان تعاني وحدها واحيانا ان ينسلخ زوجها من المسؤولية وكأنها هي التي انجبت لوحدها واختارت اعاقة وليدها؟؟ ألم تعلم انها حرثٌ لك؟؟

ماذنبها وهي تتلقى كلمات نابية، قاسية، تعذبها وتحرق قلبها وتجعلها في لحظات ضعف وقلة حيلة تلعن ساعة ميلاد او تفقد إيماناً لطالما رافقها؟؟